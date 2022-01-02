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Двоевластие на вершине и 9 игроков АПЛ в списке лучших. Итоги Fantasy

вчера, 11:52

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за декабрь.

Последний месяц 2021 года завершился в конкурсе Фэнтези необычным результатом — сразу две команды набрали одинаковое количество очков и разделили первое место. Таким образом, победителями декабрьского конкурса стали ФК Галатасарай и ФК Уэска. Совсем рядом с ними финишировал Варяг, который отстал от лидеров на 4 балла.

Команда Пользователь Очки
1 ФК Галатасарай Шишанутый

549
2 ФК Уэска УЕСКА 549
3 Варяг Болот Сарбанов 545
4 ФК Иолотанец Gahi 511
5 11 регион Валерий Фролов 498
6 11 Легион Валерий Фролов 477
7 Хива azamat shavkatov 474
8 Прасковья молочкoва ИГРОЧИШКА 474
9 Ноябрь 21 johnk06 471
10 Зенит Москва LOpp 464
11 внучата- VeniaminS 464
12 SpartaK makkie 452
13 DetectivesOfThePast David Young 452
14 Чемпион чемпионство с душком 442
15 FC KAUNAS ssakalas1 442
16 Декабрь 21 Н/Д 435
17 Ulad2021 Н/Д 428
18 Асман Lorenzo Zizu 421
19 Пуффендуйцы Майкл59ru 417
20 Нищеброды из Мадрида Майкл59ru 414
21 МЕРВ Gahi 406
22 Иолотанец Gahi 406
23 Cucaraha Болот Сарбанов 399
24 Команда Jana 1 Н/Д 395
25 Будьте здоровы ИГРОЧИШКА 394
26 ФК Таcик ИГРОЧИШКА 389
27 Romano Н/Д 387
28 Команда GeorgVIII GeorgVIII 387
29 Реал Узген Lorenzo Zizu 377
30 Boston FC David Young 369

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем символическую сборную декабря, составленную из игроков, которые принесли в Фэнтези наибольшее число очков. В число лучших вошли сразу по три футболиста «Манчестер Сити» и «Арсенала», что неудивительно, учитывая успешную игру этих команд в последнем месяце 2021 года. Также отметим, что представители АПЛ забрали 9 мест в сборной из 11. Лишь Хакан Чалханоглу из «Интера» и Патрик Шик из «Байера» сумели вклиниться в английский состав.

Двоевластие на вершине и 9 игроков АПЛ в списке лучших. Итоги Fantasy

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Источник: soccer.ru
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Ironigor
Ironigor
вчера в 11:56
Мои поздравления !👍✌
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