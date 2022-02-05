Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в матче с чемпионом Малайзии

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сегодня, 18:11

«Спартак» встретился с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (1:1) в товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах.

На 23-й минуте счет открыл бразильский нападающий «Джохора» Бергсон, реализовав пенальти. На 71-й минуте нападающий Александр Соболев сравнял счёт.

У «Спартака» намечен ещё один контрольный матч на сборах — 8 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Уралом».