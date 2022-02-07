ПСЖ в гостях разгромил «Лилль»

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сегодня, 00:37

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл на выезде «Лилль» (5:1).

Счет в игре открыл ПСЖ — забил Данилу на 10-й минуте. Равенство на табло было восстановлено на 28-й минуте точным ударом Свеном Ботманом. Далее забивали лишь игроки ПСЖ . На 32-й минуте Преснель Кимпембе, затем голом на 38-й минуте отметился Лионель Месси. Данилу сделал дубль на 51-й минуте, а поставил точку в этом разгроме Килиан Мбаппе на 67-й минуте.