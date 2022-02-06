Влаховичу понадобилось 13 минут для дебютного гола в футболке «Ювентуса»

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вчера, 23:18

Нападающий «Ювентуса» , перешедший в туринский клуб в январе, забил гол в своём дебютном поединке за «бьянконери».

22-летний сербский игрок отличился на 13-й минуте игры с «Вероной» в 24-м туре итальянской Серии А. Ему ассистировал аргентинский нападающий Пауло Дибала.

Напомним, «Ювентус» купил Влаховича у «Фиорентины». «Фиалки» получат 70 млн евро. Ещё 10 млн евро будут выплачены бонусами. Агентские сборы составили 11,6 млн евро.

В текущем сезоне в 21 матче итальянской Серии А за «Фиорентину» Душан забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также на счету серба 3 гола в 3 встречах Кубка Италии.