Бегич летом получит российский паспорт

Защитник «Рубина» рассказал, что в этом году получит российский паспорт.

Я вернулся в «Рубин», что будет летом? Не знаю. Летом посмотрим. Надо поговорить с тренером, со спортивным директором, с гендиректором Рустемом Фидаевичем Саймановым. У меня контракт еще на полтора года, так что будем смотреть.

Паспорт РФ ? Он уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером.

Шансов остаться в России летом ещё больше? Посмотрим, что будет. Сейчас тяжело сказать, как пройдут эти полгода.