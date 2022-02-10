«Я не прокурор». Дешам продолжит вызывать Зума в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал скандал с защитником «Вест Хэма» Куртом Зума, который издевался над своей кошкой.
Меня очень удивил поступок Зума. Это нечто недопустимое, невыносимое и жестокое. Я уверен, что он осознал то, что сделал.
Продолжу ли я вызывать Зума в сборную Франции? Я не прокурор. Я возглавляю сборную, чтобы выбирать футболистов по разным критериям, поэтому я не изменю свой подход к вызову игроков [из-за этого случая].
https://youtu.be/LtadAd8mz90
А как быть тогда с Бензема? В 2015 году Бензема отстранили от сборной без суда и следствия. Почему Дешам тогда молчал? Почему тогда от него не было фразы: "Я возглавляю сборную, чтобы выбирать футболистов по разным критериям, поэтому я не изменю свой подход к вызову игроков"?
А как быть тогда с Бензема? В 2015 году Бензема отстранили от сборной без суда и следствия. Почему Дешам тогда молчал? Почему тогда от него не было фразы: "Я возглавляю сборную, чтобы выбирать футболистов по разным критериям, поэтому я не изменю свой подход к вызову игроков"?