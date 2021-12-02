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Триумф «11 региона» и московский «Зенит» в тройке. Итоги Fantasy за ноябрь

вчера, 10:35

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за ноябрь.

Привычный чемпион конкурса ФК Галатасарай под руководством пользователя Шишанутый на этот раз не сумел подтвердить свой статус и опустился в конец первой десятки. А триумфатором стал 11 регион под руководством тренера под ником Валерий Фролов. Упорную борьбу с ним вела Команда sbk 1 (тренер sbk), отставшая на 4 балла. Замкнул тройку Зенит Москва (LOpp). Также отметим пользователей Болот Сарбанов, ИГРОЧИШКА и Gahi, которые, как и sbk, завели в топ-30 сразу по 3 команды.

Призеры Фэнтези
Команда Пользователь Очки
1 11 регион Валерий Фролов 360
2 Команда sbk 1 sbk 356
3 Зенит Москва LOpp 342
4 Cucaraha Болот Сарбанов 330
5 ФК Таcик ИГРОЧИШКА 314
6 МЕРВ Gahi 301
7 FC KAUNAS ssakalas1 299
8 ФК Галатасарай Шишанутый 295
9 Ноябрь 21 johnk06 294
10 внучата- VeniaminS 294
11 Варяг Болот Сарбанов 294
12 Команда sbk 3 sbk 292
13 Kazako Н/Д 289
14 Хива Н/Д 283
15 Октябрь 21 Н/Д 282
16 Прасковья молочкoва ИГРОЧИШКА 278
17 ФК Уэска УЕСКА 275
18 РПЛ Н/Д 272
19 В — 12 Болот Сарбанов 272
20 Команда GeorgVIII GeorgVIII 260
21 GeIt_no Н/Д 255
22 Иолотанец Gahi 253
23 11 Легион Валерий Фролов 246
24 ФК Иолотанец Gahi 246
25 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru 245
26 Нищеброды из Мадрида Майкл59ru 243
27 Команда sbk 2 sbk 239
28 Romano Uladzimir Kazakevich 1 238
29 Чемпион чемпионство с душком 238
30 Будьте здоровы ИГРОЧИШКА 236

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
LOpp
LOpp
вчера в 14:57
если создам еще одну команду, то назову ее кремлевский Зенит
David Young
David Young
вчера в 13:32
Поздравляю всех победителей, удачи в дальнейшем, и больше борьбы между участниками, а также больше интересных результатов в плане набора очков засчёт отдельных футболистов.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:45
Поздравляю победителей.
drug01
drug01
вчера в 10:44
Спасибо за конкурс
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