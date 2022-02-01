«Зенит» не намерен отпускать голкипера Одоевского в аренду

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сегодня, 16:35

Голкипер «Зенита» с большой долей вероятности останется в клубе как минимум до лета.

«Вероятность ухода футболиста зимой минимальна. Это связано со сложностями, которые возникли по ходу восстановления другого голкипера команды Станислава Крицюка. Он не поехал на сбор команды в Португалию и до сих пор не может работать в общей группе. Поэтому Одоевский, скорее всего, будет вторым вратарем „Зенита“ в начале весенней части сезона-2021/22», - утверждает источник.

Ранее появлялась информация, согласно которой голкипер может уйти в аренду в «Нижний Новгород».