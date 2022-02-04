«Зенит» предложил Ерохину продлить контракт

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может продолжить выступать за петербургский клуб.
Журналист Максим Алланазаров утверждает, что «Зенит» предложил 32-летнему игроку продлить контракт, истекающий этим летом.
Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Недавно генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах футболистов клуба.
Об этом Семак в интервью говорил, ещё вчера.Ерохину,Оздоеву и Сутормину с Ракицким предложены новые контракты
Об этом Семак в интервью говорил, ещё вчера.Ерохину,Оздоеву и Сутормину с Ракицким предложены новые контракты