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Бегич летом получит российский паспорт

сегодня, 18:07

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич рассказал, что в этом году получит российский паспорт.

Я вернулся в «Рубин», что будет летом? Не знаю. Летом посмотрим. Надо поговорить с тренером, со спортивным директором, с гендиректором Рустемом Фидаевичем Саймановым. У меня контракт еще на полтора года, так что будем смотреть.

Паспорт РФ? Он уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером.

Шансов остаться в России летом ещё больше? Посмотрим, что будет. Сейчас тяжело сказать, как пройдут эти полгода.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 20:01
бардак
suiw
suiw ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 18:49
Русские без газа живут в газовой державе
протон
протон
сегодня в 18:29
КС нужно усиливаться срочно во всех линиях кроме вратарской. До лимита на легов далеко, так что нужно найти кого-то. Разобрали ещё в межсезонье
beefs
beefs
сегодня в 18:09
что то мы раздаем паспорта направо и налево иностранцам, а русские люди не могут получить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:08
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