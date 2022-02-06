Моро рассказал, чем обусловлен успех «Динамо» в первой части сезона

Полузащитник московского «Динамо» объяснил, за счёт чего московская команда выдала успешную первую часть сезона:

Чем обусловлена результативная первая часть сезона? Мы просто реализуем на поле то, над чем работаем во время тренировочного процесса, и слушаем тренера. Это результат каждодневной работы. У нас молодая команда, которая хочет стать лучше и сделать шаг вперёд. И за счёт талантливых ребят, отличного тренерского штаба и персонала нам это удаётся.