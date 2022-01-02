Двоевластие на вершине и 9 игроков АПЛ в списке лучших. Итоги Fantasy

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за декабрь.
Последний месяц 2021 года завершился в конкурсе Фэнтези необычным результатом — сразу две команды набрали одинаковое количество очков и разделили первое место. Таким образом, победителями декабрьского конкурса стали ФК Галатасарай и ФК Уэска. Совсем рядом с ними финишировал Варяг, который отстал от лидеров на 4 балла.
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|
Шишанутый
|549
|2
|ФК Уэска
|УЕСКА
|549
|3
|Варяг
|Болот Сарбанов
|545
|4
|ФК Иолотанец
|Gahi
|511
|5
|11 регион
|Валерий Фролов
|498
|6
|11 Легион
|Валерий Фролов
|477
|7
|Хива
|azamat shavkatov
|474
|8
|Прасковья молочкoва
|ИГРОЧИШКА
|474
|9
|Ноябрь 21
|johnk06
|471
|10
|Зенит Москва
|LOpp
|464
|11
|внучата-
|VeniaminS
|464
|12
|SpartaK
|makkie
|452
|13
|DetectivesOfThePast
|David Young
|452
|14
|Чемпион
|чемпионство с душком
|442
|15
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|442
|16
|Декабрь 21
|Н/Д
|435
|17
|Ulad2021
|Н/Д
|428
|18
|Асман
|Lorenzo Zizu
|421
|19
|Пуффендуйцы
|Майкл59ru
|417
|20
|Нищеброды из Мадрида
|Майкл59ru
|414
|21
|МЕРВ
|Gahi
|406
|22
|Иолотанец
|Gahi
|406
|23
|Cucaraha
|Болот Сарбанов
|399
|24
|Команда Jana 1
|Н/Д
|395
|25
|Будьте здоровы
|ИГРОЧИШКА
|394
|26
|ФК Таcик
|ИГРОЧИШКА
|389
|27
|Romano
|Н/Д
|387
|28
|Команда GeorgVIII
|GeorgVIII
|387
|29
|Реал Узген
|Lorenzo Zizu
|377
|30
|Boston FC
|David Young
|369
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем символическую сборную декабря, составленную из игроков, которые принесли в Фэнтези наибольшее число очков. В число лучших вошли сразу по три футболиста «Манчестер Сити» и «Арсенала», что неудивительно, учитывая успешную игру этих команд в последнем месяце 2021 года. Также отметим, что представители АПЛ забрали 9 мест в сборной из 11. Лишь Хакан Чалханоглу из «Интера» и Патрик Шик из «Байера» сумели вклиниться в английский состав.