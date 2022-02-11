Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.
Идея французского хавбека состоит в том, чтобы вернуться в «Ювентус». Ради этого Поль готов отказаться от предложений «Реала» и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Погба придётся пойти на сокращение зарплаты, если он захочет остаться в МЮ.
было бы здорово увидеть Погба снова в Турине.
Юве так и не приобрел ни одного полузащитника уровня Погба за последнее время. Были дорогущие трансферы в нападение и в оборону, теперь очередь в полузащиту организовать такой трансфер, который весьма реален по разным причинам.
было бы здорово увидеть Погба снова в Турине.
Юве так и не приобрел ни одного полузащитника уровня Погба за последнее время. Были дорогущие трансферы в нападение и в оборону, теперь очередь в полузащиту организовать такой трансфер, который весьма реален по разным причинам.