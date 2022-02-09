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Сарри: «В Кубке Италии не соблюдается спортивный принцип»

вчера, 09:36
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри подверг критике формат проведения Кубка Италии накануне игры 1/4 финала против «Милана».

Кубок Италии — турнир, в котором не соблюдается спортивный принцип. Сетка составлена таким образом, чтобы позволить определенным командам добраться до решающих стадий и получить прибыль от реализации ТВ-прав. Никто не знает, когда тут проводят жеребьевки и кто за них отвечает. Нам остается лишь смириться с этим и постараться провести свой лучший матч.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:23
Думаю, Сарри грех плакаться. «Милан» сейчас вряд ли настроен на Кубок и будет экономить игроков на борьбу в лиге, да и текущий состав не основной.
Условные «Аталанта», «Ювентус» и «Интер» имеют лавку посерьезнее и точно будут орлов. С другой стороны, «Милан» — наиболее неприятный соперник для «Лацио» именно по стилю игры в центре поля.
h8you
h8you
вчера в 13:06, ред.
какую-то чушь сморозил
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:27, ред.
Сарри плакаться не стоит. Вполне равные соперники
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:16
Ваша задачи играть и выигрывать, а не плакаться
Gahi
Gahi
вчера в 11:49
Какая разница с кем играть и на какой стадии, если команда готова бороться за трофей то с любым соперником нужно выходить играть и обыгрывать. Интересно послушать представителей тех команд которые из низших дивизионов и по воле жребия играют с теми кто из Серии А, думаю у них найдётся больше аргументов говорить в свою пользу. Но тем наименее они выходят и стараются играть достойно со своими соперниками мастерами за Кубок Италии. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:39
Болеем за Милан!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:19
Не орёл,ой!-не орёл!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:00
Мафия бессмертна, тем более в Италии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:53
Бардак...нужно что то делать...:)))
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:38
Приветствую! Дедуля соломку стелет
4RT
4RT
вчера в 10:20
Уже за ранее ноет
3rdrkmx2h3zt
3rdrkmx2h3zt
вчера в 09:58
Старпёру явно пора на пенсию
bqx9jfd4zyjq
bqx9jfd4zyjq
вчера в 09:56
Тебе, бездарю, никакой жребий не поможет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:52
Если бы на этой стадии кубка "Лацио" досталась бы "Дженоа", а не "Милан", подобных разговоров бы не было.
lotsman
lotsman
вчера в 09:48
Не всё благополучно в этом королевстве.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:37
А где доказательства Мистер
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