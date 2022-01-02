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Лучшие прогнозисты года и триумф «Барселоны». Итоги КП за декабрь

вчера, 11:32

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.

Если в ноябре победителя и 2-е место разделили менее 100 баллов, то в последнем месяце 2021 года борьбы за титул в конкурсе не получилось. Преимущество триумфатора над ближайшим преследователем оказалось подавляющим — почти семь тысяч очков. Поздравляем поклонника «Барселоны» пользователя ДАША Д — это победитель заключительного конкурса в минувшем году. 2-е место занял КЭТиК, а замкнул тройку Антон Белянкин.

Итоги конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Барселона ДАША Д Группа Численко И. 23515
2. Милан КЭТиК Группа Симоняна Н. 16582
3. Россия Антон Белянкин Группа Блохина О. 14260
4. Уэска УЕСКА Группа Нетто И. 12852
5. sv_1969 Группа Иванова В. 10810
6. Крылья Советов Федор Паршунин Группа Стрельцова Э. 9612
7. Оренбург shlomo Лучшее 2-е место 8768
8. Cat01 Группа Понедельника В. 7414
9. Россия Caniggia Группа Гаврилова Ю. 4100
10. ЦСКА Ironigor Группа Боброва В. 1620
11. ЦСКА Дмитрий Климович 3 Группа Дасаева Р. 1037
12. Балтика mihaluch Лучшее 2-е место 1013
13. Спартак LOpp Группа Бескова К. 952
14*. ОПС Группа Протасова О. 0
15*. Gahi Лучшее 2-е место 0
16*. ФорвардЪ Группа Федотова Г. 0
17*. ПлеймейкерЪ Группа Черенкова Ф. 0
18*. lotsman Группа Воронина В. 0

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь stanichnik как победитель в группе Заболотного.

Кроме того, специальный приз по итогам 2021 года получит Gor Ter-Aristacessian — он сумел набрать рекордное количество очков на групповой стадии за ОДИН месяц. Его результат — 169943 очков в октябре.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за год.

Не будем учитывать тех, кто в течение года не рисковал и играл на сверхосторожных коэффициентах, лучше обратим внимание на тех, кто действительно пытался угадывать и при этом зарабатывать. Тут в первую очередь отметим пользователя Loko57, который при среднем коэффициенте 1.31 угадал за год 77 процентов ставок и вернул инвестиции с коэффициентом 3. Также серьезный возврат затраченных средств показал Борислaв — 8 при проценте угаданных ставок 67 и среднем коэффициенте 1.59.

Лучшим же средним коэффициентом в первой двадцатке стал 1.63 — это результат пользователя zooveterinar. Правда, заработать ничего не удалось — возврат инвестиций составил 0.

Процент угаданных ставок
Пользователь
Ср. к.
ROI
%
1. Галатасарай Шишанутый 1.02 -7 97
2. Локомотив Loko57 1.31 3 77
3. ЦСКА David Young 1.27 -3 75
4. Рaтмир 1.27 -10 72
5. shlomo2 1.31 -11 71
6. Реал 95-shishani-95 1.3 -7 70
7. Спартак ABir 1.4 -4 69
8. Борислaв 1.59 8 67
9. Любoмир 1.3 -15 67
10. Крылья Советов Федор Паршунин 1.51 0 66
11. Краснодар beefs 1.42 -6 66
12. Оренбург shlomo 1.38 -10 66
13. Дoбрыня 1.31 -16 66
14. dadrail 1.58 4 65
15. Свeтозар 1.5 -1 65
16. ЦСКА ЦСКА САНЯ 1.38 -2 65
17. Ванечка 1.39 -13 65
18. Спартак makkie 1.53 -6 64
19. Оренбург asraeil 1.43 -11 64
20. zooveterinar 1.63 0 62

* ROI — возврат инвестиций.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 11:28
Поздравляю всех победителей, особенно взявших медали (то есть занявших первые три места) в декабре: ДАШУ Д, КЭТиК, и Антона Белянкина.

Желаю всем отличной игры и больших успехов в 2022 году.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:32, ред.
Еще одним призером главного конкурса стал пользователь stanichnik как победитель в группе Заболотного.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297279

А как такое может быть, если я в последний день набрал 30300 очков против 16364 у stanichnik?
Я почему то просто исчез из рейтингов, хотя очки выигранные остались.
Разберитесь с данной ситуацией.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:42
1.02
"классный" кф для победы)))
drug01
drug01
вчера в 11:39
Всем спасибо за игру
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