Представитель Шеки: «Мы не ведём переговоры с ЦСКА»

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сегодня, 18:17

Представитель полузащитника «Лилля» Шеки из агентства International Foot прокомментировал слухи, согласно которым игрок может перейти в ЦСКА .

Мы не ведем переговоры с ЦСКА . Шека точно останется в «Лилле» до июня.

Контракт Шеки с «Лиллем» рассчитан до лета 2022 года.