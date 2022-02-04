Представитель Шеки: «Мы не ведём переговоры с ЦСКА»

Представитель полузащитника «Лилля» Шеки из агентства International Foot прокомментировал слухи, согласно которым игрок может перейти в ЦСКА.
Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня.
Контракт Шеки с «Лиллем» рассчитан до лета 2022 года.
Как я и говорил: переговоры ЦСКА по полузащитнику «Лилля» тяжёлые. Шека согласен перейти в ЦСКА, но ему и его агентам нужен хороший контракт. Так как это будет последний прибыльный контракт для 27-летнего полузащитника.
ЦСКА предлагает Шеке соглашение на 4,5 года. По условиям португалец за весь срок контракта сможет заработать 12 миллионов евро. Сторона футболиста до сих пор не дала никакого ответа ЦСКА, что вынуждает клуб рассматривать альтернативные варианты. Очень тяжёлая сделка
Как я и говорил: переговоры ЦСКА по полузащитнику «Лилля» тяжёлые. Шека согласен перейти в ЦСКА, но ему и его агентам нужен хороший контракт. Так как это будет последний прибыльный контракт для 27-летнего полузащитника.
ЦСКА предлагает Шеке соглашение на 4,5 года. По условиям португалец за весь срок контракта сможет заработать 12 миллионов евро. Сторона футболиста до сих пор не дала никакого ответа ЦСКА, что вынуждает клуб рассматривать альтернативные варианты. Очень тяжёлая сделка
" Без дыма - огня не бывает...."
" Без дыма - огня не бывает...."