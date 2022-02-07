Боярский — о «Зените»: «Наверное, уже пора укреплять вратарскую позицию»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в питерский клуб.
Наверное, уже пора укреплять вратарскую позицию. Я не очень хорошо слежу за Матвеем Сафоновым, но считаю, что нам нужна вратарская смена. Еще необходимо подготовить новую защиту, чтобы потом не остаться сдыхлями.
Вопросов больше чем ответов...
Кто ж такие "Дыхли".???
Каково их количество в команде ??
Чем черевато остаться с ними ??
Вопросов больше чем ответов...
Кто ж такие "Дыхли".???
Каково их количество в команде ??
Чем черевато остаться с ними ??
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдёт на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета."
Миша иди в театр!Без тебя разберутся!
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдёт на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета."
Миша иди в театр!Без тебя разберутся!