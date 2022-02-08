Гендиректор «Ахмата»: «Наши болельщики тоже не в восторге от Fan ID»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопросы касательно бойкота фанатами матчей из-за введения паспорта болельщика. «Ахмат» – единственная команда РПЛ , чьи болельщики не выступили против Fan ID.

Если закон принят, его надо исполнять, правильно? Но все это будет только с лета, так что время еще есть, полагаю, последуют какие-то дополнительные разъяснения.

Почему болельщики «Ахмата» не выступили против Fan ID? А они должны поддерживать бойкот? Они тоже не в восторге от того, что надо будет делать Fan ID. Но они поддерживают свою команду. Если принят закон, его должны все исполнять в нашей стране. Конечно, мы общаемся с болельщиками, объясняем, что это не мы придумали, что это – закон. Если они откажутся от поддержки команды, кому от этого будет лучше?

Мы с ними встречались, объяснили позицию клуба. Они взяли паузу, но пока нас вроде услышали. Решений никаких не принято.