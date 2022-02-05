«Бавария» и Гнабри не могут договориться о продлении соглашения

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сегодня, 13:01

Нападающий «Баварии» обсуждает с командой условия нового контракта, однако стороны сейчас далеки от достижения соглашения. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг у себя в Twitter.

По информации источника, немецкий футболист не намерен покидать команду на правах свободного агента летом 2023 года, однако он недоволен предложенными финансовыми условиями. 26-летний Гнабри хочет получать в клубе заработную плату на уровне Лероя Сане и Кингсли Комана. Это около 15 млн евро в год без учета бонусов.

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн хочет, чтобы немец остался в Мюнхене. В руководстве также ожидают продления соглашения с вингером.

«Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией вокруг Гнабри.

В текущем сезоне футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.