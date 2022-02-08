«Милан» и «Лацио» набирают очки. Итоги 24-го тура Серии А

Завершились все матчи 24-го тура чемпионата Италии.
«Рома» — «Дженоа» 0:0
«Интер» — «Милан» 1:2
Голы: Перишич Иван 38 — Жиру Оливье 75, Жиру Оливье 78
«Фиорентина» — «Лацио» 0:3
Голы: Милинкович-Савич Сергей 52, Иммобиле Чиро 70, Бираги Кристиано 81 (автогол)
«Аталанта» — «Кальяри» 1:2
Голы: Паломино Хосе Луис 64 — Перейро Гастон 50, Перейро Гастон 68
«Болонья» — «Эмполи» 0:0
«Сампдория» — «Сассуоло» 4:0
Голы: Капуто Франческо 5, Сенси Стефано 7, Конти Андреа 63, Кандрева Антонио 90+1 (пенальти)
«Венеция» — «Наполи» 0:2
Голы: Осимхен Виктор 59, Петанья Андреа 90+10
«Удинезе» — «Торино» 2:0
Голы: Молина Науэль 90+3, Пуссетто Игнасио 90+7 (пенальти)
«Ювентус» — «Верона» 2:0
Голы: Влахович Душан 13, Закариа Денис 61
«Салернитана» — «Специа» 2:2
Голы: Верди Симоне 3, Верди Симоне 16 — Манай Рей 12 (пенальти), Верде Даниэле 30 (пенальти)