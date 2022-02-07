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Барбоза: «Витория отказал „Фламенго“, но летом может вернуться к работе»

07 февраля 2022, 15:56

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал о планах бывшего тренера «Спартака» Руя Витории.

Нельзя говорить, что Витория исчез, он просто отдыхает. Но недавно он участвовал в одной спортивной передаче и комментировал некоторые вещи. Про «Спартак» он, конечно, ничего не говорил, рассуждал о соотношении между «Бенфикой» и «Порту». Почему Руй не высказывается о работе в Москве? Это период, который закончился и сейчас будет нецелесообразно делать какие-то комментарии. Его период в России закончен и он думает о новом этапе, о том, что ждет его дальше. В «Спартаке» новые люди, новый тренер — надо их уважать, а не вмешиваться.

Он мог бы много рассказать об отношениях с Заремой? Это понятно. Когда он соглашался на работу, он все это знал. Витория понимает специфику и поэтому не давал и не будет давать комментариев. После ухода из «Бенфики» он также не рассказывал о подробностях.

Когда Витория вернется к работе? Когда появится серьезное предложение. По всей вероятности, летом. Витория может продолжить работать в Европе, Бразилии. После ухода из «Спартака» у него было предложение от «Фламенго», но он отказался. Но более очевиден вариант с Европой.

Также ранее сообщалось, что Витория может возглавить саудовский «Аль-Фатех».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
07 февраля в 18:08
На реабилитацию Спартак Рую отстегнул достаточно. Пусть восстанавливается и ищет работу. Работа лучший доктор.
КЭТиК
КЭТиК
07 февраля в 17:54
Хорошо заработал теперь хорошо отдохнуть можно.
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
07 февраля в 17:42
Капитан Баброза :
Виктория всегде будет в деле )
3bw7e2geanfs
3bw7e2geanfs
07 февраля в 17:00
Недостатка в предложениях у него не будет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 февраля в 16:56
Ему не стоит париться, из "Спартака" обычно уходят за трофеями) Тедеско только турнули, он там "Ляйпциг" развернул быстро)
Накир
Накир
07 февраля в 16:27
Ему после Спартака нужно реабилитацию года два проходить
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 16:21
После ухода из «Спартака» у него было предложение от «Фламенго», но он отказался.
Витория получил сильную психологическую травму. Ему минимум год надо реабилитацию проходить в лучших клиниках.
Carl Lewis
Carl Lewis
07 февраля в 16:06
Значит так нужно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 февраля в 16:00
Зря отказал,хороший клуб!
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