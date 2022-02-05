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Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в матче с чемпионом Малайзии

сегодня, 18:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Дарул Такзим (Пасир Гуданг)Дарул ТакзимМатч завершен

«Спартак» встретился с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (1:1) в товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах.

На 23-й минуте счет открыл бразильский нападающий «Джохора» Бергсон, реализовав пенальти. На 71-й минуте нападающий Александр Соболев сравнял счёт.

У «Спартака» намечен ещё один контрольный матч на сборах — 8 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Уралом».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 20:23
В Малайзии вообще футбол мирового уровня.
112910415
112910415
сегодня в 20:02
не все в порядке, мягко говоря
Kolenok
Kolenok
сегодня в 20:01
Соболев молодец,но псих знатный!
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 19:40
Малайзия-это сильно!
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 19:39
Какой громкий заголовок! А по сути-Спартак сыграл в ничью в товарищеском матче
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:31
Соболев - чемпион Малазиии
Константин Белых
Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 19:22
Пока визуально видно что пока только ОДНО стоящее приобретение-Мартинс-его реально не хватало.
Jon718875
Jon718875
сегодня в 19:21
Матч с УРАЛОМ будет сродни финала ЛЕ
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:13, ред.
Ну что сказать.. Основа вышла на последние 20 минут. Нападение это все-таки Соболь -по краям Мозес с Промесом-Ларссон в оттяжке. Гапонова и Рассказова за дверь. Новый Нигер Перейра в центре будет очень полезень-разрушитель знатный с ногами 2 метра. Непонятно зачем Пруцев - по-моему ни о чем. Николсон будем надеятся адаптируется-пока Соболь его на 2 головы лучше. Умяров старался молодец. Но для мощи в центре к нигеру еще бы Крала-была б красота. Надеюсь к коням подойдем во всеоружии и Ваноли наконец-то поймет кто основа, а кто запас. Вперед Спартак!
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 19:06
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 19:04
    Молодец Соболь,надо в оф матчах так забивать,только не нам!
    dok66
    dok66
    сегодня в 19:03
    Спас от чего ? От позора ? Так он никуда не делся . Если с пятой командой чемпа Малайзии нужно спасать , то что будет в РПЛ .
    ABir
    ABir
    сегодня в 18:55
    Нападающий сделал своё дело
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 18:53
    Если судить по результатам, то пока работа Ваноли не понятна.
    Ни🐟 ни🥩. 🤷‍♂️.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 18:52
    смотрел все три матча Спартака на сборах...после летнего кубка матч-премьер казалось, что в чемпионате всех будем выносить, но физики не хватило и команда посыпалась. сейчас кроме физики и отметить нечего, будем ждать возобновления первенства. пока в Спартаке просто куча добротных игроков, а команды нет. Николсон немного разочаровывает, Бакаев слишком сильно хочет себя показать руководству и подписать жирный контракт со Спартаком...вобщем ничего сверхестественного от возобновления сезона я не жду, нужно побороться за кубок России ( где в каждой игре будет победитель и поэтому лезть вперёд с первой минуты необязательно) будет лига европы, в которой любой наш соперник будет считаться фаворитом. без игры это нам сейчас на руку. дерби с цска в рпл вообще за долгое время ничего решать не будет... посмотрим как получится, но пока в этих футболистов веры нет никакой, уж слишком много проиграли матчей где должны были побеждать
    Главный судья
    Главный судья
    сегодня в 18:47
    Раньше они хотя бы кубок матч премьер выигрывали....а теперь от пляжных футболистов еле отскочили и то судья пенальти жалел)))
    протон
    протон
    сегодня в 18:43
    Одно понятно,что хороших футболистов(хотя бы уровня легионеров чемпионского состава) Спартак не приобрел.Все то что есть эти Ларссоны,Николсоны,Кофие,Пруцевы... и прочие , просто не то. Да и не понятно в какой футбол собирается играть Спартак ,когда даже до ворот соперника проблематично добраться.Попытки прессинговать на половине соперника даже с малазийскими обезьянками не к чему не приводят,выглядит Спартак убого.
    makkie
    makkie ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 18:42
    Другой пример, Спартак при Кононове и Витории.
    Выиграли Кубок Матч Премьер, летали по полю, всех громили, забивали на любой вкус и упивались собственным величием. Начались официальные матчи, и... Спартак посыпался. И с физикой были проблемы, и травмы пошли, и наработки не работали.

    Судить по товарищеским матчам, где играет 40% основы - бессмысленно. Да и потом, сейчас у Спартака много новичков и Ваноли нужно время, чтобы посмотреть их в деле. Кто-то играет лучше, кто-то хуже - это нормально.

    Лично я чудес от Спартака весной не жду. Команда серьезно обновилась, пришёл новый тренер, сменилось руководство + серьезное отставание даже от первой тройки. Главное сейчас заложить базу и сыграть весной как можно лучше. А там и будем делать выводы.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 18:34
    Дааа, грозный соперник.
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    сегодня в 18:32
    В Малайзии в футбол играют? Ух-ты!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 18:31
    Заголовок таков как будто минимум 1/4 ЛЧ
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 18:29, ред.
    С Малазийцами ничья это лучше чем ПОБЕДА над Баварией или Манчестер Сити ✌ !!! Молодчик дельфин 🐬 по мячу попал !!!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 18:28
    Пора уже наигрывать основу . Хватит смотреть на этот ни на что не способный молодняк . Пруцев ,Хлусевич ,Литвинов , Игнатов - ужас какой-то ! Хлусевич - второй Ломовицкий . Конкуренцию Мозесу не составит . Понравились Бакаев ,Айртон , Мартинс -не пплох .Остальные ещё не включились .,или больше уже никогда не включатся . Посмотрим на Спартак теперь с Уралом .
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 18:27
    Супергероический поступок от дельфина.
    Лакшери
    Лакшери
    сегодня в 18:26
    Малайзия волшебная страна
    Мaлик
    Мaлик
    сегодня в 18:26
    Все ...орден на грудь и срочно
    makkie
    makkie
    сегодня в 18:18
    Сейчас вылезут с умозаключениями те, кому важны результаты на сборах.
    Обычный товарняк, все набирают форму.
    Но судейка - это что-то с чем-то. Даже Вилков так не косячил ))

    Мартинс неплохо сыграл, видно что в форме приехал. Не хватало опорника в центре поля - теперь вот появился. Будем смотреть дальше!
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 18:16
    Если бы Бергсон не забил, Спартак выиграл бы)...так что кто кого спасал неизвестно)...
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 18:16
    Это просто какой-то позор.
    particular
    particular
    сегодня в 18:14
    Спасаться тоже надо уметь :)) А спасителю будут слагать оды, посвящать стихи и карябать миллионы хвалебных букв в приватной переписке фанатов :))
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