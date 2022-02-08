ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Дюков: «Мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов из-за Fan ID»

вчера, 21:16

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение болельщиков бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

Безусловно, РФС, РПЛ и клубы заинтересованы в том, чтобы на российских стадионах всегда собирались полные трибуны. При этом на привлекательность матчей и атмосферу на аренах влияют многие факторы. Карточка болельщика позволит организаторам игр быть уверенными в том, что все необходимые меры по обеспечению безопасности были приняты, а самим зрителям, повторюсь, в перспективе даст дополнительные преимущества.

Аудитория трибун на самом деле не так однородна — где-то организованных болельщиков, о которых вы говорите, больше, где-то меньше. И мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов в принципе.

Повторюсь, принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даёт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации.

Важная задача — сделать всё, чтобы никаких неудобств для тех, кто не нарушает закон, не возникло. А таких, уверен, абсолютное большинство. Простой пример: во время чемпионата мира 2018 года было подано более 2 млн заявок на получение Fan ID. Отказ получили 900 человек, треть из которых — иностранные граждане. То есть речь о долях процента от общего числа.

Все новости
«Добро пожаловать домой». Болельщики «Интера» тепло встретили Моуриньо
Сегодня, 03:01 ФотоВидео
Болельщики «Ньюкасла» посвятили баннер новичку клуба Бруно
Сегодня, 02:48 Фото
«Это чувствовала твоя кошка». Фанаты «Уотфорда» — о травме Зума
Вчера, 23:58
Дюков: «Fan ID — это идентификационная карточка»
Вчера, 20:10
Гендиректор «Ахмата»: «Наши болельщики тоже не в восторге от Fan ID»
Вчера, 15:32
«Ахмат» — единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не выступили против Fan ID
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
старина
старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:05
С нашей судебной системой врядли....У нас иногда убийцы сидят под домашним арестом или расхитители улетают на Мальдивы и ржут над нами...
kasyak7
kasyak7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:36
Все верно, неугодных нашей власти просто истребят в будущем. Это касается не только футбола
kasyak7
kasyak7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:34
Прочти внимательно интервью Дюкова :
Повторюсь, принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даёт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации.
В этом плане он молодец правду матку сказал футбол безопасность фанаты ни при чем
Главное оцифровать всё и всех.Так надо правительству.вот и все дела
BDA81
BDA81 ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 23:34
В тем более,значит на работах ,покрайне мере государственных пометят ))) Так что не вижу смысла скулить про ай ди. Так что теперь вообще не понятно что за скулёшь устроили наши 14ки виражные. Всё равно от этого не уйти.
kasyak7
kasyak7 ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 23:28
Так он же четко и ясно дал понять
Этот закон не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даёт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации.
То есть футбол фанаты и безопасность здесь ваабще ни при чем. Власть переходит на электронную систему управления .идентификационные номера цифровой мир.
А переходить будут во всех сферах.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:24
Кузьмичи это все кроме фанатов,в Ростове нам фанаты не мешают болеть и с ними лучше болеть.А с этими ид.многих недосчитаются на стадионах.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
вчера в 23:21
Ты не так понял при наличии ID, такой тип больше на матчи не придёт. ID нужен для идентификации таких людей и отсека ь их на будущее
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:19
А с чего ты решил, что все кузьмичи это пенсионеры? Это в основном нормальные люди в возрасте 40-50, работающие, живущие на зарплату и не желающие видеть на трибунах дикарей и слушать мат, перемат. Да и дымовухой дышать тоже и читать грязные тексты на банерах. Вот так то
старина
старина
вчера в 23:11, ред.
Выскажусь и я, хотя моя зарплата врядли стоит рядом с прихвостнем нашего царя...Ваш АЙДИ не решит проблему по одной причине, если человек пришел похулиганить,он это сделает,хоть обляпай его этими бумажками и в одно место засунь.в качестве примера Франция и Англия. В той же АПЛ на днях ненормальный выбежал на поле и начал махать своими ручонками в адрес игроков гостей.Видео тут есть на сайте.Французы несколько раз уже срывали игры....Если хотите бороться с неадекватами,ищите другой способ.Да....и про себя не забудьте,гаспада из ВИП ложи
KLINSI
KLINSI ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:54
    felix
    felix ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:52
    Ходил с двумя дочерями 2 и 5 лет на футбол)))) Дело в людях, надо оставаться человеком всегда.
    stanichnik
    stanichnik ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:52, ред.
    Доброго Здоровья, протон!
    Долго ждать придётся, чтобы "кузьмичи" забили до отказа трибуны, да ещё с жёнами. В Ростове на Ростов-Арену самый дешовый билет на ближайший матч (Ростов - Крылья Советов) стоит 1200 рублей, не считая дополнительных расходов(проезд, бутылка воды и т.п.) при средней пенсии в регионе в 17-19 тысяч. При такой цене на билет лишний раз задумаешься, чему отдать предпочтение хлебу или зрелищу. Так что угроза отсутствия "кузьмичей" кроется не в ID. Думаю, что такая ситуация и в других регионах тоже, даже в столицах, не смотря на всякие доплаты от местных властей "кузьмичи", если и ходят на свои кровные, то только на дерби или на международные матчи. Болейте за своих, а не против чужих!
    BDA81
    BDA81
    вчера в 22:45
    Все с АПЛ пытаються слизать , только по человечески не знают как это сделать. Объяснить людям что хотят убрать людей (например как Гулливер), чтоб не было выбеганий и люди ходили как в Англий на футбол(праздник) . Но нет , нужно кнутом всех заставлять через законы. Народ прокупая обонементы и так себя регистрирует . Зачем вводить то , что уже есть и работает.
    Loko57
    Loko57
    вчера в 22:33
    Речь идет не о количестве отказов в Fan ID, а о том что спонтанно на футбол не попадешь. Друга не болелу не прихватишь. Плюс еще одна "бумажка" из кучи которую надо с собой таскать. Сплошной гемор!
    Дмитрий 218 Б
    Дмитрий 218 Б
    вчера в 22:30
    мы не хотим но сделаем
    протон
    протон
    вчера в 22:12
    Кто-то наверху хочет как можно дольше быть у руля РФ, и очень боится скопления народа, в том числе и футбольных фанатов. Поэтому и вводят этот тотальный контроль. А все разговоры о безопасности - всего лишь предлог.
    протон
    протон
    вчера в 22:10
    Я жду этой весной забитые до отказа трибуны кузьмичами с женами и детьми.Ведь тут же целая армада отписалась еще до введения этого Закона , мол, "наконец -то я приду на футбол с семьей", "мой ребенок боялся мата с трибун, поэтому мы не приходили", "благодаря Фан Айди я наконец смогу впервые за 10(15,20) лет придти на футбол".Ждем, смотрим.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:00
    Дюков: «Мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов из-за Fan ID.План по превращению нашего чемпионата в черепаший куда эффективней»
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:37
    Блин,десятки раз уже все посчитаны,особенно фанаты ВАРева и прочих антифутбольных железяк и электроняк.А тут такие тонкие душевные струны затронуты!!! Отпишитесь от СОККЕРА,хоспода,вас посчитали!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:35
    Не хотите? Значит надо сначала с фанатами поговорить и прийти к согласию сторон, а не обухом по голове.
    beefs
    beefs
    вчера в 21:19
    насильно мил не будешь...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100