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Влаховичу понадобилось 13 минут для дебютного гола в футболке «Ювентуса»

вчера, 23:18
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, перешедший в туринский клуб в январе, забил гол в своём дебютном поединке за «бьянконери».

22-летний сербский игрок отличился на 13-й минуте игры с «Вероной» в 24-м туре итальянской Серии А. Ему ассистировал аргентинский нападающий Пауло Дибала.

Напомним, «Ювентус» купил Влаховича у «Фиорентины». «Фиалки» получат 70 млн евро. Ещё 10 млн евро будут выплачены бонусами. Агентские сборы составили 11,6 млн евро.

В текущем сезоне в 21 матче итальянской Серии А за «Фиорентину» Душан забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также на счету серба 3 гола в 3 встречах Кубка Италии.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:30
А Фиорентина...с 70-ю млн в сейфе....летит дома Лацио...0:3....)))
4RT
4RT
сегодня в 01:44
Сборная Югославии сейчас бы всех громила
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:41
Мои поздравления Душану ! Требуется продолжение банкета ! Удачи тебе с Юве !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:16
Ювентус оживает.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:12
Влахович и Закария - молодцы ! В первом же матче -по голу . При том ,что Верона весь матч возит Ювентус . Супер-покупки !
Gelious
Gelious
сегодня в 00:02
Еще пара такие точечных хороший трансферов, и Ювентус вернется
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:50
Результативный дебют показывает, что денежки потрачены не зря
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
вчера в 23:41
Удачи Влаховичу молодой и забивной!
112910415
112910415
вчера в 23:30
быть ему кумиром болельщиков !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:26
Отлично,молодец,продолжать в том же духе.
beefs
beefs
вчера в 23:24
Очень впечатлительный дебют...
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