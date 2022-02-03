РФС обяжет игроков и тренеров оформлять Fan ID

РФС в рамках семинара по лицензированию команд сообщил представителям клубов, что игрокам, тренерам и всему персоналу необходимо будет оформлять Fan ID.
Пропуск получит название «Карта посетителя спортивных мероприятий». Без него футболисты и тренеры не смогут попасть на стадион. Пункт об оформлении Fan ID нужно будет прописывать в контрактах игроков и тренеров.
Напомним, что многие болельщики команд РПЛ выступили против Fan ID.
Надо же иметь рычаг в отношении игроков и тренеров, занимающих сторону
болельщиков, в том числе в их неприятии этого тавро fanid.
Некоторые из них- люди в футболе авторитетные, лидеры мнений, так что пусть
тоже знают своё место.
Высказался в поддержку болельщиков- тавро аннулируется, и ты больше не тренер и не футболист, а экстремист и террорист.
Кстати, это тавро очень пригодится и для политических высказываний.
Брякнул какой-нибудь Панарин о том, что он думает про всю эту шайку
из погреба- лишаем тавра и гуляй, рванина.
Мне вот интересно- когда некоторым красавцам навесят на лоб тавро на право выхода из дома, они будут продолжать рассказывать, что это- про безопасность?..)))
А потом, когда уже их самих этого тавра лишат (ну просто чтоб не болтались попусту, а то ишь, прогуляться захотели), они будут шептать друг другу на ушко- "а нас-то за що"..)))
Надо же иметь рычаг в отношении игроков и тренеров, занимающих сторону
болельщиков, в том числе в их неприятии этого тавро fanid.
Некоторые из них- люди в футболе авторитетные, лидеры мнений, так что пусть
тоже знают своё место.
Высказался в поддержку болельщиков- тавро аннулируется, и ты больше не тренер и не футболист, а экстремист и террорист.
Кстати, это тавро очень пригодится и для политических высказываний.
Брякнул какой-нибудь Панарин о том, что он думает про всю эту шайку
из погреба- лишаем тавра и гуляй, рванина.
Мне вот интересно- когда некоторым красавцам навесят на лоб тавро на право выхода из дома, они будут продолжать рассказывать, что это- про безопасность?..)))
А потом, когда уже их самих этого тавра лишат (ну просто чтоб не болтались попусту, а то ишь, прогуляться захотели), они будут шептать друг другу на ушко- "а нас-то за що"..)))