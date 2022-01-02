Двоевластие на вершине и 9 игроков АПЛ в списке лучших. Итоги Fantasy

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вчера, 11:52

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за декабрь.

Последний месяц 2021 года завершился в конкурсе Фэнтези необычным результатом — сразу две команды набрали одинаковое количество очков и разделили первое место. Таким образом, победителями декабрьского конкурса стали ФК Галатасарай и ФК Уэска. Совсем рядом с ними финишировал Варяг, который отстал от лидеров на 4 балла.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.