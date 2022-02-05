«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Плимут» .

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Плимут» со счетом 2:1.
На 8-й минуте встречи счет открыл защитник «Плимута» Маколи Джилесфи, на 41-й сравнял счет защитник лондонцев Сезар Аспиликуэта.
Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме победу «Челси» принёс защитник Маркос Алонсо, забив на 105+2 минуте.
Ранее из Кубка Англии вылетел «Манчестер Юнайтед».
Всем резервным и не резервным дали поиграть. Хаверц, Сайль, особеноо Вернер очень плох. Ну остальные вроде на своем уровне играли. Лукаку, больше отдавал пас, чем бил по воротам. И это центр нап. Попрежнему Челси без наконечника атаки остаются. Но всеравно с заслуженной победой Челси!
Всем резервным и не резервным дали поиграть. Хаверц, Сайль, особеноо Вернер очень плох. Ну остальные вроде на своем уровне играли. Лукаку, больше отдавал пас, чем бил по воротам. И это центр нап. Попрежнему Челси без наконечника атаки остаются. Но всеравно с заслуженной победой Челси!