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Бэйл принял решение вернуться в «Тоттенхэм»

вчера, 15:25

Нападающий Гарет Бэйл покинет «Реал» после окончания нынешнего сезона.

Валлиец не будет продлевать контракт со «сливочными» и станет свободным агентом этим летом. Бэйл принял решение вернуться в «Тоттенхэм».

Таким образом, Гарет не планирует завершать карьеру, как утверждалось ранее.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 19:20, ред.
Ага))) Перес каждый день у его квартиры караулит и просит продлить контракт))
4RT
4RT
вчера в 17:34
shur
shur
вчера в 17:25, ред.
...а то всё про Какорина, вот это новость, валлийский удав ослабил хватку, ну
сколько можно халявить???!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:43
Он не будет продлевать контракт с Реалом?)) Вы серьёзно?) А может Реалу он давно не нужен уже с его отношением к игре и травмами каждый второй матч?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:20
Интересно а там его ждут
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:07
Ему только в гольф
sash71
sash71
вчера в 16:05
В сегодняшнем положении Бейла уйти из Реала это лучше чем досиживать оставшуюся карьеру на лавке. В ТТХ он сможет ещё дать хороший результат.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:48
Кокорин тоже принял принципиальное решение не продлевать контракт с Фиорентиной, более того даже хочет разорвать ныне действующий контракт. Фиорентина сопротивляется.
Источник тот же.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:41
Валлиец не будет продлевать контракт со «сливочными»

Валлиец не будет или Реал не будет?)) разные вещи... Перес там праздник устроит в честь того, что наконец то получится избавиться от гольфиста с огромной ЗП.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:41
В Реале начали танцевать от радости.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:27
А собирался карьеру заканчивать.
1 984
1 984
вчера в 15:26
А его там ждут?
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