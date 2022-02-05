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«Бавария» не будет продлевать контракт с Мюллером

сегодня, 09:14

Нападающий Томас Мюллер может покинуть «Баварию».

Мюнхенский клуб принял решение не продлевать контракт с форвардом. Текущее соглашение игрока истекает в 2023 году, поэтому «Бавария» попробует продать Томаса этим летом, чтобы не потерять бесплатно через год.

Интерес к Мюллеру проявляют команды из АПЛ.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 11:21
Ооооо...списали бедного Томаса
Максим Башагин
Максим Башагин
сегодня в 10:57
Хз, но мне кажется, что если он уйдет из Баварии, то наверное в серию А в Ювентус.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 10:48
Всего-то 32 года, ещё года четыре играть в лёгкую сможет.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 10:13
Ну я же не говорю, что от него толку нет! Просто это выбор Баварии. Голевая статистика Мюллера упала с приходом Левандовского, он стал больше пасовать чем забивать.
Мюллер высококлассный игрок и спрос на него будет большой, плюс, что ещё и бесплатно.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:09
Время пришло
Lewa2708
Lewa2708 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 10:01
Зато сколько голевых он отдает. Больше всех в Европе за последние 3-4 года
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:50
Мюлер не пропадёт!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:42
Не продлевать помоложе найдут.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:41
Годы конечно берут своё, в последние года голевая статистика Томаса упала и Бавария посчитала, что им надо обновить нападение молодой кровью.
Но это не говорит, что Мюллера надо списывать в утиль футбольного мира. Тем более он будет свободным агентом и без проблем найдёт себе команду, а пару лет ещё попылить сможет. И не будем забывать про МЛС и прочие финансово выгодные чемпионаты, там вообще долго можно играть.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:38
Некрасиво получается
8tebebr9zmux
8tebebr9zmux
сегодня в 09:36
Можно было бы и продлить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:25
Думаю Томас сможет заиграть в любом клубе
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:23
Чем то видать неустраивать стал.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:23
До лета могут планы измениться
David Young
David Young
сегодня в 09:19
Значит относительно скоро Томас и Бавария расстанутся.
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