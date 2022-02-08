Дюков: «Fan ID — это идентификационная карточка»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о введении Fan ID.

Во-первых, я бы предпочёл не называть это паспортом. Это идентификационная карточка. Во-вторых, вы говорите о немного разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И, действительно, на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения. Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и — по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность — действительно необходимый.

В чём же разница? Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум: человек зашёл на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности. Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто из числа организаторов матчей и зрителей.