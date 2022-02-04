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«Зенит» предложил Ерохину продлить контракт

сегодня, 21:06

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может продолжить выступать за петербургский клуб.

Журналист Максим Алланазаров утверждает, что «Зенит» предложил 32-летнему игроку продлить контракт, истекающий этим летом.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Недавно генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах футболистов клуба.

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beefs
beefs
сегодня в 21:37
С чем мы Сашу и поздравляем...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:33
Для скамейки в РПЛ потянет.
протон
протон
сегодня в 21:07
Граф Ерохин,для РФПЛ годный
Об этом Семак в интервью говорил, ещё вчера.Ерохину,Оздоеву и Сутормину с Ракицким предложены новые контракты
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