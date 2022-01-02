Лучшие прогнозисты года и триумф «Барселоны». Итоги КП за декабрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.
Если в ноябре победителя и 2-е место разделили менее 100 баллов, то в последнем месяце 2021 года борьбы за титул в конкурсе не получилось. Преимущество триумфатора над ближайшим преследователем оказалось подавляющим — почти семь тысяч очков. Поздравляем поклонника «Барселоны» пользователя ДАША Д — это победитель заключительного конкурса в минувшем году. 2-е место занял КЭТиК, а замкнул тройку Антон Белянкин.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|ДАША Д Группа Численко И.
|23515
|2.
|КЭТиК Группа Симоняна Н.
|16582
|3.
|Антон Белянкин Группа Блохина О.
|14260
|4.
|УЕСКА Группа Нетто И.
|12852
|5.
|sv_1969 Группа Иванова В.
|10810
|6.
|Федор Паршунин Группа Стрельцова Э.
|9612
|7.
|shlomo Лучшее 2-е место
|8768
|8.
|Cat01 Группа Понедельника В.
|7414
|9.
|Caniggia Группа Гаврилова Ю.
|4100
|10.
|Ironigor Группа Боброва В.
|1620
|11.
|Дмитрий Климович 3 Группа Дасаева Р.
|1037
|12.
|mihaluch Лучшее 2-е место
|1013
|13.
|LOpp Группа Бескова К.
|952
|14*.
|ОПС Группа Протасова О.
|0
|15*.
|Gahi Лучшее 2-е место
|0
|16*.
|ФорвардЪ Группа Федотова Г.
|0
|17*.
|ПлеймейкерЪ Группа Черенкова Ф.
|0
|18*.
|lotsman Группа Воронина В.
|0
* — за счет доп. показателей.
Еще одним призером главного конкурса стал пользователь stanichnik как победитель в группе Заболотного.
Кроме того, специальный приз по итогам 2021 года получит Gor Ter-Aristacessian — он сумел набрать рекордное количество очков на групповой стадии за ОДИН месяц. Его результат — 169943 очков в октябре.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за год.
Не будем учитывать тех, кто в течение года не рисковал и играл на сверхосторожных коэффициентах, лучше обратим внимание на тех, кто действительно пытался угадывать и при этом зарабатывать. Тут в первую очередь отметим пользователя Loko57, который при среднем коэффициенте 1.31 угадал за год 77 процентов ставок и вернул инвестиции с коэффициентом 3. Также серьезный возврат затраченных средств показал Борислaв — 8 при проценте угаданных ставок 67 и среднем коэффициенте 1.59.
Лучшим же средним коэффициентом в первой двадцатке стал 1.63 — это результат пользователя zooveterinar. Правда, заработать ничего не удалось — возврат инвестиций составил 0.
|
|
|
Пользователь
|
Ср. к.
|
ROI
|
%
|1.
|Шишанутый
|1.02
|-7
|97
|2.
|Loko57
|1.31
|3
|77
|3.
|David Young
|1.27
|-3
|75
|4.
|Рaтмир
|1.27
|-10
|72
|5.
|shlomo2
|1.31
|-11
|71
|6.
|95-shishani-95
|1.3
|-7
|70
|7.
|ABir
|1.4
|-4
|69
|8.
|Борислaв
|1.59
|8
|67
|9.
|Любoмир
|1.3
|-15
|67
|10.
|Федор Паршунин
|1.51
|0
|66
|11.
|beefs
|1.42
|-6
|66
|12.
|shlomo
|1.38
|-10
|66
|13.
|Дoбрыня
|1.31
|-16
|66
|14.
|dadrail
|1.58
|4
|65
|15.
|Свeтозар
|1.5
|-1
|65
|16.
|ЦСКА САНЯ
|1.38
|-2
|65
|17.
|Ванечка
|1.39
|-13
|65
|18.
|makkie
|1.53
|-6
|64
|19.
|asraeil
|1.43
|-11
|64
|20.
|zooveterinar
|1.63
|0
|62
* ROI — возврат инвестиций.
Желаю всем отличной игры и больших успехов в 2022 году.
Желаю всем отличной игры и больших успехов в 2022 году.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297279
А как такое может быть, если я в последний день набрал 30300 очков против 16364 у stanichnik?
Я почему то просто исчез из рейтингов, хотя очки выигранные остались.
Разберитесь с данной ситуацией.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297279
А как такое может быть, если я в последний день набрал 30300 очков против 16364 у stanichnik?
Я почему то просто исчез из рейтингов, хотя очки выигранные остались.
Разберитесь с данной ситуацией.
"классный" кф для победы)))
"классный" кф для победы)))