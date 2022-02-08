Дюков: «Мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов из-за Fan ID»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение болельщиков бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.
Безусловно, РФС, РПЛ и клубы заинтересованы в том, чтобы на российских стадионах всегда собирались полные трибуны. При этом на привлекательность матчей и атмосферу на аренах влияют многие факторы. Карточка болельщика позволит организаторам игр быть уверенными в том, что все необходимые меры по обеспечению безопасности были приняты, а самим зрителям, повторюсь, в перспективе даст дополнительные преимущества.
Аудитория трибун на самом деле не так однородна — где-то организованных болельщиков, о которых вы говорите, больше, где-то меньше. И мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов в принципе.
Повторюсь, принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даёт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации.
Важная задача — сделать всё, чтобы никаких неудобств для тех, кто не нарушает закон, не возникло. А таких, уверен, абсолютное большинство. Простой пример: во время чемпионата мира 2018 года было подано более 2 млн заявок на получение Fan ID. Отказ получили 900 человек, треть из которых — иностранные граждане. То есть речь о долях процента от общего числа.
Долго ждать придётся, чтобы "кузьмичи" забили до отказа трибуны, да ещё с жёнами. В Ростове на Ростов-Арену самый дешовый билет на ближайший матч (Ростов - Крылья Советов) стоит 1200 рублей, не считая дополнительных расходов(проезд, бутылка воды и т.п.) при средней пенсии в регионе в 17-19 тысяч. При такой цене на билет лишний раз задумаешься, чему отдать предпочтение хлебу или зрелищу. Так что угроза отсутствия "кузьмичей" кроется не в ID. Думаю, что такая ситуация и в других регионах тоже, даже в столицах, не смотря на всякие доплаты от местных властей "кузьмичи", если и ходят на свои кровные, то только на дерби или на международные матчи. Болейте за своих, а не против чужих!
Долго ждать придётся, чтобы "кузьмичи" забили до отказа трибуны, да ещё с жёнами. В Ростове на Ростов-Арену самый дешовый билет на ближайший матч (Ростов - Крылья Советов) стоит 1200 рублей, не считая дополнительных расходов(проезд, бутылка воды и т.п.) при средней пенсии в регионе в 17-19 тысяч. При такой цене на билет лишний раз задумаешься, чему отдать предпочтение хлебу или зрелищу. Так что угроза отсутствия "кузьмичей" кроется не в ID. Думаю, что такая ситуация и в других регионах тоже, даже в столицах, не смотря на всякие доплаты от местных властей "кузьмичи", если и ходят на свои кровные, то только на дерби или на международные матчи. Болейте за своих, а не против чужих!
Повторюсь, принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даёт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации.
В этом плане он молодец правду матку сказал футбол безопасность фанаты ни при чем
Главное оцифровать всё и всех.Так надо правительству.вот и все дела
Повторюсь, принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даёт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации.
В этом плане он молодец правду матку сказал футбол безопасность фанаты ни при чем
Главное оцифровать всё и всех.Так надо правительству.вот и все дела