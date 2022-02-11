«Арсенал» заключил контракт с голкипером сборной США

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вчера, 20:19

Голкипер «Нью-Инглэнд Революшн» согласовал контракт с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба в твиттере.

«„Нью-Инглэнд Революшн“ согласовал условия перехода голкипера Мэтта Тёрнера в лондонский „Арсенал“ в летнее трансферное окно за нераскрытую плату до окончания медицинского осмотра. Ожидается, что Тёрнер присоединится к „Арсеналу“ в июне 2022 года», — сказано в заявлении «Нью-Инглэнд Революшн» на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» приобретает Тёрнера на замену Бернду Лено.