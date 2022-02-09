Сарри: «В Кубке Италии не соблюдается спортивный принцип»

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри подверг критике формат проведения Кубка Италии накануне игры 1/4 финала против «Милана».
Кубок Италии — турнир, в котором не соблюдается спортивный принцип. Сетка составлена таким образом, чтобы позволить определенным командам добраться до решающих стадий и получить прибыль от реализации ТВ-прав. Никто не знает, когда тут проводят жеребьевки и кто за них отвечает. Нам остается лишь смириться с этим и постараться провести свой лучший матч.
Условные «Аталанта», «Ювентус» и «Интер» имеют лавку посерьезнее и точно будут орлов. С другой стороны, «Милан» — наиболее неприятный соперник для «Лацио» именно по стилю игры в центре поля.
Условные «Аталанта», «Ювентус» и «Интер» имеют лавку посерьезнее и точно будут орлов. С другой стороны, «Милан» — наиболее неприятный соперник для «Лацио» именно по стилю игры в центре поля.