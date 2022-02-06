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Игнашевич: «С удовольствием съездил бы в „Спартак“ на стажировку»

вчера, 14:29

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, в каких клубах РПЛ хотел бы пройти стажировку.

Раньше регулярно ездил за границу. Но сейчас из-за ковидных дел невозможно никуда поехать. У наших нескольких тренеров я уже был. У Николича, например. Сейчас зимой, может быть, куда-нибудь еще поеду.

Есть желание попасть к хорошим тренерам. Лучше за границей. Но и у нас есть хорошие специалисты. С российской школой я знаком, поэтому лучше посмотреть на иностранцев. Я с удовольствием съездил бы в «Локомотив» или «Динамо», посмотрел бы на сегодняшний «Спартак».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:36
Век живи , век учись. С таким настроем возможно из Игнашевича со временем получится хороший тренер
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:54
Опять заголовок содержанию текста не соответствует.
YVG
YVG
вчера в 18:14
Оттого и тренер никакой.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:38
Молодец Сергей .....добивается своей цели..
kust07
kust07
вчера в 16:38
В Спартак,не стоит. Там неизвестно,кто кем запрягает. Это болото на сегодняшний день.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:34
Думаю , у Сергея все получится и он станет отличным тренером.
112910415
112910415
вчера в 16:32
кто не ленится учиться, из того будет толк !
морозз
морозз
вчера в 15:10
Удачи Сергею во всех его начинаниях!
beefs
beefs
вчера в 14:54
учение свет, неучей ....
протон
протон
вчера в 14:54
Молодец Сергей. Надеюсь не из тех "Да я и так всё знаю!" Удачи в тренерской карьере!
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 14:38
Этой профурсетке только в ЦСКА стажироваться.
makkie
makkie
вчера в 14:38
Игнашевич вызывал уважение как игрок, и симпатизирует как тренер.
Пусть у него всё получится. Пора обновлять рахимовско-божовицкий цех в РПЛ.
dadrail
dadrail
вчера в 14:36
Все правильно...учеба еще никому не навредила
1 984
1 984
вчера в 14:34
Учиться - это важно.
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