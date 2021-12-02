Триумф «11 региона» и московский «Зенит» в тройке. Итоги Fantasy за ноябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за ноябрь.
Привычный чемпион конкурса ФК Галатасарай под руководством пользователя Шишанутый на этот раз не сумел подтвердить свой статус и опустился в конец первой десятки. А триумфатором стал 11 регион под руководством тренера под ником Валерий Фролов. Упорную борьбу с ним вела Команда sbk 1 (тренер sbk), отставшая на 4 балла. Замкнул тройку Зенит Москва (LOpp). Также отметим пользователей Болот Сарбанов, ИГРОЧИШКА и Gahi, которые, как и sbk, завели в топ-30 сразу по 3 команды.
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|11 регион
|Валерий Фролов
|360
|2
|Команда sbk 1
|sbk
|356
|3
|Зенит Москва
|LOpp
|342
|4
|Cucaraha
|Болот Сарбанов
|330
|5
|ФК Таcик
|ИГРОЧИШКА
|314
|6
|МЕРВ
|Gahi
|301
|7
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|299
|8
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|295
|9
|Ноябрь 21
|johnk06
|294
|10
|внучата-
|VeniaminS
|294
|11
|Варяг
|Болот Сарбанов
|294
|12
|Команда sbk 3
|sbk
|292
|13
|Kazako
|Н/Д
|289
|14
|Хива
|Н/Д
|283
|15
|Октябрь 21
|Н/Д
|282
|16
|Прасковья молочкoва
|ИГРОЧИШКА
|278
|17
|ФК Уэска
|УЕСКА
|275
|18
|РПЛ-н
|Н/Д
|272
|19
|В — 12
|Болот Сарбанов
|272
|20
|Команда GeorgVIII
|GeorgVIII
|260
|21
|GeIt_no
|Н/Д
|255
|22
|Иолотанец
|Gahi
|253
|23
|11 Легион
|Валерий Фролов
|246
|24
|ФК Иолотанец
|Gahi
|246
|25
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|245
|26
|Нищеброды из Мадрида
|Майкл59ru
|243
|27
|Команда sbk 2
|sbk
|239
|28
|Romano
|Uladzimir Kazakevich 1
|238
|29
|Чемпион
|чемпионство с душком
|238
|30
|Будьте здоровы
|ИГРОЧИШКА
|236
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.