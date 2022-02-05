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ЦСКА обыграл «Нордшелланд» в товарищеском матче

сегодня, 18:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)НордшелландМатч завершен

ЦСКА обыграл датский «Нордшелланд» в товарищеском матче.

Встреча состоялась на сборах в Кампоаморе, московская команда победила со счётом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил защитник Кирилл Набабкин.

Также сегодня товарищеский матч на сборе провел «Спартак».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:08
хороший спаринг.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:04
Без путного нападения будет тяжко армейцам.
112910415
112910415
сегодня в 19:45
крепкий соперник, однако
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:27
Армейцы никого не щадят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:16
Если в защите более или менее нормально, Фукс и Бийол в порядке, Марио как всегда, на подходе Магнуссон, то можно спокойно Дивева на лавку посадить, сдал заметно. Движение вроде есть в игре, а мысли маловато. Нужен срочно нападающий. Так что работы непочатый край.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:14, ред.
Тороп мог вообще шезлонг поставить в воротах и коктейль налить...
Языджи не понравился, начал как влашич вместо передачи дальний бесполезный удар
Обляков лучший игрок матча однозначно , на втором месте набабкин, на фоне датчан они оба хороши
Дивеева видно уже усадили на лавку , фукс действительно лучше как и БИЙОЛ
Заболотный в лучших традициях российской древесины сыграл
Магнуссон пока тяжеловато двигается, Щенников на уровне датчан не плох, работы в защите во втором тайме почти не было
Медина понравился, очень хитрый в футбольном плане, куда бежать открываться и с техникой в порядке, вынырнуть из за спины его фишка
Чиди после кан 50% себя осеннего
Сп62
Сп62 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 19:03
Вроде бы его хотели использовать, как опорника.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:02
Не стареют ветераны ЦСКА, Кирилл заменил Чидеру удачно, забил важный гол на 60 мин. Тороп не пропустил, молодец .АВБ почти всех посмотрел в деле. Противник понравился, крепкая команда. Удачных сборов.
drug01
drug01
сегодня в 19:00
Это прикидки
протон
протон
сегодня в 18:55, ред.
Помню в 2013 году ЦСКА прошелся по Нордшелланду. La Manga Cup. 3-й тур. Тогда отличились Вагнер, Дзагоев. Счет 4-1
particular
particular
сегодня в 18:54
А нападать, всё так же, нЕкому... Защитник бомбардирствует...
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