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«Это чувствовала твоя кошка». Фанаты «Уотфорда» — о травме Зума

вчера, 23:58
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

Фанаты «Уотфорда» освистали защитника «Вест Хэма» Курта Зума во время матча 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

В начале встречи француз оказался на газоне, получив повреждение. Болельщики «Уотфорда» начали петь кричалку: «Это чувствовала твоя кошка». Фанаты «шершней» сделали отсылку к инциденту с видео, на котором Зума издевается над своей кошкой.

Позже защитник поднялся на ноги и сумел продолжить матч.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 01:05
Живодерам не место в футболе
4RT
4RT
сегодня в 01:01
Теперь его с кошкой ожидает развод. В одном доме им не ужиться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:47
Кошка наверное поймала икоту в этот момент!
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 00:31
Рэспект фанам!Зума-подонок!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:19
Это карма, ну или закон бумеранга...
протон
протон
сегодня в 00:02
Так ему и надо!
Ему теперь надо строить кошачьи приюты и отдавать деньги в ветклиники, чтобы как-то отмыться.
протон
протон
сегодня в 00:01
Красавцы.
Любители котэ теперь никогда не оставят Зума в покое))
протон
протон
сегодня в 00:00
Молодцы. Знал что поддержут фанаты кошку.
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