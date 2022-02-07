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Месси и форвард «Брентфорда» чаще всех попадают в каркас в топ-5 лиг Европы

07 февраля 2022, 12:47
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси пробил в перекладину со штрафного в матче чемпионата Франции против «Лилля» (5:1).

Аргентинский форвард в 7-й раз попал в каркас ворот в текущем сезоне. Ни один игрок в топ-5 лиг Европы не попадал в штанги и перекладину чаще.

Такое же количество раз в каркас ворот попал Бриан Мбемо («Брентфорд»), 6 раз – Роберт Левандовски («Бавария»), по 5 раз – Рауль де Томас («Эспаньол»), Набиль Фекир («Бетис») и Тэмми Абрахам («Рома»).

До матча с «Лиллем», в котором Месси забил гол, Лионель имел удручающую статистику.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ УЕСКА (раскрыть)
07 февраля в 15:25
Два гола за сезон это действительно лучший игрок
УЕСКА
УЕСКА
07 февраля в 15:02
Это достижение для форварда Брентфорда встать на одну ступень с лучшим игроком мира.
амурец
амурец
07 февраля в 14:48
7 раз попасть в створ ворот со штрафных это серьезная заявка на ЗМ
Imrebellion
Imrebellion
07 февраля в 14:19
это чаще со штрафных. тупо глумиться не зная этого
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 февраля в 14:01
Срочно всех надо наградить!
протон
протон
07 февраля в 13:49
Ворота в Франции нужно на толщину проверить и на размер. Явный заговор.
DOCTOR STRANGE
DOCTOR STRANGE
07 февраля в 13:44
Стал бревном- аля Кокорин))))))))))
Любoмир
Любoмир
07 февраля в 13:24
Ну это тоже показатель
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
07 февраля в 13:17
И тут лучший,лучший всех времен.
kasyak7
kasyak7
07 февраля в 13:02
Прицел сбился
Байкал-38
Байкал-38
07 февраля в 12:59
Срочно надо записаться на курсы: "Что такое не везёт и как с этим бороться".
kbx3s48ck6cj
kbx3s48ck6cj
07 февраля в 12:57
Новое амплуа в футболе - гном-каркасник
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 февраля в 12:56
Даже тут не первый...
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 12:47
Где то он будет лучшим
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