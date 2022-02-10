Минамино: «Пока я не удовлетворён своей ситуацией в „Ливерпуле“»

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино заявил, что не собирается настаивать на уходе из клуба из-за редкой игровой практики.
Играть за «Ливерпуль» было моей детской мечтой. Я действительно рад быть здесь в качестве первого азиатского игрока клуба. Я бы хотел чего-то здесь добиться, но пока не удовлетворен результатом.
В прошлом сезоне Минамино выступал на правах аренды за «Саутгемптон».
Если честно, то первый вариант очень уж сомнительный, этим он может только у себя на Родине козырнуть, а в Англии и в Европе на это даже внимание не обращают.
Если честно, то первый вариант очень уж сомнительный, этим он может только у себя на Родине козырнуть, а в Англии и в Европе на это даже внимание не обращают.