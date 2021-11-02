Доминирование «Ливерпуля» и риск на высоких коэффициентах. Итоги КП

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.
В минувшем месяце сражение в финальной группе конкурса прогнозов завершилось разгромной победой пользователя Gor Ter-Aristacessian. Поклонник «Ливерпуля» набрал почти 70 тысяч очков и оставил далеко позади ближайшего преследователя — ДАША Д с показателем в 24 тысячи баллов. Отметим также привычно активную игру в конкурсе фанатов ЦСКА, которые заняли в сумме 3 призовых места. Кроме того, записали себя в победители поклонники «Крыльев», «Уэски», «Балтики», «Арсенала», «Томи» и «Рубина».
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Gor Ter-Aristacessian Группа Боброва В.
|69043
|2.
|ДАША Д Группа Симоняна Н.
|24110
|3.
|Федор Паршунин Группа Нетто И.
|17446
|4.
|sv_1969 Группа Протасова О.
|17330
|5.
|Дмитрий Климович 3 Группа Иванова В.
|14768
|6.
|УЕСКА Лучшее 2-е место
|14280
|7.
|mihaluch Группа Бескова К.
|6047
|8.
|Ironigor Группа Численко И.
|5757
|9.
|1bear Лучшее 2-е место
|3000
|10.
|Gahi Группа Стрельцова Э.
|2750
|11.
|YVG Группа Федотова Г.
|2496
|12.
|shlomo2 Группа Воронина В.
|1088
|13.
|Serik888 Группа Понедельника В.
|528
|14.
|4RT Группа Блохина О.
|300
|15*.
|Антон Белянкин Лучшее 2-е место
|0
|16*.
|rubin kazzzan Группа Дасаева Р.
|0
|17*.
|Октябрь 1917 Группа Шестернева А.
|0
|18*.
|ЦСКА ПЕРВЫЙ Группа Черенкова Ф.
|0
|19*.
|Остапчук 67 Группа Гаврилова Ю.
|0
* — за счет доп. показателей.
20-м призером главного конкурса стал пользователь Q-J-G как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за октябрь.
Если оставить за скобками привычно высокий процент угаданных ставок тех, кто не рискует и играет на смешных коэффициентах, стоит выделить неплохое достижение пользователя Hrulev13, который на коэффициенте 1.73 сумел угадать 90 процентов ставок. Также высокий результат на коэффициенте 2 показал mahb9ik (82%).
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Пользователь
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Ср. к.
|
ROI
|
%
|1.
|Звезда по имени Солнце
|1
|0
|100
|2.
|Шишанутый
|1.03
|2
|99
|3.
|Hrulev13
|1.73
|41
|90
|4.
|mahb9ik
|2
|83
|82
|5.
|TheBoLt
|1.69
|16
|81
|6.
|1viking17
|1.32
|7
|79
|7.
|David Young
|1.23
|-2
|79
|8.
|Loko57
|1.32
|1
|77
|9.
|Serik888
|1.68
|32
|76
|10.
|Rewizorr
|1.44
|7
|75
|11.
|ПлеймейкерЪ
|1.25
|-7
|75
|12.
|zooveterinar
|1.51
|17
|74
|13.
|Федор Паршунин
|1.43
|9
|74
|14.
|shlomo2
|1.34
|5
|74
|15.
|vagner007
|1.83
|26
|73
|16.
|shlomo
|1.31
|-6
|73
|17.
|mordvin60
|1.76
|22
|72
|18.
|Рамиль Муллануров 1
|1.46
|-7
|70
|19.
|ДАША Д
|1.62
|71
|69
|20.
|boggp
|1.67
|13
|69
* ROI — возврат инвестиций.
И напоминаем, с октября стартовый капитал в конкурсе вырос со 100 очков до 1000!