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«Локомотив» сыграл вничью с «Мальме». Кухта забил в 3-й игре кряду

сегодня, 20:10
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В товарищеском матче московский «Локомотив» встретился со шведским «Мальме». Игра завершилась со счётом 1:1.

Голом в составе «железнодорожников» на 36-й минуте поединка отличился Ян Кухта. В составе шведской команды точным ударом отметился Патриот Сейдиу. Ранее Кухта отличался голами в играх с «Яблонцем» и «Спартой». Таким образом, чех забил гол в 3-м матче кряду.

В текущем сезоне нападающий провёл 16 поединков в национальном первенстве, забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 гола в 5 встречах Лиги конференций.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 20:34
Совсем не плохо
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:28
Забивает, значит молодец, надо и в чемпионате также.
makkie
makkie
сегодня в 20:24
Будет интересно посмотреть на Кухту в официальных матчах РПЛ.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:21
Кухта играет с листа.Патриот бьёт влёт.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:21
Не самый плохой форвард.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:20
Соперники обсолютно равные
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