ЦСКА обыграл «Нордшелланд» в товарищеском матче

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сегодня, 18:49

ЦСКА обыграл датский «Нордшелланд» в товарищеском матче.

Встреча состоялась на сборах в Кампоаморе, московская команда победила со счётом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил защитник Кирилл Набабкин.

Также сегодня товарищеский матч на сборе провел «Спартак».