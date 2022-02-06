Игнашевич: «С удовольствием съездил бы в „Спартак“ на стажировку»

Наставник «Балтики» рассказал, в каких клубах РПЛ хотел бы пройти стажировку.

Раньше регулярно ездил за границу. Но сейчас из-за ковидных дел невозможно никуда поехать. У наших нескольких тренеров я уже был. У Николича, например. Сейчас зимой, может быть, куда-нибудь еще поеду.

Есть желание попасть к хорошим тренерам. Лучше за границей. Но и у нас есть хорошие специалисты. С российской школой я знаком, поэтому лучше посмотреть на иностранцев. Я с удовольствием съездил бы в «Локомотив» или «Динамо», посмотрел бы на сегодняшний «Спартак».