«Зенит» объявил заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

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сегодня, 21:09

Питерский «Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы. В нее вошли следующие футболисты:

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулёв.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.

Нападающие: Артём Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.

Первый поединок с «Бетисом» в рамках плей-офф Лиги Европы «Зенит» сыграет 17 февраля. Начало — в 20:45 мск.