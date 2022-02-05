«Бавария» не будет продлевать контракт с Мюллером

Нападающий Томас Мюллер может покинуть «Баварию».
Мюнхенский клуб принял решение не продлевать контракт с форвардом. Текущее соглашение игрока истекает в 2023 году, поэтому «Бавария» попробует продать Томаса этим летом, чтобы не потерять бесплатно через год.
Интерес к Мюллеру проявляют команды из АПЛ.
Но это не говорит, что Мюллера надо списывать в утиль футбольного мира. Тем более он будет свободным агентом и без проблем найдёт себе команду, а пару лет ещё попылить сможет. И не будем забывать про МЛС и прочие финансово выгодные чемпионаты, там вообще долго можно играть.
Но это не говорит, что Мюллера надо списывать в утиль футбольного мира. Тем более он будет свободным агентом и без проблем найдёт себе команду, а пару лет ещё попылить сможет. И не будем забывать про МЛС и прочие финансово выгодные чемпионаты, там вообще долго можно играть.