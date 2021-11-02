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Доминирование «Ливерпуля» и риск на высоких коэффициентах. Итоги КП

вчера, 10:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.

В минувшем месяце сражение в финальной группе конкурса прогнозов завершилось разгромной победой пользователя Gor Ter-Aristacessian. Поклонник «Ливерпуля» набрал почти 70 тысяч очков и оставил далеко позади ближайшего преследователя — ДАША Д с показателем в 24 тысячи баллов. Отметим также привычно активную игру в конкурсе фанатов ЦСКА, которые заняли в сумме 3 призовых места. Кроме того, записали себя в победители поклонники «Крыльев», «Уэски», «Балтики», «Арсенала», «Томи» и «Рубина».

Призёры Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Ливерпуль Gor Ter-Aristacessian Группа Боброва В. 69043
2. Барселона ДАША Д Группа Симоняна Н. 24110
3. Крылья Советов Федор Паршунин Группа Нетто И. 17446
4. sv_1969 Группа Протасова О. 17330
5. ЦСКА Дмитрий Климович 3 Группа Иванова В. 14768
6. Уэска УЕСКА Лучшее 2-е место 14280
7. Балтика mihaluch Группа Бескова К. 6047
8. ЦСКА Ironigor Группа Численко И. 5757
9. 1bear Лучшее 2-е место 3000
10. Gahi Группа Стрельцова Э. 2750
11. YVG Группа Федотова Г. 2496
12. shlomo2 Группа Воронина В. 1088
13. Арсенал Serik888 Группа Понедельника В. 528
14. 4RT Группа Блохина О. 300
15*. Сибирь Антон Белянкин Лучшее 2-е место 0
16*. Рубин rubin kazzzan Группа Дасаева Р. 0
17*. Октябрь 1917 Группа Шестернева А. 0
18*. ЦСКА ЦСКА ПЕРВЫЙ Группа Черенкова Ф. 0
19*. Остапчук 67 Группа Гаврилова Ю. 0

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь Q-J-G как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за октябрь.

Если оставить за скобками привычно высокий процент угаданных ставок тех, кто не рискует и играет на смешных коэффициентах, стоит выделить неплохое достижение пользователя Hrulev13, который на коэффициенте 1.73 сумел угадать 90 процентов ставок. Также высокий результат на коэффициенте 2 показал mahb9ik (82%).

Процент угаданных ставок
Пользователь
Ср. к.
ROI
%
1. Локомотив Звезда по имени Солнце 1 0 100
2. Галатасарай Шишанутый 1.03 2 99
3. Зенит Hrulev13 1.73 41 90
4. Локомотив mahb9ik 2 83 82
5. Ростов TheBoLt 1.69 16 81
6. Зенит 1viking17 1.32 7 79
7. ЦСКА David Young 1.23 -2 79
8. Локомотив Loko57 1.32 1 77
9. Арсенал Serik888 1.68 32 76
10. Спартак Rewizorr 1.44 7 75
11. ПлеймейкерЪ 1.25 -7 75
12. zooveterinar 1.51 17 74
13. Крылья Советов Федор Паршунин 1.43 9 74
14. shlomo2 1.34 5 74
15. vagner007 1.83 26 73
16. Оренбург shlomo 1.31 -6 73
17. Зенит mordvin60 1.76 22 72
18. Зенит Рамиль Муллануров 1 1.46 -7 70
19. Барселона ДАША Д 1.62 71 69
20. boggp 1.67 13 69

* ROI — возврат инвестиций.

И напоминаем, с октября стартовый капитал в конкурсе вырос со 100 очков до 1000!

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 13:28
Удачи всем участникам в дальнейшем, а также много интересной борьбы и интересных исходов в конкурсе.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:52
Исчерпывающий трактат
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:36
Поздравляю победителей.
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