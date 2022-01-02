Лучшие прогнозисты года и триумф «Барселоны». Итоги КП за декабрь

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вчера, 11:32

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.

Если в ноябре победителя и 2-е место разделили менее 100 баллов, то в последнем месяце 2021 года борьбы за титул в конкурсе не получилось. Преимущество триумфатора над ближайшим преследователем оказалось подавляющим — почти семь тысяч очков. Поздравляем поклонника «Барселоны» пользователя ДАША Д — это победитель заключительного конкурса в минувшем году. 2-е место занял КЭТиК, а замкнул тройку Антон Белянкин.

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь stanichnik как победитель в группе Заболотного.

Кроме того, специальный приз по итогам 2021 года получит Gor Ter-Aristacessian — он сумел набрать рекордное количество очков на групповой стадии за ОДИН месяц. Его результат — 169943 очков в октябре.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за год.

Не будем учитывать тех, кто в течение года не рисковал и играл на сверхосторожных коэффициентах, лучше обратим внимание на тех, кто действительно пытался угадывать и при этом зарабатывать. Тут в первую очередь отметим пользователя Loko57, который при среднем коэффициенте 1.31 угадал за год 77 процентов ставок и вернул инвестиции с коэффициентом 3. Также серьезный возврат затраченных средств показал Борислaв — 8 при проценте угаданных ставок 67 и среднем коэффициенте 1.59.

Лучшим же средним коэффициентом в первой двадцатке стал 1.63 — это результат пользователя zooveterinar. Правда, заработать ничего не удалось — возврат инвестиций составил 0.

* ROI — возврат инвестиций.