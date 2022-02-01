«Пытаются поддерживать спрос». Уткин — о переходе Чалова в «Базель»

Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА в «Базель» на правах аренды.

Аренда Чалова в «Базель» – прекрасная новость. Свидетельствует о вовлеченности в европейский футбольный процесс. Футболисты – как деньги: не должны лежать мертвым грузом, им работать надо.

Чалову надо играть. Вот и поиграет. Оставаясь при этом активом ЦСКА . И да, еще эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20+ миллионов.