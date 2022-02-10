«Я не прокурор». Дешам продолжит вызывать Зума в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции прокомментировал скандал с защитником «Вест Хэма» , который издевался над своей кошкой.

Меня очень удивил поступок Зума. Это нечто недопустимое, невыносимое и жестокое. Я уверен, что он осознал то, что сделал.

Продолжу ли я вызывать Зума в сборную Франции? Я не прокурор. Я возглавляю сборную, чтобы выбирать футболистов по разным критериям, поэтому я не изменю свой подход к вызову игроков [из-за этого случая].