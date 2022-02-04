ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Труханов может перейти в «Спартак»

сегодня, 10:49

Защитник «Енисея» Данил Труханов может сменить клубную прописку.

Утверждается, что «Спартак» уже уведомил красноярцев о намерении приобрести 18-летнего футболиста, которого планируют задействовать в молодежной команде и «Спартаке-2».

Все новости
СлухиДиего Форлан мог перейти в «Сатурн»
Сегодня, 09:28
Слухи«Сочи» намерен купить хавбека «Балтики». Калининградцы просят 50 млн рублей
Вчера, 21:05
Кастинг в состав чемпионов. Весной Ломаева, Хайкина, Адамова и Сафонова просмотрит «Зенит»
Вчера, 18:55Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии12
СлухиПолузащитник «Алании» перейдёт в «Химки»
Вчера, 17:11
СлухиЦСКА хочет подписать Жедсона и Шеку
01 февраля
Слухи«Зенит» не намерен отпускать голкипера Одоевского в аренду
01 февраля
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:27
Как будто специально ищут людей с странными фамилиями, свинов и т.д. а теперь труханов.
makkie
makkie
сегодня в 11:17
Вначале прочитал Тихонов, потом Тарханов, и только потом Труханов...
Вот что значит вчерашний День Рождения ))))
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 11:11
Не дорос он ещё до красно-белых труханов...
Зато 18 лет, ещё труха не сыплется.
Но скорее не перейдёт. В последний момент труханёт.
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 11:06
Может и правильно все делают
за
за
сегодня в 10:50
Берут на вырост?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100