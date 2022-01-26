«Торпедо» объявило о создании второй команды

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вчера, 12:54

«Торпедо» начало набор тренеров и футболистов для второй команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также ведется работа по лицензированию для участия «Торпедо-2» в первенстве ФНЛ -2.

«Создание „Торпедо-2“ — важный шаг в создании полноценной инфраструктуры клуба. Это позволит нам строить работу с воспитанниками своей школы, а также привлекать молодых, способных футболистов», — сказал председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.

Ранее появлялась информация, что купить «Торпедо» хочет российский миллиардер.