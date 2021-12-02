ЦСКА против «Милана» и риск на высоких коэффициентах. Итоги КП за ноябрь

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вчера, 10:21

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.

В ноябре за 1-е место в финальной группе разыгралась нешуточная борьба, и в итоге победителя и 2-е место разделили менее 100 баллов! Поздравляем поклонника ЦСКА Ironigor, который опередил болельщика «Милана» КЭТиК! Также в минувшем месяце активны и успешных в конкурсе были фанаты «Спартака», получившие, как и фанаты ЦСКА , 2 места в итоговой группе.

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь Obdulio Varela как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за ноябрь.

В минувшем месяце впечатляющий процент возврата инвестиций показал Sadjon — 17. Он играл на коэффициенте 1.23 и угадал 90 процентов ставок. Из любителей риска отметим Caniggia, чей средний коэффициент составил 2.3, а возврат инвестиций — впечатляющие 56. Его процент угаданных ставок составил 71.

* ROI — возврат инвестиций.