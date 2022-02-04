«Локомотив» сыграл вничью с «Мальме». Кухта забил в 3-й игре кряду

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сегодня, 20:10

В товарищеском матче московский «Локомотив» встретился со шведским «Мальме». Игра завершилась со счётом 1:1.

Голом в составе «железнодорожников» на 36-й минуте поединка отличился Ян Кухта. В составе шведской команды точным ударом отметился Патриот Сейдиу. Ранее Кухта отличался голами в играх с «Яблонцем» и «Спартой». Таким образом, чех забил гол в 3-м матче кряду.

В текущем сезоне нападающий провёл 16 поединков в национальном первенстве, забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 гола в 5 встречах Лиги конференций.