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Диего Форлан мог перейти в «Сатурн»

сегодня, 09:28

Бывший глава спортивного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая признался, что клуб мог подписать уругвайского форварда Диего Форлана.

У него был тот же агент, что у Монтенегро. Сказал: «Приезжайте, будем договариваться». Мы полетели в Мадрид, встретились и с Диего, и с его отцом. Но потом выяснилось, что с точки зрения финансовых запросов между нами пропасть.

Форлан хотел более трех миллионов долларов. В год! Для «Сатурна» — цифры неподъемные. У нас в то время самый высокооплачиваемый игрок получал в год 800 тысяч.

Не понимаю, на что рассчитывал, зазывая в Мадрид. Или думал — мы так захотим игрока, что сойдем с ума? Позвоним губернатору, уговорим продать несколько подмосковных деревень — и купим Форлана?

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Все комментарии
swed27
swed27
сегодня в 11:27
нашли что вспомнить
Futurista
Futurista
сегодня в 11:26, ред.
В Мадрид слетали...с Форланом пообщались...винца с хамоном попили...финансовое дно пощупали...есть что вспомнить)...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:10
Вспомнил былые времена
kasyak7
kasyak7
сегодня в 10:58
Да он не стоит этих денег.И тем более за такой недостоин
izrafel
izrafel
сегодня в 10:54
А вы что думали, нужны деньги и не малые
112910415
112910415
сегодня в 10:52
были времена, когда губер поверил в великие перспективы Сатурна
( 5 место в РФПЛ - 2007 год ) ...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:34
Продать несколько деревень испанцам ?
Опять крепостное право ?
за
за
сегодня в 10:32
Вытащили на свет пропахшее нафталином старое бельё.
marusja
marusja
сегодня в 10:26
Я как то хотел купить Porsche Panamera, пришёл в салон, а оказалось, что машина дорогая. Внезапно
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:19
что вспоминать то что не сбылось?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:18
Как будто сами не понимали, что Фороан Сатурну не по карману, возможно было желание погулять по Мадриду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:16, ред.
Когда это было?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:02
Раз не перешёл, значит не мог.
4RT
4RT
сегодня в 09:53
Зачем печатать эту чушь?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:50
По прошествии времени, если конечно Форлан помнит это и это не фейк ради хайпа, Диего благодарит судьбу, что у Сатурна не было таких денег. Кто знает как повернулась бы карьера Форлана если он оказался бы в Сатурне, а не в МЮ.
9dqtr4kn6chz
9dqtr4kn6chz
сегодня в 09:47
После таких заявлений Сатурну больше не наливать
beefs
beefs
сегодня в 09:33
естественно Форлан вам не по карману...
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