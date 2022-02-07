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«Ювентус» уверенно обыграл «Верону» и поднялся в зону ЛЧ

сегодня, 00:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

В 24-м туре итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Верону» со счетом 2:0.

Оба гола в этом поединке забили новички туринцев. На 13-й минуте точным ударом отличился сербский нападающий Душан Влахович. На 61-й минуте Денис Закариа поставил точку в матче своим голом.

«Ювентус» поднялся в зону Лиги чемпионов, команда идет на 4-м месте, имея в активе 45 баллов. «Верона» располагается на 9-й позиции с 33 очками.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 01:52
С такой тактикой Аллегри в современном футболе уже нельзя играть, сейчас совершенно друой футбол ⚽️ выигрывает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:48
Влахович подбодрил игру надо ещё один такой трансфер.
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:42
Трус и есть трус. Не устану повторять про этого слабого тренера
drug01
drug01
сегодня в 01:26
Результат хороший
Муслим90
Муслим90
сегодня в 01:16
Прекрасный дебют новичков. Надеюсь Морату оставят в команде. Хорошо он работает на команду.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:07
Ювентус» уверенно обыграл «Верону» и поднялся в зону ЛЧ .
Во первых хочу поздравить болельщиков Юве с Победой !!! И во вторых поздравить дебютантов Влаховича и Закария с дебютными мячами в ворота Вероны и пожелать дальнейших Успехов с Юве !!!
А теперь немножко субъективного мнения от самой игры . Вот конечно же выиграли , но как выиграли. С таким соперником как Верона в силу того что команда далеко не лидер чемпионата Италии и никогда не была. То возникает вопрос, зачем Аллегри заставляет играть свою команду которая мало того играет у себя в родных стенах и совсем не в финале Лиги Чемпионов с Манчестер Сити или Реалом , вторым номером . И наврядли большинство болельщиков Юве склонны видеть такую игру Юве которая играет вторым номером от соперника , и даже если эта игра приносит очки в капилку . Сегодняшний матч тоже был именно таким, а случись те моменты которые были созданы Вероной закончились взятием ворот , что тогда, дело случая что вот так удачно получилось для Юве. Юве уже при счёте 1:0 после мяча Влаховича бросили играть, а этот гол случился в самом начале матча на 13 минуте и не благодаря тотальному превосходству и навалу Юве , а всего ли дело случая. И только при счёте 2:0 , появился тот самый инстинкт хищника, добить свою жертву и то это было небольшой отрезок . А почему бы это не сделать с самого начала и не играть потом оставшееся время в своё удовольствие, как это делает Бавария. Я думаю что Юве не должен играть в такой футбол, как говорится старой синьоре это платье 👗 не к лицу !
Это моё субъективное мнение и спорить ни с кем не собираюсь. Удачи Юве !!! Всем Добра !!!
протон
протон
сегодня в 01:05
Дибала был прекрасен. Новички огонь. Форца. Сегодня Юве напомнил мне тот Юве, доминирующий. В атаке сопернику практически ничего не позволили. Надеюсь травмы несерьезные. У Закарии потенциал нереальный. Что за монстр.
протон
протон
сегодня в 01:04
э, палехче Мората! что ты делаешь парень?! мы с тобой уже попрощались почти, а ты выдаёшь один из лучших матчей за Юве! так держать Альваро! Дибала был не плох в первом тайме, во втором пропал и эти не довольные кривляния губами не делают чести. Закария - как будто вернулся во времена Тюрама или Матюиди, во время просмотра. Душан, с почином! понравилось что оба новичка герб Ювентуса после голов потрясли, наши парни!
beefs
beefs
сегодня в 00:37
А разве кто то сомневался?...
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