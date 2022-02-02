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«Зенит» объявил заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

сегодня, 21:09

Питерский «Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы. В нее вошли следующие футболисты:

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулёв.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.

Нападающие: Артём Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.

Первый поединок с «Бетисом» в рамках плей-офф Лиги Европы «Зенит» сыграет 17 февраля. Начало — в 20:45 мск.

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Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:28
Не светит им ничего.
minai
minai
сегодня в 21:27
Это всего через две недели, парни.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:26
Нормальный состав.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:10
Зюба во главе)))
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