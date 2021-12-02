Триумф «11 региона» и московский «Зенит» в тройке. Итоги Fantasy за ноябрь

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вчера, 10:35

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за ноябрь.

Привычный чемпион конкурса ФК Галатасарай под руководством пользователя Шишанутый на этот раз не сумел подтвердить свой статус и опустился в конец первой десятки. А триумфатором стал 11 регион под руководством тренера под ником Валерий Фролов. Упорную борьбу с ним вела Команда sbk 1 (тренер sbk), отставшая на 4 балла. Замкнул тройку Зенит Москва (LOpp). Также отметим пользователей Болот Сарбанов, ИГРОЧИШКА и Gahi, которые, как и sbk, завели в топ-30 сразу по 3 команды.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.