Боярский — о «Зените»: «Наверное, уже пора укреплять вратарскую позицию»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи, что голкипер «Краснодара» может перейти в питерский клуб.

Наверное, уже пора укреплять вратарскую позицию. Я не очень хорошо слежу за Матвеем Сафоновым, но считаю, что нам нужна вратарская смена. Еще необходимо подготовить новую защиту, чтобы потом не остаться сдыхлями.