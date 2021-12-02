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ЦСКА против «Милана» и риск на высоких коэффициентах. Итоги КП за ноябрь

вчера, 10:21

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.

В ноябре за 1-е место в финальной группе разыгралась нешуточная борьба, и в итоге победителя и 2-е место разделили менее 100 баллов! Поздравляем поклонника ЦСКА Ironigor, который опередил болельщика «Милана» КЭТиК! Также в минувшем месяце активны и успешных в конкурсе были фанаты «Спартака», получившие, как и фанаты ЦСКА, 2 места в итоговой группе.

Призёры Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. ЦСКА Ironigor Лучшее 2-е место 11634
2. Милан КЭТиК Группа Черенкова Ф. 11580
3. Оренбург shlomo Группа Понедельника В. 10440
4. Gahi Группа Боброва В. 9816
5. Барселона ДАША Д Группа Гаврилова Ю. 7400
6. Спартак ДСА Лучшее 2-е место 5380
7. Cat01 Группа Бескова К. 5318
8. Крылья Советов Федор Паршунин Группа Иванова В. 5270
9. Спартак LOpp Группа Воронина В. 3885
10. Россия Caniggia Группа Стрельцова Э. 2856
11. Ливерпуль Gor Ter-Aristacessian Группа Симоняна Н. 2130
12. YVG Группа Федотова Г. 1270
13. ЦСКА Дмитрий Климович 3 Лучшее 2-е место 680
14. Балтика mihaluch Группа Блохина О. 284
15. Уэска УЕСКА Группа Дасаева Р. 135
16*. Q-J-G Группа Протасова О. 0
17*. Гус Пойет Группа Нетто И. 0
18*. Алсидес Гиджиев Группа Численко И. 0

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь Obdulio Varela как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за ноябрь.

В минувшем месяце впечатляющий процент возврата инвестиций показал Sadjon — 17. Он играл на коэффициенте 1.23 и угадал 90 процентов ставок. Из любителей риска отметим Caniggia, чей средний коэффициент составил 2.3, а возврат инвестиций — впечатляющие 56. Его процент угаданных ставок составил 71.

Процент угаданных ставок
Пользователь
Ср. к.
ROI
%
1. Галатасарай Шишанутый 1.02 1 100
2. Sadjon 1.23 17 90
3. Зенит 1viking17 1.24 7 85
4. ПлеймейкерЪ 1.25 -4 79
5. Реал 95-shishani-95 1.19 -10 79
6. Локомотив Loko57 1.38 3 75
7. Гус Пойет 1.64 13 74
8. Спартак ABir 1.37 -1 72
9. Россия Caniggia 2.3 56 71
10. Алсидес Гиджиев 1.55 5 69
11. ЦСКА David Young 1.24 -15 69
12. berda2003 1.61 1 68
13. Зенит mordvin60 1.61 30 67
14. Оренбург shlomo 1.38 -11 66
15. violent 2.05 23 65
16. Ростов drive45 1.41 -10 65
17. Арсенал Serik888 1.54 -5 64
18. Спартак makkie 1.51 -10 64
19. zooveterinar 1.65 -9 63
20. Спартак ДСА 1.71 22 62

* ROI — возврат инвестиций.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 13:34
Поздравляю всех победителей, успехов и интересной игры в дальнейшем всем участвующим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:20
Поздравляю всех участников!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:19
Поздравления победителям и призерам и удачи Всем участникам в следующих конкурсах!
David Young
David Young ответ cbsy5xaa4rnx (раскрыть)
вчера в 10:36
Я проверил - Варди пришло 4 очка, два плюс x2 засчёт того что Вы назначили его капитаном. А в другой команде Вы установили капитана сегодня.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:35
Игорь с Победой!
David Young
David Young ответ cbsy5xaa4rnx (раскрыть)
вчера в 10:28
Здравствуйте. Капитана какой из команд Вы имеет ввиду?
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:24
Поздравляю!
ЦВБП!
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