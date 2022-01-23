Карпин провёл встречу с российскими игроками «Зенита». Дзюбы на ней не было

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл встречу с российскими игроками «Зенита» на сборах команды.
Источник сообщает, что на встрече не присутствовал нападающий Артём Дзюба. Встречу посетили защитник Данил Круговой, а также полузащитники Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев.
Ранее Карпин посетил тренировку «Краснодара» и познакомился с Даниэлем Фарке.
Но объектив камеры поймал чей то пытливый взгляд из шкафа...
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Но объектив камеры поймал чей то пытливый взгляд из шкафа...
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Одноглазого гонял за вон той колонной
зачем артемона то везде упоминать, он теперь сбитый летчик.
Одноглазого гонял за вон той колонной
зачем артемона то везде упоминать, он теперь сбитый летчик.
Пора уже забыть о Дзюбе в сборной.
Пора уже забыть о Дзюбе в сборной.