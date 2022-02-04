Труханов может перейти в «Спартак»

«Хольштайн» — «Фортуна». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.02.2022) В 21 туре второй Бундеслиги «Фортуна» приедет в гости к «Хольштайн». Предлагаем

«Динамо» Дрезден — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.02.2022) В 21 туре второй Бундеслиги, «Ганза» приедет в гости к «Динамо» Дрезден. Мы