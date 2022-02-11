Погба хочет вернуться в «Ювентус»

1644583647

вчера, 15:47

Полузащитник может покинуть «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

Идея французского хавбека состоит в том, чтобы вернуться в «Ювентус». Ради этого Поль готов отказаться от предложений «Реала» и ПСЖ .