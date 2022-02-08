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Дюков: «Fan ID — это идентификационная карточка»

вчера, 20:10

Президент РФС Александр Дюков рассказал о введении Fan ID.

Во-первых, я бы предпочёл не называть это паспортом. Это идентификационная карточка. Во-вторых, вы говорите о немного разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И, действительно, на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения. Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и — по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность — действительно необходимый.

В чём же разница? Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум: человек зашёл на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности. Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто из числа организаторов матчей и зрителей.

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06 февраля
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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
сегодня в 03:13
Цифровое рабство и тотальный контроль.Таков новый мировой порядок. Кто-то ещё думает что "Протоколы сионских мудрецов" подложный документ? Можете смеяться, но всё, абсолютно всё что происходит в мире, там написано, причём давно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:15
Куда неугодных ? Проще простого ! Выпускается новый ,более мощный штамм Ковида и всё !
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят
сегодня в 01:03, ред.
И кто будет мешать взять чужой фан айди и пройти на стадион , тем более сейчас все в масках? ЧМ 2018 таких случаев была уйма! Да , изначально проверяющие будет пристально смотреть на лица,что бы отрапортовать мол все работает, потом забьют на это дело , как всегда у нас в Стране бывает) и допустим ЦСКА-Спартак играет. И толпа опаздывает , давка … как проверить по своему фан айди идёшь или нет? НИКАК!! Примеры прохода на ЧМ тому подтверждение. А как работать фан айди будет на матчах ЛЧ , ЛЕ, КК? Как иностранные болельщики будут его оформлять? А если не будут, то тогда это нарушение равенства , которое так пропагандируется ФИФА , ведь одним он нужен для прохода на стадион, другим нет) а как будет работать этот айди на стадионах низших лиг где порой даже забора нет? Рамки в чистом поле будут стоять?)) как обычно в нашей Стране : закон подписан, а как он работать будет и на что распространяться не знают не то , что депутаты которые его принимали , но даже люди которые его написали))
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Andy Rush (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
Специально текст из Вики скопировал, чтобы было понятно ,что система работает давно и далеко не в Сингапуре :
В 2017-м году алгоритмы распознавания лиц NtechLab были встроены в московскую городскую систему видеонаблюдения, эксплуатируемую Департаментом Информационных Технологий Москвы[14]. Система использует базу лиц МВД, чтобы находить ей соответствия на видео. Предполагаемые применения системы — поиск преступников[15] и борьба с терроризмом[16].
Так вот, кто мешает загружать лица людей отстраненных от посещения матчей и отсекать этих людей до входа на стадион ?
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Andy Rush (раскрыть)
сегодня в 00:46
Хочешь удивлю тебя ) подобная система впервые была разработана в России ещё в 2016 году . Вот ссылочка https://ru.m.wikipedia.org/wiki/FindFace . До 2018 была в свободном доступе , позже перед ЧМ 2018 года был заключён контракт с гос органами . В том же году перед ЧМ была внедренна в камеры Москвы. Если поискать в интернете , то наткнётесь на статьи где наши органы гордо рапортовали о задержании преступников, благодаря этой технологии. То есть опять же , имея на данный момент все тех средства для выявления и наказания за правонарушение , вешают бирку на ухо как корове на ферму . Для чего? Кто то подумал как будет работает нейросеть по фан айди? Простой анализ по выбранным параметрам, допустим посетил 20 матчей в сезон , значит ходишь постоянно на футбол и нейросеть причислить тебя к фанатам. А дальше слежка , контроль…. Кому это надо? Задумайтесь, ведь все ругают Сталина за расстрел по доносам , но забывают упомянуть кто написал эти самые многомиллионные доносы….
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 23:59
Потом нашивки на рукава повесят
Andy Rush
Andy Rush ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 23:42
И будет. В Сингапуре лет 5 назад система ИИ нашла тестового преступника в городе за 7 минут. Поэтому, лет через пять в условном городе ничего не надо будет - и так найдут сразу. Ну а в данной ситуации, если ты не жжешь фаеры, не вырываешь и не кидаешь кресла, не лезешь в драки на стадионе, не быкуешь - то что переживать то???? Могу понять фанатские сектора - иногда (но, справедливости ради, редко!) беспределят.... Ну, здесь, значит встряли. Никто ведь не выходит у нас на улицы, уже давненько, и не крушат там все. Я спокойно отношусь
fantazior
fantazior
вчера в 23:40
    протон
    протон
    вчера в 23:22
    Я лично не буду оформлять фан-иД и не пойду на футбол. мне хватает и на сайте читать результаты. Пусть пришьют карточку на пиджаки и ходят.
    протон
    протон
    вчера в 23:20
    Сколько еще барьеров нужно?)) Чтобы сходить на российский футбол который на дне, нужно купить билет, сделать фан ID, пройти через три кордона ментов, сидеть зевать два часа без пива и нормальной еды, купить бутылку воды которая стоит столько, как будто она набрана из ниагарского водопада. После матча проходить через живые коридоры ментов, по пробкам добираешься домой. Все для болельщиков)))
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 23:20
    Присоединяюсь ко всем кто отказывается от футбола с фан I D
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 22:52
    Так пусть Дюков и регистрируется !
    Кому нужен этот 56 ?
    sash71
    sash71 ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Или так
    Rattlehead
    Rattlehead ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 22:41
    Скорее не будет театра.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Скоро еще с зародыша будут знать он родится нормальным или хулиганом и не дадут рожать
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 22:08
    зачем мне имя и фамилия у меня будет номер! а какой номер у тебя Дюков?
    sash71
    sash71 ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 22:06
    Там будет театральное быдло.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Theatre ID - это вряд ли, ибо быдло туда не ходит.
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 21:53, ред.
    Очередная глупость, которую пытаются возвести в ранг глупости, ну или наоборот, кому как больше нравится...Я бы ещё помимо предложенных театров, кино,концерт, музей....ID ещё предложил общественный транспорт ID, так безбилетников будет легче ловить, потом магазин ID, чтобы воришек тырящих колбасу и конфеты по карманам прищучить. Только засунул что нибудь в карман, у него сразу штрихкод на лбу засветился...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:51, ред.
    Мы на пороге построения "Идеального безопасного общества"...
    Хулиганам не место на стадионах...
    Двоечникам не место в школах...
    Безбилетникам не место в транспорте...
    Никаких подвижек пост-фактум...
    Всё искореняется заранее....

