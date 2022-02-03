Кастинг в состав чемпионов. Весной Ломаева, Хайкина, Адамова и Сафонова просмотрит «Зенит»

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вчера, 18:55

Впереди у Семака выбор голкипера.

Матвей Сафонов («Краснодар», 22 года)

Плюсов у Сафонова много, неслучайно его назвали игроком года в сборной России, причем это результат голосования болельщиков, а не выбор неких экспертов. Это молодой голкипер, которого удалось проверить в еврокубках, в Лиге чемпионов в частности. Матвей с прекрасной реакцией и хорошими физическими данными. Неплохо справляется со стрессом, парень с характером. Речь о вратаре сборной страны. Но в случае с поисками вратаря на годы для «Зенита» у Моти, как его все в команде величают, есть одна проблема. Сафонов не рвется в команду Семака, иначе уже давно стал частью чемпионского состава. Матвей сейчас видит себя в «Краснодаре», а дальше может принять зарубежное приглашение, особенно если попадет на ЧМ -2022 и сыграет на турнире в основе. От успехов Сафонова во многом зависит тренерская судьба Карпина, в стыковом финале четырех нет права на ошибку.

Денис Адамов («Сочи», 23 года)

Со времен Диканя у «Краснодара» классные голкиперы. Сейчас бывший страж ворот «горожан» и «Спартака» работает в «Металлисте» из его родного Харькова, а другой большой клуб РПЛ – «Зенит», интересовался одним из его наследников на юге. Адамова не пустил бы в основу «Краснодара» Сафонов, но по отрезку в «Сочи» понятно – речь о талантливом голкипере. Денис был в шаге от перехода в «Зенит», о чем сам рассказал, но клубы в последний момент не договорились. Но теперь 23-летний голкипер на контракте с «Сочи». Значит, что если Семаку понадобятся его услуги, южный клуб не помешает северному чемпиону. Можно рассказывать, что теперь между клубами не так много общего, но раз Аршавин называет свой клуб «старшим братом» команды Федотова, то Адамов после каждого удачного матча будет ближе к «Зениту».

Никита Хайкин («Будё-Глимт», 26 лет)

Невозможно спорить с Габуловым, Хайкин из этого списка по школе выпадает. Вратарь неклассической школы. Но и редкий успешный российский голкипер за рубежом. Уроженец Израиля имеет на руках паспорт Великобритании. Сын российского бизнесмена также связан с родиной предков, ведь на юношеском уровне играл за «Мордовию» и «Кубань», хотя до этого готовился в школе самого «Челси». Судьба у парня занятная. Раскрылся в Израиле, а затем отправился в Норвегию. «Будё-Глимт» делал больно «Роме» со счетом 6:1, поэтому Хайкина все в Европе заметили. Он чуть старше, не такой высокий и крепкий, как соседи по списку, но техника занятная. Возможно, лучший вратарь Норвегии прошлого года, заинтересует Семака. Хайкин – голкипер, который умеет «тащить». Именно такой нужен для ЛЧ ? Иногда не самый очевидный ответ – правильный, поэтому не стоит списывать голкипера из норвежской лиги.

Иван Ломаев («Крылья Советов», 23 года)

А вот тут кровь с молоком, больше классических приемов, плюсов и минусов. Вместе с сестрой – фанат ЦСКА , так что мог бы отказаться от приглашения «Зенита»? Вряд ли. Ломаев болел за Акинфеева, Березуцких и Вагнера, но теперь вырос и понимает, что надо виртуально конкурировать с Сафоновым, который прекрасно играет на линии ворот, и работать над каждым аспектом собственной игры. Воспитанник «Чертаново» растет, пока «Крылья Советов» — правильный для него клуб. Но Сергеев решился на переезд, почему бы Ивану не помечтать? Тем более, это лучший голкипер сезона по проценту сэйвов – отразил 80.8 % выстрелов. Вот только Ломаев, возможно, не голкипер формата «Зенита». Возможно, ЦСКА ему подошел бы лучше, хотя Акинфеев пока в полном порядке.

Илья Лантратов («Химки», 26 лет)

В прошлом сезоне Илья был ближе к приглашению в большой клуб, поскольку оборона «Химок» ошибалась не настолько банально, оставляя голкиперу шанс подчистить ляп. Сейчас Илье приходится много работать – по его воротам нанесли 91 дур, и хотя 67 отразил, в трех десятках случаев шансов было мало. Лантратов – хороший голкипер, неслучайно получал приглашение в сборную России, где вратарей отбирает Кафанов. Но Илья скорее вернется в итоге в «Локомотив», где понадобиться подмена Гильерме, чем обязательно убедит Семака, что он сильнее и намного перспективнее, чем Кержаков и Крицюк. Впрочем, никогда не стоит загадывать. Лунев через два года после игры за «Сатурн» появился в основе «Зенита». А когда петербуржцы не продлили с Андреем контракт, то его забрали на лавку «Байера», то есть независимые скауты тоже ценят вратарей из России. Просто часто у них высокие зарплаты и амбиции оставаться местными королями.

Иностранец после смены лимита

При нынешнем лимите Семак ограничен российскими голкиперами, но достаточно изменить лимит – расширить количество иностранцев в заявке до 12, и появятся новые варианты. Хотя есть одна оговорка. Если оставят ограничение в 8 легионеров на поле одновременно, то «Зенит» постарается закрыть потребность игроками линии защиты. Поэтому наигрывали Чистякова и пригласили Арсена Адамова. Но если увидят, что ни один российский голкипер не подходит, то пойдут за иностранцем. Хотя это вряд ли, скорее попытаются обхаживать Сафонова, особенно если «Краснодар» не попадет в еврокубки по итогам сезона. Или если Матвей будет выбирать между огромной зарплатой и местом в группе Лиги чемпионов и чисткой после ошибок Кайо и Сорокина.