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Боярский — о «Зените»: «Наверное, уже пора укреплять вратарскую позицию»

07 февраля 2022, 17:57

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в питерский клуб.

Наверное, уже пора укреплять вратарскую позицию. Я не очень хорошо слежу за Матвеем Сафоновым, но считаю, что нам нужна вратарская смена. Еще необходимо подготовить новую защиту, чтобы потом не остаться сдыхлями.

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Все комментарии
Главный судья
Главный судья
вчера в 10:02
задолбали вы сафонова трогать не пойдет он к плюшевым чепьонам...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 февраля в 21:37
Интервью..огонь...
Вопросов больше чем ответов...

Кто ж такие "Дыхли".???
Каково их количество в команде ??
Чем черевато остаться с ними ??
oFANATo
oFANATo
07 февраля в 21:33, ред.
Осталось газовикам усилить вратарскую позицию....но это не точно...Боярский боится что останутся с дыхлями.🤗
kasyak7
kasyak7
07 февраля в 21:18
Возвращайте Лунева.
sn2dk2pmjpuz
sn2dk2pmjpuz
07 февраля в 20:58
Лучше уж тренера найти
izrafel
izrafel
07 февраля в 19:53
Согласен...укреплять нужно
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 19:50
Куда делись питерские стражи ворот
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
07 февраля в 19:43
Соккер, почему не напишешь мнение Киркорова? Он лучше поёт и красивее одевается.
112910415
112910415
07 февраля в 19:39
поскольку мушкетер не ждёт от команды евро-успехов, вратаря менять незачем !
sash71
sash71
07 февраля в 19:23
Сергеевича пора ставить как минимум директором Зенита
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 февраля в 19:08
А "сдыхлями" - это как?
Izmar
Izmar
07 февраля в 18:59
С такими соперниками как в РПЛ любой вратарь сойдет.
beefs
beefs
07 февраля в 18:55
а в свою академию не пробовали заглянуть...
Дoбрыня
Дoбрыня
07 февраля в 18:53
Вратарь нужен, но кто пойдет в Зенит
drug01
drug01
07 февраля в 18:53
Вратарь основа команды
Байкал-38
Байкал-38
07 февраля в 18:51
Короче поменять надо всех! Ну и название тоже можно, например на Тосно!
Мaлик
Мaлик
07 февраля в 18:48
Лучше поменять тренеров вратарей
4RT
4RT
07 февраля в 18:34
lotsman
lotsman
07 февраля в 18:26
Тренеру видней кого надо менять.
a3r3v3
a3r3v3
07 февраля в 18:22
Да вы хоть троих вратарей сразу в ворота поставте,все равно из еврокубков вынесут
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 18:22
Боярский знает кого надо менять.
STVA 1
STVA 1
07 февраля в 18:20
Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник,

И дело не пойдёт на лад.

Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит,

Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Он лучше дело всё погубит,

И рад скорей посмешищем стать света,

Чем у честных и знающих людей

Спросить иль выслушать разумного совета."

Миша иди в театр!Без тебя разберутся!
протон
протон
07 февраля в 18:02
Запаса прочности у «Зенита» во вратарской линии нет. Недостаточно конкуренции.
TheBoLt
TheBoLt
07 февраля в 17:58
Наверное, уже пора менять скрипящее, потёртое седло
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