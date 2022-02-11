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Погба хочет вернуться в «Ювентус»

вчера, 15:47

Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

Идея французского хавбека состоит в том, чтобы вернуться в «Ювентус». Ради этого Поль готов отказаться от предложений «Реала» и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Погба придётся пойти на сокращение зарплаты, если он захочет остаться в МЮ.

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Все комментарии
An Jo
An Jo ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:58
Ну да. Ибрагимович сейчас всплакнул ))))
shur
shur
вчера в 18:04
...ещё пару лет до 30- тника и всё, мы про него забудем, в футболе любое тело после тридцати не актуально !!!
ballak144
ballak144 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 17:53
согласен
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:23
Чего-то он совсем потерялся в своих желаниях
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:16
Повыступает повыступает да и останется.
juvenale
juvenale
вчера в 17:03
вряд ли он откажется от зп в 15 млн и пойдет на условные 8
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:44
Его давно пора на все 4 стороны отпустить
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:42
Он так несколько лет хочет, а за бабки готов быть где угодно.
протон
протон
вчера в 16:37
Все прекрасно видели, как плодотворно Поль играл за Ювентус все эти года.
было бы здорово увидеть Погба снова в Турине.
Юве так и не приобрел ни одного полузащитника уровня Погба за последнее время. Были дорогущие трансферы в нападение и в оборону, теперь очередь в полузащиту организовать такой трансфер, который весьма реален по разным причинам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:22
Погба сам в себе уже потерялся .
drug01
drug01
вчера в 16:07
Уже поздно
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