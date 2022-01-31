«Ференцварош» одержал первую победу при Черчесове.

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сегодня, 00:09

«Ференцварош» одержал первую победу под руководством российского тренера .

В матче 18-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» с минимальным счетом обыграл на выезде «Уйпешт». Это была вторая официальная игра бывшего тренера сборной России во главе венгерского клуба.

«Ференцварош» идет на первом месте в таблице лиги с 38 очками.

В первом официальном матче Черчесова «Ференц» уступил «Академии Пушкаша» (0:1).

Недавно в «Ференцвароше» объяснили, почему на пост тренера был выбран Черчесов.