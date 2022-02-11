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«Арсенал» заключил контракт с голкипером сборной США

вчера, 20:19

Голкипер «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтью Тёрнер согласовал контракт с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба в твиттере.

«„Нью-Инглэнд Революшн“ согласовал условия перехода голкипера Мэтта Тёрнера в лондонский „Арсенал“ в летнее трансферное окно за нераскрытую плату до окончания медицинского осмотра. Ожидается, что Тёрнер присоединится к „Арсеналу“ в июне 2022 года», — сказано в заявлении «Нью-Инглэнд Революшн» на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» приобретает Тёрнера на замену Бернду Лено.

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Все комментарии
c9cbjgg2w75c
c9cbjgg2w75c
сегодня в 03:53
Вместо Кепы сойдёт
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:09
На лавку взяли.
aNOOBis
aNOOBis ответ gu2fwsf6g94n (раскрыть)
вчера в 21:09
и зря...
gu2fwsf6g94n
gu2fwsf6g94n
вчера в 20:26
Я думал с тульским.
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