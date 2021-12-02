ЦСКА против «Милана» и риск на высоких коэффициентах. Итоги КП за ноябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.
В ноябре за 1-е место в финальной группе разыгралась нешуточная борьба, и в итоге победителя и 2-е место разделили менее 100 баллов! Поздравляем поклонника ЦСКА Ironigor, который опередил болельщика «Милана» КЭТиК! Также в минувшем месяце активны и успешных в конкурсе были фанаты «Спартака», получившие, как и фанаты ЦСКА, 2 места в итоговой группе.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Ironigor Лучшее 2-е место
|11634
|2.
|КЭТиК Группа Черенкова Ф.
|11580
|3.
|shlomo Группа Понедельника В.
|10440
|4.
|Gahi Группа Боброва В.
|9816
|5.
|ДАША Д Группа Гаврилова Ю.
|7400
|6.
|ДСА Лучшее 2-е место
|5380
|7.
|Cat01 Группа Бескова К.
|5318
|8.
|Федор Паршунин Группа Иванова В.
|5270
|9.
|LOpp Группа Воронина В.
|3885
|10.
|Caniggia Группа Стрельцова Э.
|2856
|11.
|Gor Ter-Aristacessian Группа Симоняна Н.
|2130
|12.
|YVG Группа Федотова Г.
|1270
|13.
|Дмитрий Климович 3 Лучшее 2-е место
|680
|14.
|mihaluch Группа Блохина О.
|284
|15.
|УЕСКА Группа Дасаева Р.
|135
|16*.
|Q-J-G Группа Протасова О.
|0
|17*.
|Гус Пойет Группа Нетто И.
|0
|18*.
|Алсидес Гиджиев Группа Численко И.
|0
* — за счет доп. показателей.
Еще одним призером главного конкурса стал пользователь Obdulio Varela как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за ноябрь.
В минувшем месяце впечатляющий процент возврата инвестиций показал Sadjon — 17. Он играл на коэффициенте 1.23 и угадал 90 процентов ставок. Из любителей риска отметим Caniggia, чей средний коэффициент составил 2.3, а возврат инвестиций — впечатляющие 56. Его процент угаданных ставок составил 71.
|
|
|
Пользователь
|
Ср. к.
|
ROI
|
%
|1.
|Шишанутый
|1.02
|1
|100
|2.
|Sadjon
|1.23
|17
|90
|3.
|1viking17
|1.24
|7
|85
|4.
|ПлеймейкерЪ
|1.25
|-4
|79
|5.
|95-shishani-95
|1.19
|-10
|79
|6.
|Loko57
|1.38
|3
|75
|7.
|Гус Пойет
|1.64
|13
|74
|8.
|ABir
|1.37
|-1
|72
|9.
|Caniggia
|2.3
|56
|71
|10.
|Алсидес Гиджиев
|1.55
|5
|69
|11.
|David Young
|1.24
|-15
|69
|12.
|berda2003
|1.61
|1
|68
|13.
|mordvin60
|1.61
|30
|67
|14.
|shlomo
|1.38
|-11
|66
|15.
|violent
|2.05
|23
|65
|16.
|drive45
|1.41
|-10
|65
|17.
|Serik888
|1.54
|-5
|64
|18.
|makkie
|1.51
|-10
|64
|19.
|zooveterinar
|1.65
|-9
|63
|20.
|ДСА
|1.71
|22
|62
* ROI — возврат инвестиций.
ЦВБП!
ЦВБП!