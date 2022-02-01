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«Пытаются поддерживать спрос». Уткин — о переходе Чалова в «Базель»

сегодня, 12:23

Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.

Аренда Чалова в «Базель» – прекрасная новость. Свидетельствует о вовлеченности в европейский футбольный процесс. Футболисты – как деньги: не должны лежать мертвым грузом, им работать надо.

Чалову надо играть. Вот и поиграет. Оставаясь при этом активом ЦСКА. И да, еще эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20+ миллионов.

Никогда не умели в ЦСКА продавать. Но вот сейчас хоть поддерживать спрос, давая игроку полезную практику, вроде пытаются. Этот урок стоит 20+ миллионов. Сосчитайте в любой валюте.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:28
Мой уважаемый Друг Анатолий. Во первых я не говорил о продаже Фёдора в АПЛ нигде, во вторых НИКОГДА, а как же брали неизвестных молодых Вагнер, Жо, Муса, Думбия, список можно продолжать. ЕЛГ делал деньги на таких трансферах вызывая зависть других клубов. Никаких обид нет и быть не может.
Будь здрав,
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:59
Посмотрим, что наиграет Федя в Базеле.
Накир
Накир
сегодня в 13:47
Посмотрим что наиграет Федор в Базеле
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 13:23, ред.
Уважаемый, Эдуард Григорьевич. С огромным уважением к ВАМ, не могу не уточнить по поводу двух факторов. Чалова не продали в КП когда то не потому, что Гинер препятствовали, или еще что -то. Это было невозможно юридически, поскольку шел процесс передачи ПФК ЦСКА в собственность ВЭБ. И все финансовые операции примерно на полгода были прекращены. , Наконец второе. Орешкин далеко не первое лицо в ВЭБ. Перове лицо там Шувалов, который в отличие от Миллера очень далек от интереса к футболу. В этом тоже сложности, т.к. в любой структуре финансами распоряжается именно первое лицо, а не Орешкин. Надеюсь не обидел ВАС. С уважением и здоровья, мой однополчанин.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
сегодня в 13:12
ЦСКА-единственные кто умеет продавать в России.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:47
"Никогда не умели в ЦСКА продавать..."
Уткин о Гинере. Смешно от очевидной глупости.
Сегодня увы не ЕЛГ а Орешкин правит бал, отсюда и появились проблемы.
А Фёдору удачи в Швейцарии.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:38
Чалов - сбитый летчик.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:37
Трансфер, который может пойти на пользу всем.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:31
Если он в ЦСКА не играет, как будто в Базеле сразу заиграет.
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