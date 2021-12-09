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«Спартак» в матче против «Легии» впервые в сезоне сыграет в чёрной форме

вчера, 15:32
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» в поединке Лиги Европы с польской «Легией» впервые в нынешнем сезоне сыграет в форме черного цвета. Это третий комплект экипировки.

Поединок заключительного тура группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 (мск).

«Спартак» занимает второе место в группе С, набрав семь баллов, «Легия» (6) идет на последней строчке.

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Все комментарии
batog
batog
вчера в 23:17
Похоже фартовая!!!
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:59
Предчувствовал "похороны" Легии))...
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:09
Что то предчувствуют в спартаке надевая такого цвета форму?
sir_Alex
sir_Alex ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 17:38
Хотелось бы верить. Смотреть не буду из суеверия)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:51
Это ,,чёрная метка’’ полякам,)))
Спартак победит даже в чёрной форме!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:14
Не к добру это.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:10
Играем в толерантной Европе...
А значит не в "чёрной" форме.....а в форме "афро-американского" цвета....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:02
Спартаку удачи!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:01
Может заранее знают, что проиграют, как то форма траурного цвета.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:58
Цвет формы для встречи или для проводов.
drug01
drug01
вчера в 15:43
До игры всё ясно!!!
Cat01
Cat01
вчера в 15:42
Что-то будет
kust07
kust07
вчера в 15:42
Траур для Легии
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 15:37
Типа траурная !!!
4RT
4RT
вчера в 15:36
Когда Спартак играл в чёрной форме в кубке Чемпионов,он всех вынес
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:36
Дай то бог чтобы форма оказалась фартовой !!!
Удачи Спартачам в сегодняшнем матче !!!
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