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«Бавария» и Гнабри не могут договориться о продлении соглашения

сегодня, 13:01

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри обсуждает с командой условия нового контракта, однако стороны сейчас далеки от достижения соглашения. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг у себя в Twitter.

По информации источника, немецкий футболист не намерен покидать команду на правах свободного агента летом 2023 года, однако он недоволен предложенными финансовыми условиями. 26-летний Гнабри хочет получать в клубе заработную плату на уровне Лероя Сане и Кингсли Комана. Это около 15 млн евро в год без учета бонусов.

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн хочет, чтобы немец остался в Мюнхене. В руководстве также ожидают продления соглашения с вингером.

«Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией вокруг Гнабри.

В текущем сезоне футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:54
Если нужен,договорятчя!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:43
Желает улучшение контракта.
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 14:08
Ты только посмотри сколько сколько "следильщиков"...:)))
1 984
1 984
сегодня в 14:07
Время ещё есть.
Накир
Накир
сегодня в 14:03
Наверное Серж много захотел
Любoмир
Любoмир
сегодня в 13:56
Нужно искать компромисс...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:53
Ну и аппетиты пошли у футболистов...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:46
Что то в последнее время в Баварии многие пальцы гнуть начали.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:27
Переоценил себя явно)
протон
протон
сегодня в 13:05
Что то Бавария не может договорится про новый контракт почти со всеми своими игроками. Эффект Сане, когда лавочнику из АПЛ дали самую большую зарплату в Бундеслиге. Теперь даже уборщики Альянс Арены будут требовать себе повышение ЗП
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