«Динамо» обыграло «Енисей» в товарищеском матче, Смолов забил гол

«Динамо» оказалось сильнее «Енисея» в рамках товарищеского матча — 2:0.
В составе номинальных хозяев отличились Денис Макаров и Фёдор Смолов. Поединок состоялся в Турции.
«Динамо» оказалось сильнее «Енисея» в рамках товарищеского матча — 2:0.
В составе номинальных хозяев отличились Денис Макаров и Фёдор Смолов. Поединок состоялся в Турции.
Сегодня стартовый состав был особенно причудлив-
в полузащите вышли Мазурин, Фомин, Кутицкий, Галкин, Макаров.
У такого старта получилось не очень..
Фома и Кутя- как с гирями на ногах (вероятно, пресловутые нагрузки), а Владик Галкин уже в который раз откровенно филонил.
Когда он работать-то начнёт?
С такой серединой поля тайм был ни о чём.
Порадовал только Макаров. Он был активен и, наверное, весь отпуск тренировал свою правую- положил банку просто бильярдным ударом в дальний угол с позиции правого инсайда.)
Состав второго тайма был посильнее, т.к. вышедшие игроки на данном этапе
в неплохой форме.
Появились и кое-какие поводы для свеженького оптимизма-
1-на позиции правого ЦЗ нормально смотрелся Денька Осокин;
2-впервые после травмы вышел Лаксальт, отыграл целый тайм и будто
не пропускал ничего;
3-наконец обретает почву под ногами и прибавляет в уверенности Ярик Гладышев, что очень здорово;
4-ну и вишенка на торте: Шварц недавно обещал начать варьировать тактику и схему, и он к этому приступил. Второй тайм отыграли в 2 чистых напа, смотрелось это вполне перспективно.
Взаимодействие и взаимопонимание Смолова и Гладышева выглядело почти как зрелый атакующий тандем, они постоянно искали друг друга передачами
и всегда находили, даже оказываясь на противоположных флангах.
И очень миленький голешник на пару соорудили.
Кто там говорил, что Федька будет разлагать динамовскую молодёжь?)
Ну вот, пожалуйста, уже активно разлагает..)))
ЗЫ.
Подозрительно хорошо для середняка пердива смотрелся Енисей.
Всё думал- отчего это?
Наконец вспомнил- месяц назад его возглавил очень хороший тренер Вадим Гаранин, проработавший много лет в динамовской академии.
Думаю, с ним эта команда ещё покажет себя..
Сегодня стартовый состав был особенно причудлив-
в полузащите вышли Мазурин, Фомин, Кутицкий, Галкин, Макаров.
У такого старта получилось не очень..
Фома и Кутя- как с гирями на ногах (вероятно, пресловутые нагрузки), а Владик Галкин уже в который раз откровенно филонил.
Когда он работать-то начнёт?
С такой серединой поля тайм был ни о чём.
Порадовал только Макаров. Он был активен и, наверное, весь отпуск тренировал свою правую- положил банку просто бильярдным ударом в дальний угол с позиции правого инсайда.)
Состав второго тайма был посильнее, т.к. вышедшие игроки на данном этапе
в неплохой форме.
Появились и кое-какие поводы для свеженького оптимизма-
1-на позиции правого ЦЗ нормально смотрелся Денька Осокин;
2-впервые после травмы вышел Лаксальт, отыграл целый тайм и будто
не пропускал ничего;
3-наконец обретает почву под ногами и прибавляет в уверенности Ярик Гладышев, что очень здорово;
4-ну и вишенка на торте: Шварц недавно обещал начать варьировать тактику и схему, и он к этому приступил. Второй тайм отыграли в 2 чистых напа, смотрелось это вполне перспективно.
Взаимодействие и взаимопонимание Смолова и Гладышева выглядело почти как зрелый атакующий тандем, они постоянно искали друг друга передачами
и всегда находили, даже оказываясь на противоположных флангах.
И очень миленький голешник на пару соорудили.
Кто там говорил, что Федька будет разлагать динамовскую молодёжь?)
Ну вот, пожалуйста, уже активно разлагает..)))
ЗЫ.
Подозрительно хорошо для середняка пердива смотрелся Енисей.
Всё думал- отчего это?
Наконец вспомнил- месяц назад его возглавил очень хороший тренер Вадим Гаранин, проработавший много лет в динамовской академии.
Думаю, с ним эта команда ещё покажет себя..