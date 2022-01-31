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«Ференцварош» одержал первую победу при Черчесове

сегодня, 00:09
УйпештЛоготип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

«Ференцварош» одержал первую победу под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

В матче 18-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» с минимальным счетом обыграл на выезде «Уйпешт». Это была вторая официальная игра бывшего тренера сборной России во главе венгерского клуба.

«Ференцварош» идет на первом месте в таблице лиги с 38 очками.

В первом официальном матче Черчесова «Ференц» уступил «Академии Пушкаша» (0:1).

Недавно в «Ференцвароше» объяснили, почему на пост тренера был выбран Черчесов.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:31
Ну фтёёё) Теперь у стаса попрёт))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:24, ред.
«Ференцварош» одержал первую победу при Черчесове.
Во первых хочется поздравить болельщиков Ференцвароша и Черчесова с первой победой , а для главного тренера это был всего лишь второй матч.
Первый матч под руководством Станислава Черчесова команда проиграла. Но как и в этой встрече команде Ференцварош пришлось играть без большого количества ведущих игроков основного состава. Многие игроки находятся в лазарете , а также вызванные играть в свои национальные сборные . Так что нет никаких оснований делать какие-то вперёд идущие выводы и проблемы, которые многие связывают именно с тем что Черчесов не справляется со своей работой в новом клубе. Вторая часть чемпионата ещё впереди и думаю что Ференцварош не сдаст свои позиции и останется в лидерах чемпионата Венгрии. Скоро появятся в составе все лидеры и команда заиграет совсем в другой футбол и не разочарует своих болельщиков. А я в свою очередь хочу пожелать Стасу только Удачи и добиться со своей командой больших Успехов и стать Чемпионом Венгрии !!! Всем Добра !!!
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