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Медина: «Мой дебют в ЦСКА получился удачным»

07 февраля 2022, 15:12

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил свой дебют за команду и рассказал о первых шагах в футболе.

Можно сказать, что мой дебют получился удачным: я забил гол и отдал голевую передачу. Меня поздравили партнеры по команде, а также мои родители, которые смотрели этот матч.

Моё детство прошло в мире футбола, так как у меня были старшие братья, которые постоянно играли в футбол. Сначала мы играли на наших «коробках», мы всё время тренировались, поэтому с каждым годом я впитывал в себя футбол. Потом, когда я повзрослел, я перешёл в «Олимпию», а далее в «Либертад». С малых лет родители приучили меня к футболу, я всегда ездил на спортивную базу, где выступали мои братья, смотрел за ними и тренировался.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
07 февраля в 20:07
Хочется, чтобы Медина подольше оставался жадным до футбола и приносил пользу ЦСКА
4RT
4RT
07 февраля в 18:47
Leha-ha50
Leha-ha50
07 февраля в 18:09
Посмотрим как парень впишется в состав.
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 17:26
Удачи тебе в ЦСКА. Лишь бы Березуцкий не мешался в твоём развитии.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
07 февраля в 17:07
Матч со СпаМом покажет, а пока претензий нет. Удачи в ЦСКА.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 февраля в 17:05
Давай Хесус, жгии!
Сварожич
Сварожич
07 февраля в 16:41
Играй и доказывай, что армейцы в тебе не ошиблись
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
07 февраля в 16:09
Хесус - а давай дождёмся официальных игр, не спеши
dhrwqbdk356r
dhrwqbdk356r
07 февраля в 15:51
Значит скоро Наташу выделят
drug01
drug01
07 февраля в 15:33
Это очень хорошо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 февраля в 15:28
Конечно далеко не звезда, но парень вполне приличный. Играть будет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 15:22
На твой дебют посмотрим в дерби.
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 15:22
Научился играть и очутился в ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38
07 февраля в 15:15
Ты ещё про двухсторонку расскажи.
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