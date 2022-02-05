«Милан» обыграл «Интер» в миланском дерби

В матче 24-го тура итальянской Серии «Милан» обыграл «Интер» со счетом 2:1.
Дублем в составе «россонери» отметился форвард Оливье Жиру (75' и 78'). За «нерадзурри» отметился полузащитник Иван Перишич (38').
В турнирной таблице «Милан» идет на 2-й строчке (52 очка), «Интер» — на первом месте (53).
Rossoneri с победой! Победили как говорится вопреки всему!!!
Nerazzurri слишком рано почувствовали победу, но увы....
Тем интересней борьба за чемпионство!
Rossoneri с победой! Победили как говорится вопреки всему!!!
Nerazzurri слишком рано почувствовали победу, но увы....
Тем интересней борьба за чемпионство!