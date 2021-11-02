Доминирование «Ливерпуля» и риск на высоких коэффициентах. Итоги КП

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вчера, 10:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.

В минувшем месяце сражение в финальной группе конкурса прогнозов завершилось разгромной победой пользователя Gor Ter-Aristacessian. Поклонник «Ливерпуля» набрал почти 70 тысяч очков и оставил далеко позади ближайшего преследователя — ДАША Д с показателем в 24 тысячи баллов. Отметим также привычно активную игру в конкурсе фанатов ЦСКА , которые заняли в сумме 3 призовых места. Кроме того, записали себя в победители поклонники «Крыльев», «Уэски», «Балтики», «Арсенала», «Томи» и «Рубина».

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь Q-J-G как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за октябрь.

Если оставить за скобками привычно высокий процент угаданных ставок тех, кто не рискует и играет на смешных коэффициентах, стоит выделить неплохое достижение пользователя Hrulev13, который на коэффициенте 1.73 сумел угадать 90 процентов ставок. Также высокий результат на коэффициенте 2 показал mahb9ik (82%).

* ROI — возврат инвестиций.



И напоминаем, с октября стартовый капитал в конкурсе вырос со 100 очков до 1000!