«Бавария» не будет продлевать контракт с Мюллером

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сегодня, 09:14

Нападающий может покинуть «Баварию».

Мюнхенский клуб принял решение не продлевать контракт с форвардом. Текущее соглашение игрока истекает в 2023 году, поэтому «Бавария» попробует продать Томаса этим летом, чтобы не потерять бесплатно через год.