Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в матче с чемпионом Малайзии

«Спартак» встретился с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (1:1) в товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах.
На 23-й минуте счет открыл бразильский нападающий «Джохора» Бергсон, реализовав пенальти. На 71-й минуте нападающий Александр Соболев сравнял счёт.
У «Спартака» намечен ещё один контрольный матч на сборах — 8 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Уралом».
Выиграли Кубок Матч Премьер, летали по полю, всех громили, забивали на любой вкус и упивались собственным величием. Начались официальные матчи, и... Спартак посыпался. И с физикой были проблемы, и травмы пошли, и наработки не работали.
Судить по товарищеским матчам, где играет 40% основы - бессмысленно. Да и потом, сейчас у Спартака много новичков и Ваноли нужно время, чтобы посмотреть их в деле. Кто-то играет лучше, кто-то хуже - это нормально.
Лично я чудес от Спартака весной не жду. Команда серьезно обновилась, пришёл новый тренер, сменилось руководство + серьезное отставание даже от первой тройки. Главное сейчас заложить базу и сыграть весной как можно лучше. А там и будем делать выводы.
Выиграли Кубок Матч Премьер, летали по полю, всех громили, забивали на любой вкус и упивались собственным величием. Начались официальные матчи, и... Спартак посыпался. И с физикой были проблемы, и травмы пошли, и наработки не работали.
Судить по товарищеским матчам, где играет 40% основы - бессмысленно. Да и потом, сейчас у Спартака много новичков и Ваноли нужно время, чтобы посмотреть их в деле. Кто-то играет лучше, кто-то хуже - это нормально.
Лично я чудес от Спартака весной не жду. Команда серьезно обновилась, пришёл новый тренер, сменилось руководство + серьезное отставание даже от первой тройки. Главное сейчас заложить базу и сыграть весной как можно лучше. А там и будем делать выводы.