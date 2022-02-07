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ПСЖ в гостях разгромил «Лилль»

сегодня, 00:37
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл на выезде «Лилль» (5:1).

Счет в игре открыл ПСЖ — забил Данилу на 10-й минуте. Равенство на табло было восстановлено на 28-й минуте точным ударом Свеном Ботманом. Далее забивали лишь игроки ПСЖ. На 32-й минуте Преснель Кимпембе, затем голом на 38-й минуте отметился Лионель Месси. Данилу сделал дубль на 51-й минуте, а поставил точку в этом разгроме Килиан Мбаппе на 67-й минуте.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 56 очков. «Лилль» идет на 11-м месте с 32 баллами.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:16
Лиль вообще сдулся...
Ещё недавно был серьёзной командой...
А теперь за 5 последних игр - 1 победа...
2-е победы над ПСЖ в 2021-м заставляли подумать что нынешний матч будет конкурентным...на самом деле в одну калитку...
амурец
амурец
сегодня в 03:15
как то ПСЖ уж очень легко раскатал Лиль, да теперь мы ещё месяц будем слышать диферамбы про гениальный гол Месси, и всё таки Месси забил (халявно конечно), аж целый второй гол в Лиге 1
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:33
Наконец-то, Меська нашёл своего клиента- мёртвый Лилль.
Cat01
Cat01
сегодня в 01:25
Вот это игра!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:18
Месси забил - чудеса, однако!
MОRBIUS
MОRBIUS
сегодня в 00:49
Данилу хорош.Вроде неприметный,а забивает.Лилль очень слаб в этом сезоне,точно не по чемпионски играет.
Карлик забил,теперь следующий гол будет через полгода, т.е летом))))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:39
Да уж, точно разгромил .
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