«Милан» обыграл «Интер» в миланском дерби

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сегодня, 21:57

В матче 24-го тура итальянской Серии «Милан» обыграл «Интер» со счетом 2:1.

Дублем в составе «россонери» отметился форвард Оливье Жиру (75' и 78'). За «нерадзурри» отметился полузащитник Иван Перишич (38').

В турнирной таблице «Милан» идет на 2-й строчке (52 очка), «Интер» — на первом месте (53).