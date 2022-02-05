ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» обыграл «Интер» в миланском дерби

сегодня, 21:57
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 24-го тура итальянской Серии «Милан» обыграл «Интер» со счетом 2:1.

Дублем в составе «россонери» отметился форвард Оливье Жиру (75' и 78'). За «нерадзурри» отметился полузащитник Иван Перишич (38').

В турнирной таблице «Милан» идет на 2-й строчке (52 очка), «Интер» — на первом месте (53).

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:52
Жиру просто красавец
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:50
Интеру нужна зачистка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:48
Мощная и суперигра получилась.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:28
Жиру весь Оливье в этом матче !!!)
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 22:19
Индзаги ещё не созрел как тренер выиграть скудетто думаю серию А возьмёт кто другой
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:18
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 22:17
    Очень рад этой победе! Интрига жива! Я за Милан
    ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
    ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
    сегодня в 22:16
    Милан молодцы вернули интригу в Серию А
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 22:14
    Жиру хорош. Опыт есть опыт, конечно. Дай ему мяч в штрафной — спокойно кладет дубль. Вот в «Милан» бы толкового плеймейкера и можно так не страдать каждый матч.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 22:13
    Вот это да! Молодцы Милан, удивили.
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 22:09, ред.
    🗣️Milan чемпион
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 22:06
    Милан с победой!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 22:04
    с волевой победой Милан, молодцы!
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 22:04
    Ох что за матч!!! Спасибо командам за такую зрелищную игру! Дерби удалось на славу! Эмоции Симоне это нечто!)
    Rossoneri с победой! Победили как говорится вопреки всему!!!
    Nerazzurri слишком рано почувствовали победу, но увы....
    Тем интересней борьба за чемпионство!
    rams
    rams
    сегодня в 22:02
    Раз, два и по пиву.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 22:01
    Вот и Интер дома пролетел.
    particular
    particular
    сегодня в 22:00
    Две порции Оливье :))))
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