Кавазашвили — о Максименко: «Фигура шикарная для вратаря»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал игру вратаря «красно-белых» Александре Максименко.
На Максименко я смотрел с удовольствием. Молодой, талантливый, резкий. Фигура шикарная для вратаря.
Мы ждали три сезона, что Максименко перестанет пропускать мячи, которые не имеет права пропускать вратарь «Спартака». Вратарская школа стоит на том, что «ближний угол — твой», на выборе места на линии ворот и на игре на выходах. Когда я играл, то выходил на верховые мячи и убивал тех, кто на меня лез. Да и своих топтал, если вдруг попадались на пути. Хотя они знали, что после крика «Мой!» надо разбегаться в стороны.
И Селихов такие голы пропускал и будет ещё пропускать. Селихов сейчас на коне, потому что взял два пенальти в ЛЕ и втащил "Спартак" в плей-офф. Только вот зачем Максименко опускать ниже плинтуса - не пойму. Да, сейчас он немного сдал, а как же его сногсшибательные сэйвы в матчах с "ЦСКА", "Зенитом"?
"Спартаку" очень не хватает нынче класса во всём. А откуда ему взяться, если нет стабильности? Удачи Саше Селихову и дай бог, чтобы ему вслед не написали того, что пишут Саше Максименко.
И Селихов такие голы пропускал и будет ещё пропускать. Селихов сейчас на коне, потому что взял два пенальти в ЛЕ и втащил "Спартак" в плей-офф. Только вот зачем Максименко опускать ниже плинтуса - не пойму. Да, сейчас он немного сдал, а как же его сногсшибательные сэйвы в матчах с "ЦСКА", "Зенитом"?
"Спартаку" очень не хватает нынче класса во всём. А откуда ему взяться, если нет стабильности? Удачи Саше Селихову и дай бог, чтобы ему вслед не написали того, что пишут Саше Максименко.