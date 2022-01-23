Карпин провёл встречу с российскими игроками «Зенита». Дзюбы на ней не было

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вчера, 19:18

Главный тренер сборной России провёл встречу с российскими игроками «Зенита» на сборах команды.

Источник сообщает, что на встрече не присутствовал нападающий . Встречу посетили защитник Данил Круговой, а также полузащитники Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев.

Ранее Карпин посетил тренировку «Краснодара» и познакомился с Даниэлем Фарке.