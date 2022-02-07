ПСЖ в гостях разгромил «Лилль»

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл на выезде «Лилль» (5:1).
Счет в игре открыл ПСЖ — забил Данилу на 10-й минуте. Равенство на табло было восстановлено на 28-й минуте точным ударом Свеном Ботманом. Далее забивали лишь игроки ПСЖ. На 32-й минуте Преснель Кимпембе, затем голом на 38-й минуте отметился Лионель Месси. Данилу сделал дубль на 51-й минуте, а поставил точку в этом разгроме Килиан Мбаппе на 67-й минуте.
ПСЖ лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 56 очков. «Лилль» идет на 11-м месте с 32 баллами.
Ещё недавно был серьёзной командой...
А теперь за 5 последних игр - 1 победа...
2-е победы над ПСЖ в 2021-м заставляли подумать что нынешний матч будет конкурентным...на самом деле в одну калитку...
Ещё недавно был серьёзной командой...
А теперь за 5 последних игр - 1 победа...
2-е победы над ПСЖ в 2021-м заставляли подумать что нынешний матч будет конкурентным...на самом деле в одну калитку...
Карлик забил,теперь следующий гол будет через полгода, т.е летом))))
Карлик забил,теперь следующий гол будет через полгода, т.е летом))))