«Это чувствовала твоя кошка». Фанаты «Уотфорда» — о травме Зума

Фанаты «Уотфорда» освистали защитника «Вест Хэма» Курта Зума во время матча 24-го тура Английской Премьер-Лиги.
В начале встречи француз оказался на газоне, получив повреждение. Болельщики «Уотфорда» начали петь кричалку: «Это чувствовала твоя кошка». Фанаты «шершней» сделали отсылку к инциденту с видео, на котором Зума издевается над своей кошкой.
Позже защитник поднялся на ноги и сумел продолжить матч.
Ему теперь надо строить кошачьи приюты и отдавать деньги в ветклиники, чтобы как-то отмыться.
Ему теперь надо строить кошачьи приюты и отдавать деньги в ветклиники, чтобы как-то отмыться.
Любители котэ теперь никогда не оставят Зума в покое))
Любители котэ теперь никогда не оставят Зума в покое))