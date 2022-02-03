РФС обяжет игроков и тренеров оформлять Fan ID

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сегодня, 18:34

РФС в рамках семинара по лицензированию команд сообщил представителям клубов, что игрокам, тренерам и всему персоналу необходимо будет оформлять Fan ID.

Пропуск получит название «Карта посетителя спортивных мероприятий». Без него футболисты и тренеры не смогут попасть на стадион. Пункт об оформлении Fan ID нужно будет прописывать в контрактах игроков и тренеров.