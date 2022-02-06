Лаксальт: «Очень рад, что снова в строю»

Защитник «Динамо» рассказал о возвращении в строй после травмы.

Я очень скучал по тому, чтобы каждый день тренироваться на поле вместе со своими партнёрами по «Динамо». Пусть я и встречался с ними каждый день в раздевалке, но продолжал работать индивидуально, и это было непросто. Теперь всё позади. Я очень рад, что снова в строю, что готовлюсь ко второй части сезона и постепенно набираю форму.

Я сейчас нахожусь на той же стадии физической подготовки, что и мои партнёры по команде. Постепенно набираю форму по тренировочному плану, составленному нашим тренерским штабом.