    Только куда Дюков и Ко денут неугодных...
    Где то строится резервация??

    Не лучше бы неньголюбам на всех уровнях власти заняться построением здорового общества...а не делить с помощью бумажек (номеров) территорию на опасные участки и безопасные...

    Смешные они...
    sash71
    sash71
    вчера в 21:40
    Я уже представляю какой толчок даст введение Fan ID. После ввода этой нормы закона в очередь выстоятся Cinema ID, Concert ID, Theatre ID, Fitness ID и так до безобразия.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 21:36
      what the f
      what the f
      вчера в 21:34
      Нумеровать как собираются? Как в Аусшвице?
      Союзник противников
      Союзник противников ответ galem72 (раскрыть)
      вчера в 21:34
      Ваш временно кучерявый шьёт труселя в колонии.Хоть достойную профессию приобретёт.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 21:33
      Я полностью согласен.Потому что не хожу на стадион.Потому что моя колхозная команда не играет в РПЛ. Потому что телевизор надёжно ограждает меня от соседства с бы?длом.Потому что я не хочу смотреть на голопузое стадо белых обезьян. Можно их не показывать.в качестве достойного атрибута футбольного матча???
      Союзник противников
      Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
      вчера в 21:31
      Может к либеральной демократии современного западного типа???
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 21:22, ред.
      Как говорят французы : не за тот руль держитесь ,мсье Дюков ! Вы со своей Думой ,как и всегда и везде в нашей стране , пытаетесь бороться с симптомами ,а не с самой болезнью . Пронумеровать всех болельщиков -дело не хитрое . Общество нужно лечить ,начиная с семьи ,детских учреждений и школ . А ваши точечные полумеры ни к чему не приведут и количество " активных фанатов" не уменьшат ,и законопослушнее они не станут . Закроете им проход на стадион ,а они найдут себе применение в других областях жизни . Так что ,не теми методами вы действуете . И правильно здесь пишут : с себя начните оздоравливать общество !
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 21:21
      Пронумеровать нас хотят
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
      вчера в 20:54
      Ну, ты зря так про Дюкова. Кто-кто, а он, в отличие от всяких таскателей портфеля, один из тех, кто непосредственно первые шаги делал с президентом. Возглавлял формально Морской порт, которым реально владели Илья Трабер из тамбовской ОПГ и другие уважаемые в тех кругах люди. Он за пять лет всё имущество порта умудрился переписать на них, так что на проверке в начале нулевых оказалось, что государство там уже ничем и не владеет, хотя и денег не получило. Он не какой-нибудь подлиза Володин или бывший националист Рогозин или Димон безответный, он волк из 90-х и со всеми авторитетами тогда за ручку здоровался.
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:50, ред.
      Я не вижу в этом ничего плохого, не важно каким способом, главное чтобы не держать на стадионе 3 часа и 12 часов в отделении, всех подряд для допросов и выяснения это конечно лучше, а какую-нибудь идентификационную карточку, думаю, вполне нормально, на стадионах реально бывает беспредел, я уже молчу про воровство, у меня у знакомого так айфон увели и парня нашли по видео, и непонятно кто это и никак не выяснишь...самый простой пример.
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