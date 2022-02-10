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Минамино: «Пока я не удовлетворён своей ситуацией в „Ливерпуле“»

сегодня, 17:53

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино заявил, что не собирается настаивать на уходе из клуба из-за редкой игровой практики.

Играть за «Ливерпуль» было моей детской мечтой. Я действительно рад быть здесь в качестве первого азиатского игрока клуба. Я бы хотел чего-то здесь добиться, но пока не удовлетворен результатом.

В прошлом сезоне Минамино выступал на правах аренды за «Саутгемптон».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:16
не хватает агрессии ему, чесно говоря, нет злости, наглости... слишком он уважителен к соперникам... только лишь этого, все остальное есть у парня с лихвой.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:16
уже не раз писал, что Такуми необходимо больше игрового времени без которого не будет уверенности, не будет игры на которую он способен, не будет голов.
Надо его чаще выпускать либо на замену во время игры, когда у кого то из тройки нападения не идёт игра, либо ротировать с тем же Мане, который часто в последнее время не показывает свой лучший уровень.
Mekail
Mekail
сегодня в 18:13
Давай доказывай игрой
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:10, ред.
Ту всё зависит от самого Такуми Минамино. Вряд ли он станет игроком основного состава и поэтому должен решить, либо он сидит в запасе ещё два с половиной года и гордится тем, что он первый азиатский игрок Ливерпуля, или подыскивает себе команду где будет играть в футбол.
Если честно, то первый вариант очень уж сомнительный, этим он может только у себя на Родине козырнуть, а в Англии и в Европе на это даже внимание не обращают.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:05
Зачем уходить из такого именитого клуба
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