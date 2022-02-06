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Моро рассказал, чем обусловлен успех «Динамо» в первой части сезона

вчера, 17:39

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро объяснил, за счёт чего московская команда выдала успешную первую часть сезона:

Чем обусловлена результативная первая часть сезона? Мы просто реализуем на поле то, над чем работаем во время тренировочного процесса, и слушаем тренера. Это результат каждодневной работы. У нас молодая команда, которая хочет стать лучше и сделать шаг вперёд. И за счёт талантливых ребят, отличного тренерского штаба и персонала нам это удаётся.

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы поединок в РПЛ, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата России москвичи занимают в турнирной таблице вторую позицию, набрав 36 баллов. Лидером является «Зенит» (38).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Ваня, моё Почтение, и пожелание тебе- Крепчайшего Здоровья!!!!!!!
Полностью согласен!!! Если ЦСКА, на своем поле с Химками теряет очки, если Краснодар, с теми же Химками очки теряет, получая от мертвых химчан три гола, то о какой конкуренции может идти речь. Я уже не говорю о том бардаке, что творится в Спартаке и Локо.... Я, также, как и ты, Ваня, не умаляю достоинств молодого Динамо, однако, настоящий болельщик, должен быть, как минимум объективным.
ABir
ABir
вчера в 19:57
Это хорошо,когда много реальных конкурентов на чемпионство
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:53
Не хочу нисколько умалять заслуги игроков Динамо в том, что команда завершила первую часть сезона на втором месте, но нельзя не отметить и довольно таки слабую конкуренцию со стороны команд соперников в этом году, за исключением пожалуй многолетнего нашего лидера, до уровня которого динамовская молодёжь пока ещё не дотягивает. Не за горами старт второй половины чемпионата к которой многие команды усилились качественными футболистами и готовы дать бой москвичам, а отрыв который динамовцы себе обеспечили перед перерывом, отнюдь не гарантирует спокойной жизни. Бывали случаи, когда отыгрывались и более существенные заделы. Болейте за своих, а не против чужих!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:52
Когда обойдёте зенит и станете чемпионом тогда и можно об этом говорить.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:04
Старайся дальше, глядишь и медальки будут...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:51
Вот бы они стали чемпионами!
RTS-25
RTS-25
вчера в 18:22
Динамики удивляют, и это факт.
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 17:41
Главное провести 2ю часть сезона не хуже чем 1ю,и все будет.
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