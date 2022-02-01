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«Зенит» не намерен отпускать голкипера Одоевского в аренду

сегодня, 16:35

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский с большой долей вероятности останется в клубе как минимум до лета.

«Вероятность ухода футболиста зимой минимальна. Это связано со сложностями, которые возникли по ходу восстановления другого голкипера команды Станислава Крицюка. Он не поехал на сбор команды в Португалию и до сих пор не может работать в общей группе. Поэтому Одоевский, скорее всего, будет вторым вратарем „Зенита“ в начале весенней части сезона-2021/22», - утверждает источник.

Ранее появлялась информация, согласно которой голкипер может уйти в аренду в «Нижний Новгород».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:21
Может ещё самим понадобится!
YVG
YVG
сегодня в 18:08
Пора ставить в ворота, пока нет соперников нужно набираться опыта.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:54
Правильно, замена Крицюку нужна.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:53
теряет парень навыки от такой политики тренерского штаба фк ЗЕНИТ...
ДСА
ДСА
сегодня в 17:43
И самим не нужен и другим не отдадим.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:35
для меня до сих пор загадка команда которая имеет деньги выигрывает в своей стране три года подряд чемпионство и не имеет приличного надёжного вратаря в любой другой лиге каждый лидер имеет одного из лучших вратарей но только не Зенит не ужели трудно подписать Лантратова или ветеранов Беленова или Дюпина или Джанаева
kust07
kust07 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:24
Финал это ..опа мира. Унылым получился
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 17:09
Самим понадобился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 16:49
Спасибо за упоминание и поздравление. Но лично мне жаль, что финал получился таким скомканным и главный приз достался по дополнительным показателям.
А учитывая, что в фэнтази я не играю, мог и вообще пролететь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:37
Самим пригодится...
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