Труханов может перейти в «Спартак»

Защитник «Енисея» Данил Труханов может сменить клубную прописку.
Утверждается, что «Спартак» уже уведомил красноярцев о намерении приобрести 18-летнего футболиста, которого планируют задействовать в молодежной команде и «Спартаке-2».
Защитник «Енисея» Данил Труханов может сменить клубную прописку.
Утверждается, что «Спартак» уже уведомил красноярцев о намерении приобрести 18-летнего футболиста, которого планируют задействовать в молодежной команде и «Спартаке-2».
Вот что значит вчерашний День Рождения ))))
Вот что значит вчерашний День Рождения ))))
Зато 18 лет, ещё труха не сыплется.
Но скорее не перейдёт. В последний момент труханёт.
Зато 18 лет, ещё труха не сыплется.
Но скорее не перейдёт. В последний момент труханёт.