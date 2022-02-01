«Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»

«Динамо» уступило словацкому «Ружомбероку» на сборе в Турции — 1:2.
У москвичей отличился Константин Тюкавин на 14-й минуте встречи. Словаки сравняли на 25-й, а победный гол забили на 79-й минуте.
|Ружомберок2 : 1Динамо
|Матч завершен
«Динамо» уступило словацкому «Ружомбероку» на сборе в Турции — 1:2.
У москвичей отличился Константин Тюкавин на 14-й минуте встречи. Словаки сравняли на 25-й, а победный гол забили на 79-й минуте.
Из основы вышли только Моро, Скопинцев и Тюкавин, причём Скопа и Тюка
ещё неизвестно- основа ли, после возвращения Лаксальта и прихода Смолова..
А после перерыва стало понятно, что матч и задумывался с целью посмотреть
побольше молодых резервистов против крепенького середняка на шкале Восточной Европы, благо Динамо-2 сейчас на сборах там же, в Белеке.
Ничего гениального в резервистах пока не обнаруживается, хотя пара ЦЗ Осокин-Цесь со своей задачей, пожалуй, в основном справилась.
Исключением был гол, пропущенный в первом тайме, при котором провалилась вся оборона, начиная с Парша.
(второй пропущенный- скорее неудачное стечение обстоятельств, в котором Лаксальт неловким движением дезориентировал Цеся).
Несколько игроков основы всё же вышли в последние полчаса, хоть и создали пару-тройку голевых эпизодов, но ситуацию на поле не изменили, отработав благодушно и с ошибками, и даже под занавес умудрились проиграть этот ничейный, в общем-то, матч..
Из основы вышли только Моро, Скопинцев и Тюкавин, причём Скопа и Тюка
ещё неизвестно- основа ли, после возвращения Лаксальта и прихода Смолова..
А после перерыва стало понятно, что матч и задумывался с целью посмотреть
побольше молодых резервистов против крепенького середняка на шкале Восточной Европы, благо Динамо-2 сейчас на сборах там же, в Белеке.
Ничего гениального в резервистах пока не обнаруживается, хотя пара ЦЗ Осокин-Цесь со своей задачей, пожалуй, в основном справилась.
Исключением был гол, пропущенный в первом тайме, при котором провалилась вся оборона, начиная с Парша.
(второй пропущенный- скорее неудачное стечение обстоятельств, в котором Лаксальт неловким движением дезориентировал Цеся).
Несколько игроков основы всё же вышли в последние полчаса, хоть и создали пару-тройку голевых эпизодов, но ситуацию на поле не изменили, отработав благодушно и с ошибками, и даже под занавес умудрились проиграть этот ничейный, в общем-то, матч..