«Пытаются поддерживать спрос». Уткин — о переходе Чалова в «Базель»

Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.
Аренда Чалова в «Базель» – прекрасная новость. Свидетельствует о вовлеченности в европейский футбольный процесс. Футболисты – как деньги: не должны лежать мертвым грузом, им работать надо.
Чалову надо играть. Вот и поиграет. Оставаясь при этом активом ЦСКА. И да, еще эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20+ миллионов.
Никогда не умели в ЦСКА продавать. Но вот сейчас хоть поддерживать спрос, давая игроку полезную практику, вроде пытаются. Этот урок стоит 20+ миллионов. Сосчитайте в любой валюте.
Будь здрав,
Будь здрав,
Уткин о Гинере. Смешно от очевидной глупости.
Сегодня увы не ЕЛГ а Орешкин правит бал, отсюда и появились проблемы.
А Фёдору удачи в Швейцарии.
Уткин о Гинере. Смешно от очевидной глупости.
Сегодня увы не ЕЛГ а Орешкин правит бал, отсюда и появились проблемы.
А Фёдору удачи в Швейцарии.