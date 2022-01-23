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Карпин провёл встречу с российскими игроками «Зенита». Дзюбы на ней не было

вчера, 19:18

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл встречу с российскими игроками «Зенита» на сборах команды.

Источник сообщает, что на встрече не присутствовал нападающий Артём Дзюба. Встречу посетили защитник Данил Круговой, а также полузащитники Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев.

Ранее Карпин посетил тренировку «Краснодара» и познакомился с Даниэлем Фарке.

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Все комментарии
v64tzp6grhdm
v64tzp6grhdm
сегодня в 02:34
Нафиг там и не нужен был рукоблуд
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:17
Официально...Дзюбы не было....
Но объектив камеры поймал чей то пытливый взгляд из шкафа...
:large
протон
протон
вчера в 22:06
руки заняты у кормилица скатов
Одноглазого гонял за вон той колонной
зачем артемона то везде упоминать, он теперь сбитый летчик.
протон
протон
вчера в 22:05
Пока Валера возглавляет сборную, рукаку там не будет и поделом!
Пора уже забыть о Дзюбе в сборной.
протон
протон
вчера в 22:05
Делом занят
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:46
Дзюба отговаривал Азмуна от немцев
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:19
А остальные это кто? Жирков, Оздоев, или Крицюк ? Вроде русских то больше нет?
kasyak7
kasyak7
вчера в 21:01
Это и хорошо,он на данном мероприятии был бы лишним
pomor45
pomor45
вчера в 20:57
Карпин встречался с игроками сборной. Остальных не было всех - не только Дзюбы. Журналюга, как обычно, подтасовывает ситуацию ради дешёвой перчинки.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:21
Артемий видео снимал в туВалете))
112910415
112910415
вчера в 20:10
дресс-код не прошёл
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:08
Значит предпосылки увидеть Дзюбу в предстоящих стыковых матчах отсутствуют. Ну как бы и не очень то хотелось.
kust07
kust07
вчера в 20:06
Дзюба как дефка обиженный
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:05
Драчунам здесь не место.
berda2003
berda2003
вчера в 20:02
тайная вечеря...
Futurista
Futurista
вчера в 20:01
Дзюба сейчас не игрок сборной....поэтому его и не было...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:59
Это не официальные сборы, так что игрочишко не в обиде...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:52
Рукоблуда не пустили на собрание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:36
Все посетившие собрание игроки Зенита приглашены на роль тренировочных фишек при подготовке сборной. Их не надо передвигать и переставлять. Они сами перемещаются. Очень удобно!
shlomo
shlomo
вчера в 19:26
Пока все идет правильно и по делу...
Cat01
Cat01
вчера в 19:23
значит все по плану
Сп62
Сп62
вчера в 19:22
Дзюба за дверью стоял.
beefs
beefs
вчера в 19:20
Карпин не дремлет, удачи сборной...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:19
Ну и хорошо!
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