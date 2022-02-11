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вчера, 15:25

Нападающий покинет «Реал» после окончания нынешнего сезона.

Валлиец не будет продлевать контракт со «сливочными» и станет свободным агентом этим летом. Бэйл принял решение вернуться в «Тоттенхэм».

Таким образом, Гарет не планирует завершать карьеру, как утверждалось ранее.