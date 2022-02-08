Гендиректор «Ахмата»: «Наши болельщики тоже не в восторге от Fan ID»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопросы касательно бойкота фанатами матчей из-за введения паспорта болельщика. «Ахмат» – единственная команда РПЛ, чьи болельщики не выступили против Fan ID.
Если закон принят, его надо исполнять, правильно? Но все это будет только с лета, так что время еще есть, полагаю, последуют какие-то дополнительные разъяснения.
Почему болельщики «Ахмата» не выступили против Fan ID? А они должны поддерживать бойкот? Они тоже не в восторге от того, что надо будет делать Fan ID. Но они поддерживают свою команду. Если принят закон, его должны все исполнять в нашей стране. Конечно, мы общаемся с болельщиками, объясняем, что это не мы придумали, что это – закон. Если они откажутся от поддержки команды, кому от этого будет лучше?
Мы с ними встречались, объяснили позицию клуба. Они взяли паузу, но пока нас вроде услышали. Решений никаких не принято.
Чем больше некоторые группы людей кичатся показной религиозностью, тем больше лицемерия во всём они проявляют
Чем больше некоторые группы людей кичатся показной религиозностью, тем больше лицемерия во всём они проявляют
Да уж, было бы смешно, если б не было так грустно.
В Чечне щас далеко не до Fan ID.
Да уж, было бы смешно, если б не было так грустно.
В Чечне щас далеко не до Fan ID.