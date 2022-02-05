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«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Плимут»

сегодня, 18:04
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут АргайлЗакончился в доп. время

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Плимут» со счетом 2:1.

На 8-й минуте встречи счет открыл защитник «Плимута» Маколи Джилесфи, на 41-й сравнял счет защитник лондонцев Сезар Аспиликуэта.

Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме победу «Челси» принёс защитник Маркос Алонсо, забив на 105+2 минуте.

Ранее из Кубка Англии вылетел «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:33
Доставили удовольствие болельщикам соперников.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:29
Плимут был сильнее.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 19:04
Челси с победой.
протон
протон
сегодня в 18:52
Видимо слишком расслабились на отдыхе,играли абы как,но в принципе хорошая тренировка получилась перед клубным ЧМ,нападающие ЧЕЛСИ,конечно тихий ужас,Лукаку весь матч пешком ходил,вышел Вернер,от него вообще мяч отскакивает как от деревяшки,беда.
протон
протон
сегодня в 18:51
Кепа хотя бы оправдывает свои мульты, а вот деревья Тимо с Лукаку даже не пытаются
Уберите уже этого бегемота-вредителя с поля,и выпустите Хавертца. Он и в атаке бесполезен и навес проспал.
marut
marut
сегодня в 18:27
90 минут вату катали...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:27
Чуть не стали в один ряд с МЮ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:24
«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Плимут» .
Незнаю как и незнаю почему вообще играли в этом поединке так подопечные главного тренера Челси Тухеля . Конечно понятно что команда мало того гостей, и ещё больше того что команда гостей находится и играет в лиге ниже и не на самых главных ролях , Челси себе позволяет матч который она у себя в родных стенах мало того проигрывает уже на восьмой минуте и только на исходе сравнивает счёт ЗАЩИТНИК команды Челси Аспиликуэта . За второй тайм вообще хочется просто промолчать, такое ощущение что в раздевалке они даже не встречались . А ведь должны были во втором тайме разобрать команду гостей на мелкие атомы , и по классу и по качеству игроков во много раз которая уступает Челси, за разницу в денежном эквиваленте можно даже и промолчать. Но и второй тайм ничего особенного не изменил . И только в дополнительное время дополнительного тайма опять же отличился ЗАЩИТНИК Челси Марко Алонсо . Спасибо ЗАЩИТНИКАМ Челси, вытянули матч !!! Что-то очень непонятное творится в последнее время в игре Челси. Тухель надеюсь сделает правильные решения и выводы. Спасибо за Победу и Удачи в дальнейшем !!!
Всем Добра !!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:16
В целом заслуженная победа, тут без вариантов. Да и в первом тайме ужасно не везло, целых 3 раза каркас спасал их ворота. В атаке импотенция...Лукаку и Вернер это «мощь» конечно.
Плимут же, команда с 1-ой лиги (ниже Чемпионшипа) сыграли очень круто.
azkan
azkan
сегодня в 18:14
С горем пополам еле прошли отличный и дерзкий клуб из Плимута. Это Кубок Англии. Хороший матч. Для контрольной игры после перерыва лучше и не придумаешь. Но игроки Плимута с этим были не согласны и дали настоящий бой. И чуть не довели дело до пенальти. Но наш Кепа выручил.
Всем резервным и не резервным дали поиграть. Хаверц, Сайль, особеноо Вернер очень плох. Ну остальные вроде на своем уровне играли. Лукаку, больше отдавал пас, чем бил по воротам. И это центр нап. Попрежнему Челси без наконечника атаки остаются. Но всеравно с заслуженной победой Челси!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:08
Выиграли предсказуемо, но почему-то очень тяжело
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:07
Еле ели вылезли.
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