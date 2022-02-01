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«Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»

сегодня, 17:53
РужомберокЛоготип футбольный клуб Ружомберок2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» уступило словацкому «Ружомбероку» на сборе в Турции — 1:2.

У москвичей отличился Константин Тюкавин на 14-й минуте встречи. Словаки сравняли на 25-й, а победный гол забили на 79-й минуте.

«Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:12
Проверка игроков.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:59
Это товарняк... Втягиваются пока
lotsman
lotsman
сегодня в 18:57
Динамо проверят резерв.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:55
Получились обыкновенные смотрины второго состава. Так что не стоит вообще расстраиваться. Всё будет хорошо.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 18:19
Обычный товарняк.
dеigandre
dеigandre ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:17
А Динамо с Зенитом таким же составом собирается бороться?
баск
баск
сегодня в 18:15, ред.
Сегодня стартовый состав был ещё более резервным, чем вчера.

Из основы вышли только Моро, Скопинцев и Тюкавин, причём Скопа и Тюка
ещё неизвестно- основа ли, после возвращения Лаксальта и прихода Смолова..

А после перерыва стало понятно, что матч и задумывался с целью посмотреть
побольше молодых резервистов против крепенького середняка на шкале Восточной Европы, благо Динамо-2 сейчас на сборах там же, в Белеке.

Ничего гениального в резервистах пока не обнаруживается, хотя пара ЦЗ Осокин-Цесь со своей задачей, пожалуй, в основном справилась.
Исключением был гол, пропущенный в первом тайме, при котором провалилась вся оборона, начиная с Парша.
(второй пропущенный- скорее неудачное стечение обстоятельств, в котором Лаксальт неловким движением дезориентировал Цеся).

Несколько игроков основы всё же вышли в последние полчаса, хоть и создали пару-тройку голевых эпизодов, но ситуацию на поле не изменили, отработав благодушно и с ошибками, и даже под занавес умудрились проиграть этот ничейный, в общем-то, матч..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:04
Хлопотно, с такими то результатами...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:00
Динамо соберись, Зенит спускать через месяц
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:55
Несолидно, господа динамовцы, несолидно.
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