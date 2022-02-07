Месси и форвард «Брентфорда» чаще всех попадают в каркас в топ-5 лиг Европы

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07 февраля 2022, 12:47

Нападающий ПСЖ пробил в перекладину со штрафного в матче чемпионата Франции против «Лилля» (5:1).

Аргентинский форвард в 7-й раз попал в каркас ворот в текущем сезоне. Ни один игрок в топ-5 лиг Европы не попадал в штанги и перекладину чаще.

Такое же количество раз в каркас ворот попал Бриан Мбемо («Брентфорд»), 6 раз – Роберт Левандовски («Бавария»), по 5 раз – Рауль де Томас («Эспаньол»), Набиль Фекир («Бетис») и Тэмми Абрахам («Рома»).

До матча с «Лиллем», в котором Месси забил гол, Лионель имел удручающую статистику.