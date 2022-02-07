Медина: «Мой дебют в ЦСКА получился удачным»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил свой дебют за команду и рассказал о первых шагах в футболе.

Можно сказать, что мой дебют получился удачным: я забил гол и отдал голевую передачу. Меня поздравили партнеры по команде, а также мои родители, которые смотрели этот матч.

Моё детство прошло в мире футбола, так как у меня были старшие братья, которые постоянно играли в футбол. Сначала мы играли на наших «коробках», мы всё время тренировались, поэтому с каждым годом я впитывал в себя футбол. Потом, когда я повзрослел, я перешёл в «Олимпию», а далее в «Либертад». С малых лет родители приучили меня к футболу, я всегда ездил на спортивную базу, где выступали мои братья, смотрел за ними и тренировался.