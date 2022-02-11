Нападающий Гарет Бэйл покинет «Реал» после окончания нынешнего сезона.
Валлиец не будет продлевать контракт со «сливочными» и станет свободным агентом этим летом. Бэйл принял решение вернуться в «Тоттенхэм».
Таким образом, Гарет не планирует завершать карьеру, как утверждалось ранее.
сколько можно халявить???!!!
сколько можно халявить???!!!
Источник тот же.
Источник тот же.
Валлиец не будет или Реал не будет?)) разные вещи... Перес там праздник устроит в честь того, что наконец то получится избавиться от гольфиста с огромной ЗП.
Валлиец не будет или Реал не будет?)) разные вещи... Перес там праздник устроит в честь того, что наконец то получится избавиться от гольфиста с огромной ЗП.