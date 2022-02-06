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Кавазашвили — о Максименко: «Фигура шикарная для вратаря»

вчера, 14:46

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал игру вратаря «красно-белых» Александре Максименко.

На Максименко я смотрел с удовольствием. Молодой, талантливый, резкий. Фигура шикарная для вратаря.

Мы ждали три сезона, что Максименко перестанет пропускать мячи, которые не имеет права пропускать вратарь «Спартака». Вратарская школа стоит на том, что «ближний угол — твой», на выборе места на линии ворот и на игре на выходах. Когда я играл, то выходил на верховые мячи и убивал тех, кто на меня лез. Да и своих топтал, если вдруг попадались на пути. Хотя они знали, что после крика «Мой!» надо разбегаться в стороны.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:40
Максименко ещё представится шанс проявить себя. Главное этим шансом воспользоваться
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:12
Посмотрим, что будет с ним в карьере
112910415
112910415
вчера в 16:49
не пропадёт, поди
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:12
А я полагал, то "фигура" нужна для манекена и манекнщика. А вратарю зачем фигура.? Максименко уже спекся и вряд ли поднимется. Это было с Ладыгиным, Чепчуговым, Луневым, когда то с Филимоновым. Были приличными вратарями и сломались психологически. А это все для вратаря.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:02
Разыграется ещё Максименко.
протон
протон
вчера в 14:53
Если мыслить такими категориями, то следует признать, что Акинфеев, например, пропустил много таких мячей, каких не должен пропускать вратарь ЦСКА.

И Селихов такие голы пропускал и будет ещё пропускать. Селихов сейчас на коне, потому что взял два пенальти в ЛЕ и втащил "Спартак" в плей-офф. Только вот зачем Максименко опускать ниже плинтуса - не пойму. Да, сейчас он немного сдал, а как же его сногсшибательные сэйвы в матчах с "ЦСКА", "Зенитом"?

"Спартаку" очень не хватает нынче класса во всём. А откуда ему взяться, если нет стабильности? Удачи Саше Селихову и дай бог, чтобы ему вслед не написали того, что пишут Саше Максименко.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:48
Списали Максименко даже кто в него верил.
Ванечка
Ванечка
вчера в 14:46
только не сглазьте его
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