«Спартак» в матче против «Легии» впервые в сезоне сыграет в чёрной форме

Московский «Спартак» в поединке Лиги Европы с польской «Легией» впервые в нынешнем сезоне сыграет в форме черного цвета. Это третий комплект экипировки.
Поединок заключительного тура группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 (мск).
«Спартак» занимает второе место в группе С, набрав семь баллов, «Легия» (6) идет на последней строчке.
Спартак победит даже в чёрной форме!!!
Спартак победит даже в чёрной форме!!!
А значит не в "чёрной" форме.....а в форме "афро-американского" цвета....
А значит не в "чёрной" форме.....а в форме "афро-американского" цвета....
Удачи Спартачам в сегодняшнем матче !!!
Удачи Спартачам в сегодняшнем матче !!!