Диего Форлан мог перейти в «Сатурн»

Бывший глава спортивного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая признался, что клуб мог подписать уругвайского форварда .

У него был тот же агент, что у Монтенегро. Сказал: «Приезжайте, будем договариваться». Мы полетели в Мадрид, встретились и с Диего, и с его отцом. Но потом выяснилось, что с точки зрения финансовых запросов между нами пропасть.

Форлан хотел более трех миллионов долларов. В год! Для «Сатурна» — цифры неподъемные. У нас в то время самый высокооплачиваемый игрок получал в год 800 тысяч.

Не понимаю, на что рассчитывал, зазывая в Мадрид. Или думал — мы так захотим игрока, что сойдем с ума? Позвоним губернатору, уговорим продать несколько подмосковных деревень — и купим Форлана?