ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» и «Лацио» набирают очки. Итоги 24-го тура Серии А

вчера, 01:56

Завершились все матчи 24-го тура чемпионата Италии.

«Рома» — «Дженоа» 0:0

«Интер» — «Милан» 1:2
Голы: Перишич Иван 38 — Жиру Оливье 75, Жиру Оливье 78

«Фиорентина» — «Лацио» 0:3
Голы: Милинкович-Савич Сергей 52, Иммобиле Чиро 70, Бираги Кристиано 81 (автогол)

«Аталанта» — «Кальяри» 1:2
Голы: Паломино Хосе Луис 64 — Перейро Гастон 50, Перейро Гастон 68

«Болонья» — «Эмполи» 0:0

«Сампдория» — «Сассуоло» 4:0
Голы: Капуто Франческо 5, Сенси Стефано 7, Конти Андреа 63, Кандрева Антонио 90+1 (пенальти)

«Венеция» — «Наполи» 0:2
Голы: Осимхен Виктор 59, Петанья Андреа 90+10

«Удинезе» — «Торино» 2:0
Голы: Молина Науэль 90+3, Пуссетто Игнасио 90+7 (пенальти)

«Ювентус» — «Верона» 2:0
Голы: Влахович Душан 13, Закариа Денис 61

«Салернитана» — «Специа» 2:2
Голы: Верди Симоне 3, Верди Симоне 16 — Манай Рей 12 (пенальти), Верде Даниэле 30 (пенальти)

«Милан» и «Лацио» набирают очки. Итоги 24-го тура Серии А

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Все комментарии
1 984
1 984
вчера в 08:17
Милан с победой в дерби.
shlomo2
shlomo2
вчера в 07:55
Хорошие матчи нас ожидают
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:26
Без больших неожиданностей.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 07:19
Надолго ли хватит этой интриги?
Gahi
Gahi
вчера в 07:19
Тем интереснее будет каждый последующей тур чемпионата Италии. Удачи
beefs
beefs
вчера в 07:09
Весенняя интрига раскручивается...
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:40
Борьба все впереди
Ironigor
Ironigor
вчера в 03:20
Где же ты Юве 🤯🙈
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 02:23
Пока только Интер подводит!
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