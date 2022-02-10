ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Я не прокурор». Дешам продолжит вызывать Зума в сборную Франции

сегодня, 15:19

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал скандал с защитником «Вест Хэма» Куртом Зума, который издевался над своей кошкой.

Меня очень удивил поступок Зума. Это нечто недопустимое, невыносимое и жестокое. Я уверен, что он осознал то, что сделал.

Продолжу ли я вызывать Зума в сборную Франции? Я не прокурор. Я возглавляю сборную, чтобы выбирать футболистов по разным критериям, поэтому я не изменю свой подход к вызову игроков [из-за этого случая].

Все новости
«У вас нет яиц, вы обоср**ись». Моуриньо – о поражении «Ромы» в Кубке
Сегодня, 18:25
Минамино: «Пока я не удовлетворён своей ситуацией в „Ливерпуле“»
Сегодня, 17:53
Анелька: «Месси вынужден был уйти из „Барселоны“»
Сегодня, 15:00
Виллаш-Боаш: «„Зенит“ под руководством Семака обрёл стабильность»
Сегодня, 14:03
Роналду: «Дети есть и всегда будут лучшим, что есть в мире»
Вчера, 19:23 Фото
Адама Траоре: «У меня была цель вернуться с тех пор, как я покинул „Барсу“»
Вчера, 18:35
Сортировать
Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 19:35
Даже если б этот зума не мучал беззащитное животное, все равно неясно нак его вызывать в сборную..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:39
Он был под чемто,стопудово!
Верг
Верг
сегодня в 17:37
тото он в 2016-2018-м бензему не вызвал
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:28, ред.
Дешам там сам котенок на нигга ферме
Futurista
Futurista
сегодня в 17:21
Дешам: Дела у прокурора, а у меня делишки...
barcamilan
barcamilan
сегодня в 17:14
мог бы не вызывать на пару игр
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:06
Он же тренировался только использовал кошку.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:49
справился,дубина здоровая!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:48
Вы хотите тренировать сборную России?
протон
протон
сегодня в 16:46
Зума только ленивый не пнул. И по делом, остальным будет урок на всю жизнь, что животных обижать нельзя. Если уже взял, должен учитывать все риски, а уж ваза для миллионера - пустяки.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:44
Лицемерия от Дешама!
А как быть тогда с Бензема? В 2015 году Бензема отстранили от сборной без суда и следствия. Почему Дешам тогда молчал? Почему тогда от него не было фразы: "Я возглавляю сборную, чтобы выбирать футболистов по разным критериям, поэтому я не изменю свой подход к вызову игроков"?
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 16:25
Посмотрим как его примут в команде
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:55
А Бензема в свое время отстранял от сборной по нефутбольным причинам.
kust07
kust07
сегодня в 15:52
Отлупить Зума следует. Негодяй
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:48
За результат отвечает тренер. Ему и решать кого звать.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:44
В сборную вызывают по игровым качествам, а не по моральным.
Cat01
Cat01
сегодня в 15:43
Тренеру видней
Bensurr
Bensurr
сегодня в 15:41
Гнать его в шею
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:40
История с Бензема проучила Дешама.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 15:39
А потом возможно не будет вызывать ссылаясь на то, что не проходит в состав.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 15:39
Ну тут палка то о двух концах... а как к нему будут относится его товарищи по команде?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:23
Его дело побеждать, сажают пусть прокуроры...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:21
Не одобряю поступка Зума но не вызывать его в сборную если он ей нужен это дурь!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:20
Наверное незаменимый игрок, как Дзюба.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100