«Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»

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сегодня, 17:53

«Динамо» уступило словацкому «Ружомбероку» на сборе в Турции — 1:2.

У москвичей отличился Константин Тюкавин на 14-й минуте встречи. Словаки сравняли на 25-й, а победный гол забили на 79-й минуте.