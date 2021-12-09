«Спартак» в матче против «Легии» впервые в сезоне сыграет в чёрной форме

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вчера, 15:32

Московский «Спартак» в поединке Лиги Европы с польской «Легией» впервые в нынешнем сезоне сыграет в форме черного цвета. Это третий комплект экипировки.

Поединок заключительного тура группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 (мск).

«Спартак» занимает второе место в группе С, набрав семь баллов, «Легия» (6) идет на последней строчке.