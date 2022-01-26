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«Торпедо» объявило о создании второй команды

вчера, 12:54

«Торпедо» начало набор тренеров и футболистов для второй команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также ведется работа по лицензированию для участия «Торпедо-2» в первенстве ФНЛ-2.

«Создание „Торпедо-2“ — важный шаг в создании полноценной инфраструктуры клуба. Это позволит нам строить работу с воспитанниками своей школы, а также привлекать молодых, способных футболистов», — сказал председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.

Ранее появлялась информация, что купить «Торпедо» хочет российский миллиардер.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:12
А смысл создавать вторую команду, если первая не имеет стабильности
4RT
4RT
вчера в 17:08
Главное что бы потом первую не похерили
vyishenka
vyishenka
вчера в 16:47
Торпедо должно быть в РПЛ среди лидеров.
kust07
kust07
вчера в 16:10
Торпедо хороший клуб, успехов ему,ждём возвращения в РПЛ
shur
shur
вчера в 14:40
...Козьмич с Эдиком где то перевернулись...!!!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:36
Наконец-то у педо появился спонсор и возможно они возродятся.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:44
Хорошее дело.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:32
Похоже деньги в Торпедо текут рекой.
lotsman
lotsman
вчера в 13:31
Если есть возможность, то это хорошо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:24
А хватит ли денег
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:21
Посмотрим на сколько хватит этого клуба
Cat01
Cat01
вчера в 13:20
Для этого нужны деньги...
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:12
Вторая команда когда и первой то нет.
beefs
beefs
вчера в 12:59
ничего себе, откуда средства...
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