Кавазашвили — о Максименко: «Фигура шикарная для вратаря»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал игру вратаря «красно-белых» .

На Максименко я смотрел с удовольствием. Молодой, талантливый, резкий. Фигура шикарная для вратаря.

Мы ждали три сезона, что Максименко перестанет пропускать мячи, которые не имеет права пропускать вратарь «Спартака». Вратарская школа стоит на том, что «ближний угол — твой», на выборе места на линии ворот и на игре на выходах. Когда я играл, то выходил на верховые мячи и убивал тех, кто на меня лез. Да и своих топтал, если вдруг попадались на пути. Хотя они знали, что после крика «Мой!» надо разбегаться в стороны.