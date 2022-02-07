Ювентус» уверенно обыграл «Верону» и поднялся в зону ЛЧ .

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сегодня, 00:36

В 24-м туре итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Верону» со счетом 2:0.

Оба гола в этом поединке забили новички туринцев. На 13-й минуте точным ударом отличился сербский нападающий Душан Влахович. На 61-й минуте Денис Закариа поставил точку в матче своим голом.

«Ювентус» поднялся в зону Лиги чемпионов, команда идет на 4-м месте, имея в активе 45 баллов. «Верона» располагается на 9-й позиции с 33 очками.