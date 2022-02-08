«Это чувствовала твоя кошка». Фанаты «Уотфорда» — о травме Зума

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вчера, 23:58

Фанаты «Уотфорда» освистали защитника «Вест Хэма» во время матча 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

В начале встречи француз оказался на газоне, получив повреждение. Болельщики «Уотфорда» начали петь кричалку: «Это чувствовала твоя кошка». Фанаты «шершней» сделали отсылку к инциденту с видео, на котором Зума издевается над своей кошкой.

Позже защитник поднялся на ноги и сумел продолжить матч.