ЦСКА обыграл «Нордшелланд» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл датский «Нордшелланд» в товарищеском матче.
Встреча состоялась на сборах в Кампоаморе, московская команда победила со счётом 1:0.
Единственный гол на 59-й минуте забил защитник Кирилл Набабкин.
Также сегодня товарищеский матч на сборе провел «Спартак».
Языджи не понравился, начал как влашич вместо передачи дальний бесполезный удар
Обляков лучший игрок матча однозначно , на втором месте набабкин, на фоне датчан они оба хороши
Дивеева видно уже усадили на лавку , фукс действительно лучше как и БИЙОЛ
Заболотный в лучших традициях российской древесины сыграл
Магнуссон пока тяжеловато двигается, Щенников на уровне датчан не плох, работы в защите во втором тайме почти не было
Медина понравился, очень хитрый в футбольном плане, куда бежать открываться и с техникой в порядке, вынырнуть из за спины его фишка
Чиди после кан 50% себя осеннего
Языджи не понравился, начал как влашич вместо передачи дальний бесполезный удар
Обляков лучший игрок матча однозначно , на втором месте набабкин, на фоне датчан они оба хороши
Дивеева видно уже усадили на лавку , фукс действительно лучше как и БИЙОЛ
Заболотный в лучших традициях российской древесины сыграл
Магнуссон пока тяжеловато двигается, Щенников на уровне датчан не плох, работы в защите во втором тайме почти не было
Медина понравился, очень хитрый в футбольном плане, куда бежать открываться и с техникой в порядке, вынырнуть из за спины его фишка
Чиди после кан 50% себя осеннего