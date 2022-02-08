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Гендиректор «Ахмата»: «Наши болельщики тоже не в восторге от Fan ID»

вчера, 15:32

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопросы касательно бойкота фанатами матчей из-за введения паспорта болельщика. «Ахмат» – единственная команда РПЛ, чьи болельщики не выступили против Fan ID.

Если закон принят, его надо исполнять, правильно? Но все это будет только с лета, так что время еще есть, полагаю, последуют какие-то дополнительные разъяснения.

Почему болельщики «Ахмата» не выступили против Fan ID? А они должны поддерживать бойкот? Они тоже не в восторге от того, что надо будет делать Fan ID. Но они поддерживают свою команду. Если принят закон, его должны все исполнять в нашей стране. Конечно, мы общаемся с болельщиками, объясняем, что это не мы придумали, что это – закон. Если они откажутся от поддержки команды, кому от этого будет лучше?

Мы с ними встречались, объяснили позицию клуба. Они взяли паузу, но пока нас вроде услышали. Решений никаких не принято.

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«Ахмат» — единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не выступили против Fan ID
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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:24
Почему то законы у нас направлены только на то,что бы запрещать и отбирать
4RT
4RT
вчера в 17:21
А если завтра примут закон есть только ложкой,т к.это менее травмоопасно?
berda2003
berda2003
вчера в 16:27
получат отмашку от Кадырова и объявят бойкот...
Mangur
Mangur
вчера в 16:00
Так, ьезобращничать на футболе больше не дадут.
shlomo2
shlomo2 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:53
Видимо, под болельщиками "Ахмата" имеются в виду кадыровцы, так как остальные чеченцы являются болельщиками "Терека"...:))) .... а так обманывает он по ходу дела... фаны у Ахмата забитые.... никто у них ничего не спрашивает и тем более советуются... а что, главный болельщик клуба тоже будет Fan ID оформлять?..:)
zim289
zim289
вчера в 15:42
///Если закон принят, его надо исполнять, правильно?/// ахаха
Чем больше некоторые группы людей кичатся показной религиозностью, тем больше лицемерия во всём они проявляют
протон
протон
вчера в 15:38
Когда клуб назывался Терек я помню сколько тут было болел из Чечни.
Да уж, было бы смешно, если б не было так грустно.
В Чечне щас далеко не до Fan ID.
протон
протон
вчера в 15:34
Болельщики Терека только против
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