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Представитель Шеки: «Мы не ведём переговоры с ЦСКА»

сегодня, 18:17

Представитель полузащитника «Лилля» Шеки из агентства International Foot прокомментировал слухи, согласно которым игрок может перейти в ЦСКА.

Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня.

Контракт Шеки с «Лиллем» рассчитан до лета 2022 года.

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Лилль  ЦСКА  Шека
Источник: sport24.ru
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:24
Ну надо же,опять обманули! 😜
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:47
Поэтому и врёт)))
протон
протон
сегодня в 19:14
ЦСКА предлагает Шеке контракт сроком 4,5 года на сумму 12 млн евро

Как я и говорил: переговоры ЦСКА по полузащитнику «Лилля» тяжёлые. Шека согласен перейти в ЦСКА, но ему и его агентам нужен хороший контракт. Так как это будет последний прибыльный контракт для 27-летнего полузащитника.

ЦСКА предлагает Шеке соглашение на 4,5 года. По условиям португалец за весь срок контракта сможет заработать 12 миллионов евро. Сторона футболиста до сих пор не дала никакого ответа ЦСКА, что вынуждает клуб рассматривать альтернативные варианты. Очень тяжёлая сделка
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:02
тихарила одним словом, не знает русских пословиц
" Без дыма - огня не бывает...."
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:54
Врёт до лета. А ты думаешь он нужен для ЦСКА ??? Очень своеобразный и день через два показывает игру. И точно после пару тройку зарплат в ЦСКА забудет о футболе. Москва - Кассиопея !!!)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:44
Я думаю врёт
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 18:25
Ну и ладно, дальше посмотрим, нужен он нам или нет.
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