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РФС обяжет игроков и тренеров оформлять Fan ID

сегодня, 18:34

РФС в рамках семинара по лицензированию команд сообщил представителям клубов, что игрокам, тренерам и всему персоналу необходимо будет оформлять Fan ID.

Пропуск получит название «Карта посетителя спортивных мероприятий». Без него футболисты и тренеры не смогут попасть на стадион. Пункт об оформлении Fan ID нужно будет прописывать в контрактах игроков и тренеров.

Напомним, что многие болельщики команд РПЛ выступили против Fan ID.

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Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: rfs.ru
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Все комментарии
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 20:31
НИЧЕГО ЭТО НЕ БУДЕТ!!!!!!
ПУСТЬ ПРОВЕРЯТ АВТОБУС С ФУТБОЛИСТАМИ ЗЕНИТА ИЛИ СПАРТАКА!!!!!
БРЕД Е...........ЫЙ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ag2a8pv7577s (раскрыть)
сегодня в 20:01
Поправлю. Не закроет доступ на стадион, а позволит устанавливать этих особей безошибочно, не наказывая остальных.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:59
Только не надо крайностей. Так можно домыслить до чего угодно. Свою точку зрения можно и нужно отстаивать без экстремизма и навешивания ярлыков.
ag2a8pv7577s
ag2a8pv7577s
сегодня в 19:58
Отличная новость! Fan ID закроет доступ на стадионы пьяному быдлу с виражей, громящему трибуны и швыряющемуся креслами!
протон
протон
сегодня в 19:54
Пропуск получит название «Помеченные"
Lexand
Lexand ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:37
Вот вот! Я будучи в России на сайте клуба Валенсия купила билет на матч, распечатала и сходила на Месталью. Тогда клуб с Сельтой играл
dok66
dok66
сегодня в 19:34
Не мытьем , так катаньем . Полный бред
баск
баск
сегодня в 19:30
Кто бы сомневался..

Надо же иметь рычаг в отношении игроков и тренеров, занимающих сторону
болельщиков, в том числе в их неприятии этого тавро fanid.
Некоторые из них- люди в футболе авторитетные, лидеры мнений, так что пусть
тоже знают своё место.

Высказался в поддержку болельщиков- тавро аннулируется, и ты больше не тренер и не футболист, а экстремист и террорист.

Кстати, это тавро очень пригодится и для политических высказываний.
Брякнул какой-нибудь Панарин о том, что он думает про всю эту шайку
из погреба- лишаем тавра и гуляй, рванина.

Мне вот интересно- когда некоторым красавцам навесят на лоб тавро на право выхода из дома, они будут продолжать рассказывать, что это- про безопасность?..)))
А потом, когда уже их самих этого тавра лишат (ну просто чтоб не болтались попусту, а то ишь, прогуляться захотели), они будут шептать друг другу на ушко- "а нас-то за що"..)))
МапС
МапС
сегодня в 19:29
Забыли исчо про арбитров, персонал стадионов и ОМОН.
1 984
1 984
сегодня в 19:25
Это похоже на бред.
МапС
МапС
сегодня в 19:25
Тогда пусть и билеты на матч покупают.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:20
Я просто напомню, что принцип нашего государства по словам нерукопожатной единой раисси, что власть принадлежит народу.
Логично, что люди против необоснованного закона, и следуя всем нормам, закон должен быть пересмотрен.
Но вот что говорит единоросс: "Манипуляции не пройдут! Будут смотреть футбол по телевизору..."

Отличное государство, просто лучшее!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:20
А смогут ли получить FAN ID топовые игроки "Химок" в послужном списке которых есть графа о судимости?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:14
А если они откажутся , то футбола не будет !
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:08
Скорее всего как раз они и сделают себе паспорт болельщика одни из первых. Так же все государственные деятели и работники СМИ и клубов будут в первых рядах.
Те у кого с законом нет проблем без труда будут делать.
Кстати многие Fan ID ассоциируют только с футболом, но это ошибочно, паспорт будет на всех спортивных мероприятиях, так, что не только футбольные клубы будут делать, но и все спортсмены страны.
Думаю к концу года весь кипишь спадёт.
particular
particular ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:03, ред.
Пожалуй, для того, что бы минимизировать правовое поле для маневра...
Всех под одну гребёнку... Но, опять же, наверняка найдутся случаи и поводы для исключения...
particular
particular ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:00
Всё будет - нормуль...
У нас же ведь закон - для людей, а для некоторых - телефонное право... И его никто не отменит...
Приветствую...
beefs
beefs
сегодня в 18:57
и это правильное решение...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:57
Меня уже давно мучает вопрос, а как быть с гостями вип-лож? Неужели им тоже необходимо будет оформлять паспорта FAN ID.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 18:56
В контрактах есть положение, что игроки должны подчиняться законам страны, где они работают (трудовой кодекс) , и неважно русские, или леги. Про ПЦР в контрактах тоже ничего нет, то без ПЦР никого на стадион не пустят. Так и здесь. Без пропуска никого на стадион не пустят. Это мера по обеспечению общественной безопасности. Времена такие.
cska1948
cska1948 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 18:55
Футболисты и тренеры, это единственно, кого можно ЗАСТАВИТЬ получить этот злосчастный Fan ID. Видимо РФС надо отчитаться перед властями, что хоть кто-то выполнил это распоряжение.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 18:53
Ну и правильно,таких как Кокорин больше на стадион не пустят,пускай в Италии сидит на лавке
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:50
В Контракте нет таких Обязательств , как оформлять Fan ID.
Тогда футболисты вправе требовать от РФС + надбавку к зарплате...
cska1948
cska1948
сегодня в 18:49
Интересно, чем мотивировано ТАКОЕ решение РФС?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 18:48
Ну вроде их фанатов собирают по этому поводу. Может все и разрешится миром
протон
протон
сегодня в 18:46
Прям какой то зоопарк
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 18:46
А что РФС? Им все равно, есть болельщики или нет. Финансовая труба не на них завязана.
С другой стороны, непонятно поведение фанатов - все и так на контроле уже давным-давно. Ничего с введением этого айди не поменяется
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:43
У нас золотой середины не бывает, только крайности, интересно для чего футболистам и особенно тренерам этот паспорт, отвечаю сразу, внято врядли кто нибудь ответит даже те кто придумал закон.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:43
Твердолобый РФС.....ну и дятьки там сидят , все им по барабану. Пустой стадион или полный , а может вообще без зрителей все одно. Главное , что бы паспорта были...)))
Союзник противников
Союзник противников ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 18:42
Ну ты-особый гражданин,а вот нам пока забугорье такого уровня недоступно(по причине закрытых для плебса границ),поэтому достоверность происходящего там в период пандемии не можем ни подтвердить,ни опровергнуть...
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