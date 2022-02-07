Ювентус» уверенно обыграл «Верону» и поднялся в зону ЛЧ .

В 24-м туре итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Верону» со счетом 2:0.
Оба гола в этом поединке забили новички туринцев. На 13-й минуте точным ударом отличился сербский нападающий Душан Влахович. На 61-й минуте Денис Закариа поставил точку в матче своим голом.
«Ювентус» поднялся в зону Лиги чемпионов, команда идет на 4-м месте, имея в активе 45 баллов. «Верона» располагается на 9-й позиции с 33 очками.
Во первых хочу поздравить болельщиков Юве с Победой !!! И во вторых поздравить дебютантов Влаховича и Закария с дебютными мячами в ворота Вероны и пожелать дальнейших Успехов с Юве !!!
А теперь немножко субъективного мнения от самой игры . Вот конечно же выиграли , но как выиграли. С таким соперником как Верона в силу того что команда далеко не лидер чемпионата Италии и никогда не была. То возникает вопрос, зачем Аллегри заставляет играть свою команду которая мало того играет у себя в родных стенах и совсем не в финале Лиги Чемпионов с Манчестер Сити или Реалом , вторым номером . И наврядли большинство болельщиков Юве склонны видеть такую игру Юве которая играет вторым номером от соперника , и даже если эта игра приносит очки в капилку . Сегодняшний матч тоже был именно таким, а случись те моменты которые были созданы Вероной закончились взятием ворот , что тогда, дело случая что вот так удачно получилось для Юве. Юве уже при счёте 1:0 после мяча Влаховича бросили играть, а этот гол случился в самом начале матча на 13 минуте и не благодаря тотальному превосходству и навалу Юве , а всего ли дело случая. И только при счёте 2:0 , появился тот самый инстинкт хищника, добить свою жертву и то это было небольшой отрезок . А почему бы это не сделать с самого начала и не играть потом оставшееся время в своё удовольствие, как это делает Бавария. Я думаю что Юве не должен играть в такой футбол, как говорится старой синьоре это платье 👗 не к лицу !
Это моё субъективное мнение и спорить ни с кем не собираюсь. Удачи Юве !!! Всем Добра !!!
Во первых хочу поздравить болельщиков Юве с Победой !!! И во вторых поздравить дебютантов Влаховича и Закария с дебютными мячами в ворота Вероны и пожелать дальнейших Успехов с Юве !!!
А теперь немножко субъективного мнения от самой игры . Вот конечно же выиграли , но как выиграли. С таким соперником как Верона в силу того что команда далеко не лидер чемпионата Италии и никогда не была. То возникает вопрос, зачем Аллегри заставляет играть свою команду которая мало того играет у себя в родных стенах и совсем не в финале Лиги Чемпионов с Манчестер Сити или Реалом , вторым номером . И наврядли большинство болельщиков Юве склонны видеть такую игру Юве которая играет вторым номером от соперника , и даже если эта игра приносит очки в капилку . Сегодняшний матч тоже был именно таким, а случись те моменты которые были созданы Вероной закончились взятием ворот , что тогда, дело случая что вот так удачно получилось для Юве. Юве уже при счёте 1:0 после мяча Влаховича бросили играть, а этот гол случился в самом начале матча на 13 минуте и не благодаря тотальному превосходству и навалу Юве , а всего ли дело случая. И только при счёте 2:0 , появился тот самый инстинкт хищника, добить свою жертву и то это было небольшой отрезок . А почему бы это не сделать с самого начала и не играть потом оставшееся время в своё удовольствие, как это делает Бавария. Я думаю что Юве не должен играть в такой футбол, как говорится старой синьоре это платье 👗 не к лицу !
Это моё субъективное мнение и спорить ни с кем не собираюсь. Удачи Юве !!! Всем Добра !!!