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Лаксальт: «Очень рад, что снова в строю»

вчера, 13:40

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о возвращении в строй после травмы.

Я очень скучал по тому, чтобы каждый день тренироваться на поле вместе со своими партнёрами по «Динамо». Пусть я и встречался с ними каждый день в раздевалке, но продолжал работать индивидуально, и это было непросто. Теперь всё позади. Я очень рад, что снова в строю, что готовлюсь ко второй части сезона и постепенно набираю форму.

Я сейчас нахожусь на той же стадии физической подготовки, что и мои партнёры по команде. Постепенно набираю форму по тренировочному плану, составленному нашим тренерским штабом.

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Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 14:49
Хорошая новость...играй и радуй болельщиков
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:39
Для болельщиков Динамо это несомненно очень позитивная новость потому, как на старте сезона до получения повреждения Лаксальт являлся основным защитником на левом фланге обороны москвичей. И хотя заменивший его Скопинцев в целом отыграл на его позиции на хорошем уровне и даже привлёк внимание тренерского штаба нашей Сборной, всё же Шварцу гораздо проще ротировать состав, когда в строю оба футболиста, Диего более надёжен в обороне, а Дима очень активно поддерживает атаку. Будем надеяться, что уругваец на сборах наберёт нужные кондиции и обретёт былую форму и вернёт себе место в основном составе, ведь здоровая спортивная конкуренция пойдёт только на пользу обоим защитникам. Удачи им и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
beefs
beefs
вчера в 13:52
с выздоровлением, удачи...
Сварожич
Сварожич
вчера в 13:41
Удачи тебе и больше не травмируйся
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